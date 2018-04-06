Ege Üniversitesi işçileri işlerini geri istiyor

Ege Üniversitesinde işsiz kalan 87 Genel-İş üyesi rektörlük binası önünde oturma eylemini sürdürdü: 'Sonuç alana kadar mücadele edeceğiz'

Ege Üniversitesinde çalışan ve güvenlik soruşturması gerekçesiyle kadroya geçemeyerek, işsiz kalan 87 Genel-İş üyesi rektörlük binası önünde oturma eylemine devam ediyor. Genel-İş İzmir 7 No’lu Şube Başkanı Kemal Köroğlu, kurumu ve işçileri yıpratma amacında olmadıklarını, tek dertlerinin işçilerin yeniden işbaşı yapmasını sağlamak olduğunu söyledi.

DİSK/Genel-İş İzmir 7 No’lu Şube’de örgütlü olan ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kadroya geçmek için başlatılan güvenlik soruşturmasına takılan işçiler, Ege Üniversitesi Rektörlüğü önünde oturma eylemi yapıyor. İşçilerin yeniden işbaşı yapması gerektiğini belirten Şube Başkanı Köroğlu, sorun çözülene kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı. Köroğlu, “Eylemlerimiz belki burada oturma eylemi şeklinde olacak, belki farklı eylem biçimleri olacak; ama sonuç alana kadar mücadele edeceğiz. Ayrıca eylem talebi işçi arkadaşlarımızdan geldi. İşçi arkadaşlarımız, işyerlerini terk etmek istemiyor ve haklılar; çünkü onlar evlerine, çocuklarına ekmek götürecek. Ne biz onların çocuklarına ekmek veriyoruz ne de rektörlük veriyor. Onlar çalıştıkları için evlerine ekmek götürüyorlar” dedi.

‘TAŞERONU ARAR OLDULAR’

Köroğlu, kadro verilmeyen işçilerin bugüne kadar ne mahkemenin ne de karakolun kapısından geçmediğini belirterek, “Varsayalım ki yakınlarının bir yerlerle bağı var. Onların bağının olması, işçilerin de bağının olması anlamına gelmiyor. İşçi arkadaşlarımız, atıfta bulunulan örgütlerle ne para alışverişinde bulundular ne de koltuk kavgası ettiler. Sadece asgari ücretle evlerine ekmek götürme derdinler” diye konuştu.

Personelin güvenceli çalışma koşulları isterken, taşeronu arar hale geldiğini ve işçilerin hiçbirinin yüzünün gülmediğini ifade eden Köroğlu, “Taşeronda olsalardı hâlâ çalışıyor olacaklardı. Evine ekmek götürebileceklerdi. ‘Taşerona kadro’ dediler; ama taşeron işçiler işsiz kaldı. Taşeronu arar oldular” dedi.

İşçiler, 08.00 ile 10.00 arasında Ege Üniversitesi Rektörlüğü önünde, 10.00 ile 12.00 saatleri arasında ise üniversitenin hastane girişinde oturma eylemi yapıyor. (İzmir/DHA)

Foto: İzmir/DHA

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Nisan 2018 19:21

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