Beyaz Saray: Rusya kimyasal silahlardaki sorumluluğuna ihanet etti

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Doğu Guta'daki saldırıya ilişkin 'Rusya kimyasal silahlardaki sorumluluğuna ihanet etti' açıklaması yaptı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki Duma kentinde kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin, "Rusya kimyasal silahlardaki sorumluluğuna ihanet etti" açıklamasında bulundu. Sanders ayrıca Suriye rejimi ile Rusya'ya, Duma'yı uluslararası tıbbi yardıma ve gözetime açma çağrısı yaptı.

'REJİMİN ÖNCEKİ SALDIRILARIYLA TUTARLILIK GÖSTERİYOR'

Sözcü Sanders, Beyaz Saray'daki basın brifinginde Doğu Guta ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre "Sivillere karşı düzenlenen kimyasal silah saldırısı ürkütücü. Saldırıdan etkilenen çocukların görüntüleri tüm medeni dünyayı şok etmiştir. Bu durum, Suriye rejiminin önceki kimyasal saldırılarıyla tutarlılık göstermektedir" ifadesini kullanan Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın, bu eylemlerden dolayı Rusya ve İran'ın da sorumluluk taşıdığını dile getirdiğini hatırlattı.

'RUSYA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İHANET ETMİŞTİR'

Sanders, saldırısya ilişkin Rusya ve İran'a da işaret ederek "Onların desteği olmadan bu eylem gerçekleşemezdi. Ayrıca Başkan, Rusya'nın, rejiminin kimyasal silah programını sona erdirme anlamındaki yükümlülüğüne ihanet ettiğini de ifade etmiştir. Bunun karşılığında ödenecek bir bedel olacaktır" şeklinde konuştu.

'BÖLGE TIBBİ YARDIMA VE ULUSLARARASI GÖZETİME AÇILSIN'

Sanders ayrıca "Uluslararası toplumdan saldırıyla ilgili ellerindeki tüm bilgileri paylaşmasını ve failleri sorumlu tutmasını bekliyoruz. Ayrıca Suriye rejimi ile Rusya'ya, saldırının yapıldığı bölgenin uluslararası tıbbi yardıma ve uluslararası gözetime açılması için çağrıda bulunuyoruz." dedi.

'BAŞKAN, REJİMİN KİMYASAL SALDIRIDAN CAYDIRILMASINI İSTİYOR'

Bir gazetecinin, Donald Trump'ın bir süre önce "Suriye'den geri çekilmek istiyoruz" açıklaması yaptığı, şimdi ise kimyasal saldırıdan dolayı rejimin hesap vermesi gerektiğini söylediğini hatırlatarak "Bu ikisi arasında nasıl bir ilişki var?" şeklinde yönelttiği soruya Sanders şu yanıtı verdi:

"Başkan, Suriye'de IŞİD'i tamamen yendikten sonra askerlerimizin eve dönmesini istiyor. Ancak aynı zamanda rejimin kimyasal silah saldırılarından caydırılmasını da istiyor. Askerlerimizi geri çekme sinyali vermemiz, faillerin sorumlu tutulması kabiliyetimizi azaltmayacaktır."

"Geri çekilme" ile "failleri sorumlu tutma" işinin birbirinden ayrı şeyler olduğunu kaydeden Sanders, ayrıca Trump'ın Rusya'ya karşı sadece son günlerde değil, daha önce de "sert" olduğunu aktardı.

Ulusal Güvenlik Toplantısı öncesi gazetecilere açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump da Doğu Guta'da yaşananlara ilişkin "Suriye'ye askeri seçenek de masada. Suriye'deki saldırıyı kınıyorum Askeri liderlerle görüşüp 24-48 saat içinde büyük kararlar vereceğiz. Suriye ile ilgili büyük kararımı gün sonuna kadar vermiş olurum" demişti.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ise "Doğu Guta'daki saldırı uzmanlar tarafından süratle incelenmelidir. Bize ulaşan bilgiler hem istihbarat örgütümüz üzerinden hem de elde edilen haberler, görüntüler ve fotoğraflar üzerinden baktığımızda burada kimyasal silah kullandığı çok net bir şekilde gözüküyor ancak bunun uzmanlar tarafından da elbette incelenmesi ve soruşturulması son derece önemlidir." ifadelerini kullanmıştı. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 09 Nisan 2018 23:26

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