Tartışmalı çocuk istismarı tasarısı TBMM'ye geldi

Çocuk istismarına suçlarına ilişkin tasarıda hadım var, koruyucu önlem yok. İyi hal indirimlerine ise dokunulmuyor.

Türkiye’nin en önemli sorunlarının başında gelen çocuk istismarına ilişkin kanun tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Hükümet geçtiğimiz hafta bir açıklama yaparak yasa hazırladıklarını duyurmuştu.

TASARIDA NE VAR, NE YOK?

Çocuk istismarı konusunda yıllar boyu çalışmalar yapmış uzman ve örgütlerin görüşlerini kulak ardı hükümet tasarıda ‘hadım’da ısrarcı oldu. Bu durum tasarıda cinsel suçlardan dolayı hapis cezasına mahkum olanlar hakkında tahliye edilme tarihinden 3 ay öncesinden başlamak üzere tahliyeden itibaren 5 yıla kadar, ayakta veya yatarak cinsel isteğin ilaçla baskılanması işlemi uygulanacak.

Ayrıca tasarıda çocuğu güçlendirecek, istismarı önleyecek bir madde yer almazken, iyi hal indirimlerine de dokunulmadı.

Tasarıya göre, çocuğun cinsel istismarı suçu için öngörülen hapis cezasının üst sınırı 20 yıldan 40 yıla çıkarılacak. Suçun 12 yaşını tamamlamamış çocuğa karşı işlenmiş olması halinde ise 30 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Cinsel istismar suçlarına ilişkin yasa tasarısına göre, 12 yaşını tamamlamamış çocuğa karşı cebir ve tehditle veya silah kullanmak suretiyle cinsel istismar suçu işlenmesi halinde müebbet hapis cezası verilebilecek. (HABER MERKEZİ)

Çocuk istismarı yasasında ‘Hadım’ var, koruyucu önlem yok

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Nisan 2018 12:55

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