Rusya'ya göre Doğu Guta'da kimyasal saldırı izi yok

Rusya’nın Suriye’deki ateşkes izleme merkezi, Doğu Guta'nın Duma ilçesinde yaptıkları incelemede kimyasal saldırı izine rastlamadıklarını açıkladı.

Rusya’nın Suriye’deki ateşkes izleme merkezi, kimyasal saldırı gerçekleştiği iddia edilen Doğu Guta'nın Duma ilçesi kırsalında yaptıkları incelemede hiçbir ize rastlamadıklarını duyurdu.

Açıklamada, "Ateşkes izleme merkezinin radyasyon, kimyasal ve biyolojik savunma uzmanları ile sağlık personelinden oluşan grubu, 9 Nisan günü, kimyasal silahın kullanıldığı iddia edilen Suriye'nin Duma kentinde incelemelerde bulundu" dendi.

Sputnik'in aktardığına göre inceleme sonuçlarının herhangi bir kimyasal madde izinin olmadığını gösterdiğini kaydeden merkez, "Ateşkes izleme merkezinin askeri hekimleri, Duma'daki sağlık kuruluşunu ziyaret etti. Buradaki hastalarda kimyasal zehirlenme belirtileri veya kimyasal madde etkileri tespit edilmedi" diye ekledi.

Beyaz Miğferler'in verdiği bilgilerin ve sosyal medya üzerinden yaydığı ‘kimyasal saldırı kurbanları' ile ilgili görsellerin "uydurma ve varılan ateşkesi bozma çabasından başka bir şey olmadığını" kaydeden merkez, "Batı ülkelerinin temsilcilerinin, terörist ve militanların bu arsız suç ortaklarının yalanına inanması şaşkınlık yaratıyor" dedi. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 10 Nisan 2018 01:14

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