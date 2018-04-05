Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında neler oldu?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarına Cristiano Ronaldo’nun muhteşem röveşatası ve Liverpool’un 3-0’lık Manchester City galibiyeti damga vurdu.

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ilk maçları tamamlandı. Evinde Manchester City’i 3-0’la geçen Liverpool ve deplasmanda Juventus’u aynı skorla mağlup eden Real Madrid, haftanın öne çıkanları oldu. Kupa 1’de rövanş maçları 10-11 Nisan’da oynanacak.

JUVENTUS: 0 - REAL MADRİD: 3

Salı günü oynanan maçların yıldızı Cristiano Ronaldo’ydu. Real Madrid’in Portekizli golcüsü, Torino’da attığı muhteşem röveşata gölüyle sezonun en güzel enstantanelerinden birine imza attı. Son 2 sezonun Devler Ligi şampiyonu Real Madrid, Juventus karşısında 3 ve 64. dakikada Ronaldo, 72. dakikada Marcelo’nun golleriyle sonuca gitti. Ronaldo bu maçtaki golleriyle, Şampiyonlar Ligi’nde 10 maç üst üste gol atan ilk oyuncu oldu. 33 yaşındaki futbolcunun bu sezon şampiyonada 14 golü var.

Evindeki farklı mağlubiyetle umutlarını büyük ölçüde yitiren Juventus, Santiago Bernabeu deplasmanında bu maçın 66. dakikasında kırmızı kart gören Paulo Dybala’dan yoksun olacak.

İki takım geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşmış, maçı 4-1 kazanan Real Madrid kupayı 12. kez müzesine götürmüştü. Real Madrid böylece 1992’den beri Şampiyonlar Ligi formatıyla oynanan Kupa 1’de üst üste 2 şampiyonluk elde eden ilk takım olmuştu.

SEVILLA: 1 - BAYERN MÜNİH: 2

İspanya temsilcisi Sevilla, Ramon Sanchez Pizjuan Stadı’nda hızlı başladığı ve 32. dakikada Pablo Sarabia’nın golüyle öne geçtiği eşleşmede Almanya devi Bayern’in tecrübesiyle baş edemedi. Kupayı daha önce 5 kez kazanan Bayern Münih, 37. dakikada Jesus Navas’ın kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı. Deplasman galibiyetini getiren golü ise 68. dakikada Thiago Alcantara kaydetti. Şampiyonlar Ligi’nde üst üste yedinci galibiyetini alan Bayern, hafta sonu Augsburg deplasmanında kazanması halinde üst üste 6. Bundesliga şampiyonluğunu da garantileyecek.

Tarihinde ilk kez Devler Ligi’nde son 8’e kalan Endülüs ekibi Sevilla ise tur için Manchester United’a yaptığı gibi deplasmanda kazanmanın hesaplarını yapacak.

LIVERPOOL: 3 - MANCHESTER CITY: 0

Jürgen Klopp ve öğrencileri, bu sezon Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde fırtına gibi esen Pep Guardiola’nın Manchester City’si karşısında bir kez daha kazandı. Premier Lig’in ilk yarısında Anfield Road’da City’i 4-1 öne geçtiği maçta 4-3 mağlup ederek rakibine ligdeki tek yenilgisini tattıran Liverpool, Devler Ligi’nde de bağışlayıcı olmadı.

12’de Muhammed Salah, 20’de Alex Oxlade Chamberlain ve 31’de Sadio Mane’nin golleriyle sonuca giden Kırmızılar, rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti.

Liverpool’un ön alan presi, agresifliği ve bitiriciliği bir kez daha Guardiola’nın kabusu oldu. Klopp böylece Guardiola ile 13. eşleşmesinde 7. galibiyetini elde etti.

Her zamanki hakimiyetini ve hücum gücünü sahaya yansıtamayan City, maç boyunca kaleyi bulan tek bir şut dahi çekemedi.

BARCELONA: 4 - ROMA: 1

Barcelona, Roma karşısında elde ettiği farklı galibiyetle tur için önemli bir avantaj elde etti. Camp Nou’da Barça’nın ilk 2 golü, Romalı futbolculardan geldi. 38’de Daniele De Rossi, 55’te Kostas Manolas’ın ters vuruşları durumu 2-0’a getirdi. 59’da Gerard Pique farkı üçe çıkarırken Roma, 80’de Edin Dzeko’nun golüyle umutlansa da 87’de Luis Suarez, bu sezon ilk Şampiyonlar Ligi golünü atarak Barcelona’ya 4-1’lik galibiyeti getirdi. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Nisan 2018 10:09

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