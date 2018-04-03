Antalya’da eğitimciler 'suçu ve suçluyu' övme gerekçesi ile yargılandı

Antalya'da eğitimciler Korkmaz Tedik Salonundaki Dünya Öğretmenler günü etkinliği konuşmalarındaki sözleri nedeniyle yargılandılar.

Antalya'da Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla Konyaaltı Korkmaz Tedik Salonunda yaptıkları konuşmalarda ‘suçu ve suçluyu övmek’ gerekçe gösterilen eğitimcilerin yargılanması bugün Antalya Adliyesinde yapıldı.

‘Suçu ve suçluyu’ övmek suçlamasıyla bugün Antalya Adliye 8.nci Asliye Ceza Mahkemesinde Antalya Eğitim-Sen Şube Başkanı Kadir Öztürk, 82 yaşındaki Eğitimci Yazar Hasan Kıyafet ve Acun Karadağ hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü. Savcı hazırladığı iddianamede ‘Dosya kapsamında toplanan delillerde şüpheliler Kadir Öztürk, Hasan Kıyafet ve Acun Karadağ Eğitim-Sen Antalya Şubesi tarafından 05.10.2017 Dünya Öğretmenler günü etkinliğinde yaptıkları konuşmalarda, haklarlında terör örgütü üyeliği suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu davası açılan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça hakkında övücü mahiyette suçu ve suçluyu över mahiyette beyanda bulunarak suç işlenmiştir’ diyerek Eğitimciler hakkında TCK nın 5237 sayılı215-531 maddesi gereğince cezalandırılmaları gerekçesiyle dava açmıştı.

‘BU DAVA SİYASİ BİR DAVADIR’

Eğitim-Sen Antalya Şubesi tarafından Konyaaltı Cemevi Korkmaz Tedik Salonunda düzenlenen Dünya Öğretmenler günü etkinliğinde yaptıkları konuşmalarda, içerisinde KHK lar ile işlerinden atılan Eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça lehinde cümleler kullanarak ‘suç’ işledikleri gerekçe gösterilen ve haklarında dava açılan Antalya Eğitim-Sen Şube Başkanı Kadir Öztürk, Eğitimci-Yazar Hasan Kıyafet ve avukatlar, yaptıkları savunmalarda ‘bu suçu işlediğimiz gerekçesi ile hakkımızda açılan dava nitelik itibarı ile siyasi bir davadır. Eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça herhangi bir suç işlemedikleri gerekçesi ile zaten Ankara’da görülen davalarında beraat etmişlerdir. AKP iktidarı kendisinden başka hiçbir muhalif sesin konuşmasını istememektedir. Cumhurbaşkanı ülkede yaşayan halkın yarısına her türlü hakaret ve suçlamaları yaparken, bizler tamamen masum bir eylem olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın yapmış olduğu açlık grevi ile ilgili yapmış olduğumuz bir konuşma nedeni ile bugün mahkeme karşısında ifade veriyoruz’’ diyerek, bugünkü duruşmada beraat etmeleri gerektiğini söylediler.

Yargılama, Eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça nın yargılandığı davada verilen beraat kararının dava dosyasına eklenmesi ve Acun Karadağ’ın ifadesinin alınması ve dava dosyasına eklenmesi için bir sonraki mahkemenin 10 Temmuz’a ertelenmesine karar verildi. (Antalya/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Nisan 2018 16:41

www.evrensel.net