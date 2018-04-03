Fransa demir yollarında grev başladı

Fransa'da demir yollarının özelleştirilmesine tepki gösteren işçiler grevde. Pazartesi başlayan grev ülke genelinde etkili oldu.

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un demir yollarını özelleştireceğini açıklamasına tepki gösteren sendikalar, buna tepki göstermek için greve çıkmaya başladı. Demir yolları alanında örgütü sendikaların çağrısıyla pazartesi akşamı başlayan ve çarşamba gününe kadar sürecek grev ülke genelinde etkili oldu. Özellikle Fransa içinde kendisini etkili şekilde hissettiren grev komşu ülkelerle ulaşımı da aksattı. Sendika tarafından öğlen saatlerinde yapılan açıklamada yakın mesafede sadece beş trenden birisinin sefere çıktığı belirtildi.

HAZİRANA KADAR HAFTADA İKİ GÜN GREV

Hükümetin geri adım atmaması durumunda Haziran ayı sonuna kadar haftada iki gün grev yapacağını, üç gün çalışılacağını açıklayan sendikalar, halktan anlayış ve destek beklediklerini duyurdular. Fransa demir yolları işletmesi SNCF yönetimi de önümüzdeki aylarda ülke genelinde ulaşım açısından önemli sorunların yaşanacağını ve sert bir mücadelenin yaşanacağını kabul etti.

SNCF tarafından yapılan açıklamada ayrıca, ülke içinde özellikle yakın mesafe tren seferlerini sağlayan TGV bağlantılarının etkili olduğu belirtilerek komşu ülkeler İtalya, İspanya, Almanya, Belçika ve İsviçre ile yapılan tren ulaşımının da aksadığını ifade etti.

SNCF yönetimi, iki günlük grev için çalışanlara maaşların verilmeyeceğini açıklayarak daha da tepki topladı. Sendikalar, SNCF’nin bu tutumunu provokasyon olarak değerlendirerek, grev kırıcılara izin verilmeyeceğini ilan etti. Makinistlerin dörtte üçü bugünkü greve katıldı.

MACRON İÇİN GÜÇ GÖSTERİSİNE DÖNÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Macron, demir yollarını yeniden yapılandırma adına, rayları Avrupa çapında pazara açıyor. AB Komisyonu daha önce Avrupa Birliği genelinde tren raylarının rekabete açılmasını gerekçe gösteren Macron ayrıca demir yolu çalışanlarının memurluk statüsünü de düşürmek istiyor. Sendikaların kararlı tutum alması üzerine Ulaşım Bakanı Elisabeth Borne, kendilerinin de kararlı olacaklarını belirterek geri adım atmayacaklarını söyledi. Bakan, “Fransızların üç ay boyunca yapılacak greve sabrı yok” dedi.

Fransa ve Almanya basınında grevle ilgili yer alan haberlerde, Macron’un demir yolu alanında istediği özelleştirmeyi gerçekleştirmemesi durumunda diğer alanda yapmak istediği değişiklikleri de başaramayacağına işaret edildi.

Özellikle trenle işe giden yolcuların göstereceği tutumun bu süreçte önemli olduğu belirtiliyor. Bugüne kadar trenle işe gidenlerin çoğunun bu kez araba ve otobüsleri tercih ettiği ifade edildi.

İlk grev etabı yarın tamamlanacak. Önümüzdeki hafta yeniden greve çıkılacak.

Fransa’da bugün ayrıca pilotlar, hostesler ve havaalanı yer çalışanları daha fazla ücret için greve çıktı. Le Monde gazetesinde yer alan habere göre uzak seferlerin dörtte biri iptal edildi. Ayrıca çöp ve doğal gaz dağıtımı alanında çalışanların da greve çıkması bekleniyor. (DIŞ HABERLER)

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