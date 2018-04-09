Trump’tan Doğu Guta açıklaması: 48 saat içinde karar vereceğiz

ABD Başkanı Donald Trump 'Suriye'deki saldırıyı kınıyorum. Askeri seçenek de masada. Askerlerle görüşüp 48 saat içinde büyük kararlar vereceğiz' dedi.

Ulusal Güvenlik Toplantısı öncesi gazetecilere açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Doğu Guta'da yaşananlara ilişkin "Suriye'ye askeri seçenek de masada. Suriye'deki saldırıyı kınıyorum Askeri liderlerle görüşüp 24-48 saat içinde büyük kararlar vereceğiz. Suriye ile ilgili büyük kararımı gün sonuna kadar vermiş olurum" dedi.

ABD'li kaynaklar, ilk bulgulara göre Doğu Guta'daki saldırıda sinir gazı kullanıldığını ancak detaylı inceleme gerektiğini belitmişti.

Öte yandan Trump'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşeceği belirtildi.

Saldırıyı Evrensel'e değerlendiren Yrd. Doç. Dr. Fatih Yaşlı, Doğu Guta’nın Duma kentindeki saldırı ile Suriye’ye yönelik yeni bir askeri müdahalenin söz konusu olduğunun altını çizerek, “Suriye topraklarının önümüzdeki süreçte de uluslararası ve bölgesel güçler açısından bir savaş sahnesi olarak görülmeye devam edilebileceğini söyleyebiliriz” demişti. (DIŞ HABERLER)

Fatih Yaşlı: Suriye yeniden uluslararası güçlerin savaş alanı olacak

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Nisan 2018 19:22

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