TİS süreci sona eren Sider’de koşullar aynı

Sider Demir Çelik ile Türk Metal arasındaki toplu sözleşme süreci anlaşmayla sona erdi ancak fabrikada çalışma koşulları aynı.

Turan KARA

İzmir

Yaşanan iş cinayetleri ile geçtiğimiz hafta gündeme gelen Sider Demir Çelik ile Türk Metal arasında 8 aydır süren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri anlaşmayla sona erdi. Sözleşmeyi değerlendiren işçiler, ücretler ve sosyal haklarda belli başlı iyileştirmeler yapılsa da kötü çalışma koşullarının devam etttiğini ve işçi sağlığı iş güvenliği konusunda herhangi bir gelişme yaşanmadığını aktardı.

Geçtiğimiz ayın 10’unda 2 işçinin iş cinayetine kurban gittiği Sider Demir Çelik fabrikasında toplusözleşme imzalandı. İmzalanan sözleşmeyle birlikte saat ücreti 7 lira ve altı olanların saat ücretinin 9 liraya çıkarılarak saat ücretine 1 lira 60 kuruş zam yapılmasına karar verildi. Ayrıca kıdem yılına göre de saat ücretine 10 kuruş eklenecek. 15 sene ve üzerinde çalışan işçiler için ise kıdem zammı artışı olmayacak. Bu hesaplama ile işletmede zam oranı en yüksek ücret alan işçilere yüzde 17, en düşük ücret alan işçilere ise yüzde 33 oranında zam yapılacak.

Sözleşmeyi değerlendiren Sider Demir Çelik işçilerinden biri, “2 arkadaş ölmüş, 3 tutuklu var ama ücretlerin ödenmesi gündeme gelmek zorunda kaldı, kimin ayıbı bilmiyoruz. Bu da iş güvenliğinin bir parçası haline gelmiş durumda. Fabrikayı sorarsan değişen pek bir şey yok sayılır. Ölen işçilerin ailelerine para vererek anlaşacakları ve içerdeki arkadaşların ilk duruşmada çıkacakları söyleniyor. Sider Demir Çelik yine herkesin bildiği ama bilmezden geldiği, göz önünde olan ama görünmeyen bir fabrika. Bütün yetkililer iltimas yapıyor patrona.”

SENDİKANIN SESİ SOLUĞU ÇIKMADI

Sendikaları Türk Metal’in toplusözleşme görüşme sürecine işçileri dahil etmediğini, işçilerin de yeterince ilgi göstermediğini belirten bir işçi, “Herkesin sorunu ücretlerin zamanında ödenmesi ve içerdeki alacak haklarıydı. Arkadaşların ölümünden sonra ise iş güvenliği ve çalışma koşulları oldu. Arkadaşların ölümünden sonra sendikanın sesi soluğu çıkmadı. Bir kınama açıklaması bile yapılmadı. 2 arkadaşımız tutuklu. Hatta patronla aynı koğuşta kalıyorlarmış. Hiçbir konuyu gündeme getirmedi ve sözleşme bitmiş. Panoya ilan asmışlar o kadar” diye konuştu.

ÇALIŞMA KOŞULLARI YİNE AYNI

Arkadaşlarının ölümünün ardından 1 hafta çalışmadıklarını aktaran bir makina bakım işçisi de şöyle konuştu: “Formen statüsüne getirildikleri için sendikaya üye olmayan makine bakımcıların eylemlere katılmayacağını düşündüler. Ancak işveren ve diğer işçilerin aksine iş cinayetinden sonra makine bakımcılar iş durdurdu. Can güvenliği sorununun en çok bizim sorunumuz olduğunu söyledik. Bu süre içerisinde işçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin taleplerimizi söyledik. Gerekli malzemelerin alınması, bakım işlerinin zamanında yapılması, bakım yapabilmek için gerekli malzemelerin temini ve ücret ödemelerinin yüzde 50’ye çıkarılmasını istedik. 1 hafta süren fiili grevden sonra 1 hafta sonunda fabrikaya ambulans alındı, halatlar değişti, kimi malzemeler alındı. Ücretlerin de yüzde 70’i ödendi. Ama çalışma koşulları yine aynı. Elektrik olmuyor, elektrot sorunu oluyor, dur kalkla ilerliyoruz. Bu kadar düzensiz olunca haliyle sorun da çok oluyor.”

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