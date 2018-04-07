Bölgede 1 Mayıs çalışmaları: İşimiz, ekmeğimiz ve barış için

1 Mayıs’a sayılı günler kala Bölge illerinden Antep, Diyarbakır ve Malatya’da sendika temsilcileri ve işçilerle 1 Mayıs’ı konuştuk.

1 Mayıs’a yönelik çalışmaları başlatan sendikacılar; İşleri, ekmekleri ve barış için alanlarda olacaklarını söylerken, coşkulu 1 Mayıs için işçi ve emekçilere çağrı yaptılar. Asgari ücretle geçinemediklerini söyleyen işçiler ise, 1 Mayıs’a katılabilmeleri için izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Diyarbakır’da sendika temsilcileriyle taleplerini konuştuk. 2018 1 Mayısı’na dair taleplerini konuştuğumuz sendika temsilcileri OHAL ve KHK rejiminin işçileri ve emekçileri çok ağır sorunlarla karşı karşıya bıraktığına dikkat çekerek bu 1 Mayıs’ta tüm saldırılara karşı birleşik bir mücadelenin oluşturulması gerektiğinin altını çizdiler.

‘ÇOK AĞIR SORUNLARLA KARŞI KARŞIYAYIZ’

Genel İş 1 No’lu Şube Başkanı Zeynep Demir Akçer, 2018 1 Mayısı yaklaşırken yaşanan sorunlara dikkat çekerek, “Sorunlar belirli bir kesimin sorunu olmaktan çıktı. Toplumsal anlamda çok ağır sorunlar yaşanıyor. OHAL’le başlayan KHK ile ihraç edilen emekçiler, haksız bir şekilde işinden edilen taşeron işçiler bu tablo ile beraber çok ağır sorunlarla karşı karşıya bırakıldık. 2018 1 Mayısı’nı bu haksızlıklara karşı mücadele ile karşılıyoruz. İhraç edilen ve taşeron yasasıyla yıllarca çalıştığı işinden edilen emekçilerle beraber” diye konuştu.

EŞİTLİK, ADALET VE DEMOKRASİ İÇİN

Taşeron yasasına da değinen Demir, “Biz başından beri bu kadronun işçilere kadro sağlamak yerine 2. bir kıyıma dönüşeceğini söyledik. Şu ana kadar Diyarbakır’da 750 işçi işinden edildi ve henüz açıklanmayan yerlerde var. Bu 1 Mayıs’ta tüm emek örgütleriyle beraber eşitlik, adalet, demokrasi için işimiz ve ekmeğimiz için alanlarda olacağız” dedi.

‘BÖLGESEL KUTLAMAYI ÖNEMSİYORUZ’

SES Şube Eş Başkanı ve KESK Dönem Sözcüsü Recep Oruç ise 1 Mayıs’ın Türkiye tarihine değinerek, “1911’den bugüne güvencesiz çalışan bir sürü işçi emekçi yaşamını yitirmiş, Soma’da 301 insan yaşamını yitirdi. Emekçiler barış talep etmek için sokağa çıktığında 10 Ekim’de hayatını kaybetti. Emekçiler bu ülkede kendilerini hiçbir zaman rahat hissetmediler. Bu dönemde 1 Mayıs’a savaşa, yoksulluğa, emekçi ölümlerine son verilmesi talebiyle sokağa çıkacağız. Birleşik mücadele bu anlamda çok önemli; şartları, koşulları zorlayarak bir araya gelebilmeliyiz bu dönem. Şu an planlamasını yapıyoruz ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşacağız bu dönem bölgesel bir kutlamayı önemsiyoruz çünkü OHAL koşullarında sokağa çıkabilmek zor” dedi.

KOŞULLARA ALIŞMAMAK İÇİN 1 MAYIS’A

15 Temmuz’dan bu yana 150 bin emekçinin işinden edildiğini anlatan Oruç, “İşinden edilen emekçileri aileleriyle birlikte düşündüğümüzde milyona varan bir rakam var neredeyse. Son dönemlerde taşerona verilen kadro meselesine baktığımızda sadece Diyarbakır’da yüzlerce işçi işinden edildi. Tüm bunları dile getirmemiz gerekiyor. İşsizlik oranına her geçen gün yüzlerce insan ekleniyor. Böyle olunca işçilerin işsizlerle tehdit edildiği bir süreçte yaşıyoruz. AKP Hükümetinin emekçilere dönük politikaları ortada tüm çıplaklığıyla yaşıyoruz. Liyakat sisteminin kaldırıldığı koşullardayız. İnsanlar aklıyla, emeğiyle bir yere gelemiyor muhakkak birilerini bulmak zorunda tüm meslek dallarında. Tüm bu koşullara alışmamalıyız ve 1 Mayıs’ı bu anlamda düşünüp birlikte mücadele etmeli ve dayanışmayı sağlamalıyız”diye konuştu. (Diyarbakır/EVRENSEL)

ANTEP’TE 1 MAYIS ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Antep’te 1 Mayıs alanı olarak Kırkayak Parkı için başvuruda bulunduklarını belirten sendika temsilcileri, KESK, DİSK, Türk-İş’e bağlı TÜMTİS ve Belediye-İş sendikalarıyla birlikte TMMOB ve TTB’nin ortak 1 Mayıs etkinliğinde alanlarda olacağını belirttiler. Sendikalarının hangi talepleri 1 Mayıs’a taşıyacağıyla ilgili Evrensel’e konuşan KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ali Ersönmez, DİSK Genel İş Bölge Temsilcisi Ali Güdücü ve TÜMTİS Şube Başkanı Mahmut Canyurt, daha coşkulu bir 1 Mayıs için tüm emekçileri alanlara davet etti.

GELECEĞE DAİR UMUTLARI BÜYÜTMEK İÇİN 1 MAYIS’A

KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ali Ersönmez: 2016’dan başlayarak 2017, kamu emekçilerinin iş hakları, iş güvenceleri, çalışma yaşamı, temel sendikal haklarına dair çok ciddi hak gasplarının yaşandığı bir yıl oldu. OHAL ve KHK rejimi çerçevesinde birçok arkadaşımızın açığa alındığı, ihraç edildiği, her gün işten atılma kaygısını yaşadığı bir dönem oldu. Bu anlamda özellikle ekonomik özlük, demokratik temel taleplerin karşılık bulmadığı bir süreçti. Yine 2017, TİS sürecinin kamu çalışanlarının aleyhine, daha çok bir satış sözleşmesi olarak açığa çıktığı bir dönemdi. Biz 1 Mayıs’ta KESK öncülüğünde DİSK, TMMOB, TTB ve Türk-İş’in şubeleriyle ve Gaziantep’teki tüm diğer emek ve demokrasi bileşenleriyle birlikte alanlarda olacağız. Bu 1 Mayıs’ın, özellikle 8 Mart’ta kadın direnişiyle beraber açığa çıkan, kamu emekçilerinin yükseltmeye çalıştığı mücadelenin en önemli gücünün, umudunun ve etkisinin yansıyacağı bir gün olarak değerli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’nin demokratikleşmesi, aydınlanması, geleceğe dair umutların büyütülmesi için 1 Mayıs önemlidir, bu nedenle Gaziantep’teki tüm duyarlı kesimleri 1 Mayıs’ta alanda birlikte olmaya davet ediyoruz.

ÖZGÜRLÜKTEN, BARIŞTAN, KARDEŞLİKTEN YANA

DİSK Genel İş Bölge Temsilcisi Ali Güdücü: Bu yılki 1 Mayıs da, ülkedeki işçilerin önemli gündemlerinden taşeronun kadroya alınma meselesinde yaşanan mağduriyetlerden, özellikle şeker fabrikalarında görüldüğü gibi çok geniş kesimleri ilgilendiren özelleştirmelere kadar birçok konuda sözümüzü söyleyeceğimiz, işçi sınıfının taleplerini dile getireceğimiz bir gün olacak. Bunların yanı sıra vazgeçilmezimiz olan özgürlükten, barıştan, kardeşlikten yana taleplerimiz de olacak elbette. 1 Mayıs’ı coşkulu bir şekilde kutlamaya çalışacağız. Gaziantep’te valiliğin her ay tekrarladığı yasaklar nedeniyle yürüyüş, bildiri, açıklama gibi haklar birçok ilde görülmeyen biçimde yasaklanmış durumda olduğundan emekçiler olarak uzun zamandır hiçbir talebimizi dile getiremiyoruz. Yasaklarla dile getirmemiz engellenen bütün taleplerimizle birlikte 1 Mayıs’ta alanda olacağız.

DİRENİŞTEKİ İŞÇİLERLE 1 MAYIS’TA OLACAKLAR

TÜMTİS Gaziantep Şube Başkanı Mahmut Canyurt: Bu 1 Mayıs’ta en önemli taleplerimizden biri de OHAL’in derhal kaldırılması olacak. Bununla birlikte örgütlenme önündeki engeller de bizim için önemli bir mücadele konusu, yine 1 Mayıs’ta bu engellerin kaldırılması da taleplerimiz arasında yer alacak. Biz özel sektörde örgütlenen bir sendika olarak bu alanda iş güvencesi ve buna dair yasal düzenlemelerin de derhal hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bütün bu taleplerle sendikalı sendikasız tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs’a katılımını sağlamaya çalışıyoruz. Bugün direnişlerinin 219. gününde olan Babacanlar Kargo işçileri ve tüm diğer üyelerimiz ve hatta aileleriyle birlikte 1 Mayıs’ta alanlarda olacağız. Alandaki işçi katılımının güçlü olabilmesi için tüm sendikaların üzerine sorumluluk düşüyor. Buradan tüm işçi ve emekçileri 1 Mayıs’ta hep birlikte olmaya çağırıyoruz. (Antep/EVRENSEL)

MALATYA’DA İŞÇİLER, 1 MAYIS’A KATILMAK İSTİYOR

Malatya’da işçi duraklarında organize sanayide çalışan, isimlerini ve fotoğraflarını işten atılmalarından korktukları için vermek istemeyen işçilerin büyük bir çoğunluğu aldıkları düşük ücretlerden şikayetçi. Ayrıca sigorta ve iş güvenliği talepleri de var. Ancak 1 Mayıs her ne kadar resmi tatil olsa da fabrikalarının yine de kendilerini çalıştıracağını ve taleplerini 1 Mayıs’a taşıyamayacaklarını belirtiyorlar.

‘İZİN VERİRLERSE 1 MAYIS’A KATILABİLİRİZ’

İlk olarak aldığı ücretle geçinemediğini söyleyen bir işçi, “Asgari ücretle kirada olan işçiler geçinemiyor. Asgari ücrete zam gelmesini talep ediyorum” diyor. Ayrıca patronların 1 Mayıs’ta tatil yapmadığından şikayet eden işçi, “İşverenim izin verirse 1 Mayıs’a katılacağım” dedi. Bir diğer işçi ise “Hangi ücreti alıyoruz ki geçinebilelim? Geçinemiyoruz ve bir sürü sıkıntımız var. Devletin işçilere sıkıntılarını birer birer sorması gerekiyor” diyor. 1 Mayıs’ı benimsediklerini söyleyen işçi, “1 Mayıs’ta tatilimiz yok. İşçiler sorunlarını, taleplerini anlatmak istiyor. İşçilerin maaşı açlık sınırının altında bu yüzden bayram düşünecek halleri de yok” diyor.

‘KOCAM İZİN VERİR Mİ BİLMİYORUM”

Kayısı fabrikasında çalışan kadın işçiler ise yine düşük ücretlerden şikayetçi. Çok fazla çalıştırılıp, az ücret aldıklarını dile getiren 26 yaşındaki Elif adında bir işçi, “Geçinemiyoruz. Kira mı ödeyelim, faturaları mı yatıralım bilemiyoruz. Çocuklara bir oyuncak bile alamıyoruz. Aynı anda üç, dört farklı iş birden yapıyoruz. Aldığımız parayla ay sonunu getiremiyoruz. Cebimizde 5 kuruşumuz yok. Parayı arttırsalar gözümüze gelmez bu kadar çalışmak. Çok çalışıyoruz az para alıyoruz. Denge yok denge” diyor. Elif, “1 Mayıs’a katılacak mısın” sorumuza, “Ben katılmak isterim. Ama kocam izin verir mi bilmiyorum” yanıtı veriyor. Aldığı ücretin düşük olduğunu söyleyen 48 yaşındaki Saime adında bir işçi, “Ben düzenli çalışmıyorum. Yevmiye ile çalışıyoruz. Sigorta yok. Yetmiyor. Kocam da çalışmıyor. Yetmiyor, ne kadar kıssan da masrafları yetmiyor. Bu para ile aile geçindirmek mümkün değil” diyor. “1 Mayıs’a bu taleplerini dile getirmek için katılacak mısın?” sorumuza ise yine, “Eğer çalışmazsam katılacağım” cevabını alıyoruz.

İşçi durağında konuştuğumuz bir diğer işçi ise adını vermek istemese de aldığı ücretle geçinebildiğini belirterek, “Taleplerim yok. Her şey yerli ve yerinde. 1600 TL maaş ile İstanbul, İzmir, Ankara’da geçinilemez belki ama Malatya’da rahat geçinilebilir. Ev kiraları 300-500 TL zaten ama lüks bir yerde oturmak istenilirse alınan maaşla geçinilemez elbette” diyerek 1 Mayıs’a katılabileceğini söyledi. (Malatya/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Nisan 2018 02:20

www.evrensel.net