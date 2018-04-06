Bir dil şairi Mustafa Köz

2. Çevrimdışı İstanbul Uluslararası Şiir Festivali'nde onu konuğu Mustafa Köz üzerine söyleşi gerçekleştirildi.

2. Çevrimdışı İstanbul Uluslararası Şiir Festivali önceki gün başladı. Bu yıl ‘Şiir: Sonsuzluk Makinesi’ temasıyla düzenlenen festivalin ilk gününde onur konuğu olan Şair Mustafa Köz’ün şiiri üzerine söyleşi gerçekleştirildi. Gonca Özmen’in moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide Gökçenur Ç. ve Emel İrtem, Mustafa Köz şiiri üzerine kısa sunumlar yaptı.

‘DİL ŞAİRİDİR’

Şair Gökçenur Ç sunumunda Mustafa Köz şiirini “denge şiiri” olarak tanımladı. “Mustafa Köz şiirinde anlatımcılıkla imgeciliğin; ’40’larla ’90’ların; Yannis Ritsos’la Melih Cevdet Anday’ın dengesini görürüz” diyen Gökçenur Ç, Mustafa Köz’ün cesaretle öfkeyi birbirine karıştırmadan şiirle gerçeklik arasındaki bağı her zaman koruduğunu ifade etti. Mustafa Köz’ün şiir yolculuğu sırasında birçok biçimsel ve söyleyişsel olanaktan yararlandığını dikkat çeken Gökçenur Ç, “Mustafa köz dil şairidir” dedi.

Foto: İsmail Afacan/EVRENSEL

‘ONUN ŞİİRİ BİR OKULDUR’

Şair Gonca Özmen Mustafa Köz şiirini bir okula benzetti. Mustafa Köz’ün yeni bir kitabını aldığında yeni sözcükler öğrendiğini ifade eden Özmen, Mustafa Köz şiirinin çok zengin bir söz dağarcığından beslenen kuşatıcı bir şiir dili olduğunu vurguladı. Öğrencileriyle birlikte Mustafa Köz şiirlerini okurken yanlarında sözlük bulundurduklarını dikkat çeken Özmen, bunun şairin okuruna verebileceği en güzel hediyelerden biri olduğunu söyledi. Şairin çok çağrışımlı, sosyal ve tarihsel arka planı olanı bir şiir yazdığını dile getiren Özmen, Mustafa Köz’ün okuruyla birlikte şiirini yazmak istediğini ve bu nedenlerle onun şiirinin bir okul olduğunu belirtti.

‘İNCELİKLİ VE DERİNLİKLİ BİR ŞİİR’

Şair Emel İrtem ise Mustafa Köz şiirinin uslu bir şiir olduğunu ama aynı zamanda kavgayı da eksik etmediğini söyledi. Şiire bir derviş gibi yaklaştığını vurgulayan İrtem, Mustafa Köz’ün şiirlerini incelikli, derinlikli ve fısıldayan bir sesle yazdığını ifade etti.

KÖZ: YAŞASIN ŞİİR

Söyleşiden sonra kısa bir konuşma yapan Mustafa Köz, şairlerin görevinin daha iyi, daha güzel bir dünya yaratmak olduğunu söyledi. Köz “Yeni bir yeryüzü düşü için yazıyorum. Bu inançla yazıyorum. Bu düşüm biterse yazmayı bırakırım. Yeryüzü sofrasında daha pişirecek bir sürü aşımız var. Yaşasın şiir...” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

Ana Foto: İsmail Afacan/EVRENSEL

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Nisan 2018 21:50

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