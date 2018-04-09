3 akademisyene daha ertelemeli hapis

Barış bildirisine imza attıkları için 'terör örgütü propagandası' suçlamasıyla yargılanan 3 akademisyene 1 yıl 3 ay ertelemeli hapis cezası verildi.

Cansu PİŞKİN

İstanbul

“Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı metni imzaladığı için “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla haklarında dava açılan 3 akademisyenin karar duruşması görüldü. Mahkeme 3 akademisyene de 1 yıl 3 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Bölgedeki sokağa çıkma yasakları sırasında yaşanan hak ihlallerinin ve çatışmalı sürecin sona ermesi için 1123 akademisyen “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı barış bildirisini imzalayarak kamuoyuyla paylaşmıştı. Geçtiğimiz yıl, 150’yi aşkın imzacı akademisyen hakkında “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla ayrı ayrı davalar açılmıştı. Açılan dava kapsamında yargılanan 3 akademisyenin Çağlayan’daki İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşmaları görüldü.

‘SORUŞTURMA GENİŞLETİLSİN’ TALEBİ REDDEDİLDİ

Yıldız Teknik Üniversitesinden ihraç edilen Araştırma Görevlisi İrfan Emre Kovankaya, karar duruşmasında beraatini talep etti. Kovankaya mahkemeden, aksi kanaatteyse hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını istedi. Kovankaya’nın Avukatı Meryem Kavak Ertuğrul, mütalaaya karşı beyanda bulunmadan önce soruşturmanın genişletilmesi kapsamında mahkemeye dilekçe sundu. Savcı Caner Babaoğlu, yargılamanın geldiği aşama, esas hakkındaki mütalaanın sunulması ve yargılamanın genişletilmesine ilişkin taleplerin kovuşturma sırasında aşamalarda dile getirilip mahkemece reddedilmesi dikkate alındığında bu yöndeki taleplerin reddine karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti de söz konusu talebin esasa etkili olmayacağı ve gereksiz uzatacağı kanaatine vardığından soruşturmanın genişletilmesi talebini reddetti. Avukat Sevgi Epçeli Arslan da esasa ilişkin savunmasında, bildiri metninde şiddete çağrı ya da nefret söylemi olmadığını, suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirtti. Arslan, eylemin suç teşkil etmeyen fikir ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunarak mahkemeden beraat talep etti.

DURUŞMAYA ‘BAKANLIKTAN TELEFON VAR’ ARASI

Avukatların beraat taleplerini reddeden mahkeme heyeti, Kovankaya’ya 1 yıl 3 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Mahkeme Başkanı Ömer Günaydın kararı açıkladıktan sonra, “Bakanlıktan telefon var, 10 dakika ara verelim” dedi.

MAHKEME BAŞKANI: ‘HAYIRLI OLSUN’

İstanbul Üniversitesinden ihraç edilen Doç. Dr. E.K., mütalaaya katılmadığını belirterek beraatini talep etti. E.K. da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep etti. Avukatlar Meryem Kavak Ertuğrul ile Sevgi Epçeli Arslan, Kovankaya için beyan ettikleri taleplerini yineledi. E.K’ye da 1 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme Başkanı Günaydın kararın ardından E.K’ye “Hayırlı olsun” dedi. Mahkeme, yurt dışında olduğu için duruşmaya katılamayan ve celse arasında dinletilen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Sharo İbrahim Garip’e de 1 yıl 3 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı-İstanbul

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Nisan 2018 15:40

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