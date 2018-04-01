‘Hamzaoğlu bu ülkenin yüz akıdır’

Tutuklu bulunan Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu için Kocaeli’de ‘Kapitalizmin Kıskacında Doğa, Toplum ve Bilim’ başlığıyla etkinlik gerçekleştirildi.

16 Şubat’tan bu yana tutuklu bulunan Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu için, Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’nde (KYÖD) #OnurBarışÖzgürlük İnisiyatifi’nin çağrısıyla etkinlik düzenlendi. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte Yard. Doç. Dr. Melike Yavuz, Kocaeli Eski Milletvekili İzzet Çetin, Ekos-Der Eski Başkanı Ercan Teker ve Prof. Dr. Cem Terzi konuşmacı olarak katıldı.

Prof. Dr. Cengiz Erçin’in moderatörlüğünü üstlendiği etkinlikle Hamzaoğlu’nun öğrencileri tarafından çekilen fotoğraflar slayt halinde izlendi. Hamzaoğlu’nun odasına gelen herkese uzattığı şekerlerden de konuklara ikram edildi.

‘HAMZAOĞLU DİLOVASI ÇALIŞMALARINDAN HİÇ VAZGEÇMEDİ’

Etkinlikte ilk sözü Hamzaoğlu’nun Dilovası araştırması sonrası asistanlığını yapan Yard. Doç. Dr. Melike Yavuz aldı. 2005 yılında Kocaeli Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı'nda asistanlığa başladığını aktaran Yavuz, Hamzaoğlu öncülüğündeki ekibin Dilovası araştırmasında yaşanan süreci aktardı. Hamzaoğlu’nun yaşanan her şeye rağmen Dilovası araştırması ve toplum için hekimlik anlayışından vazgeçmediğini belirten Yavuz, “Onur Hoca ile birlikte çalışma imkânı buldum. Ben asistan olmadan önce başlatılan Dilovası çalışması büyük bir yankı uyandırdı. Sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Onur Hoca için 'Şarlatan' kelimesini kullandı, davalar açıldı, Onur'umuzu Savunuyoruz Platformu kuruldu, Onur Hoca için çalışmalar yürütüldü ve Onur Hoca Dilovası çalışmalarından hiç vazgeçmedi” dedi.

‘ONUR HOCA BİR ŞEYLER YAPTIĞI İÇİN SUSTURULDU’

Yavuz’un ardından konuşan 22. Dönem Kocaeli Milletvekili veHarb-İş Eski Genel Başkanı İzzet Çetin, o dönem mecliste Dilovası Araştırma Komisyonu Üyesi olduğunu belirterek sözlerine başladı. “Onur Hocayı susturmak istediler, o yüzden içeride” diyen Çetin, mecliste Kocaeli Milletvekili olduğu dönemde meclise bir dilekçe ile başvurarak Dilovası Araştırma Komisyonu’nun oluşturulmasına önayak olduğunu belirtti. 276 sayfalık bir rapor hazırladıklarını ifade eden Çetin, “Onur Hoca ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışma mecliste tartışıldı. 29 sorun saptadık, 29 çözüm önerisi sunduk ama çok zorlandık. Bilim adamı dürüstlüğü ile öğrencilerine ders veren, çalışmalar yapan, halkın yanında olan Onur Hocanın tutsak edilmesine şaşırılmamalı. Bir bilim adamı, doğru bildiğini savunmak zorunda. Halkından, insandan yana taraf olacak bilim adamı dediğimiz kişi” dedi.

Türkiye’nin çok kötü yönetildiğini belirten Çetin, “Böyle bir dönemde ülkemiz çok kötü yönetiliyor. Sendikalar yok, üniversitelerde aydınlar işinden ediliyor, gazeteciler içeri atılıyor, öğrencilerin okuma haklarına müdahale ediliyor. Bu gibi dönemlerde bir şeyler yapmalı, Onur Hoca bir şeyler yaptığı, sessiz kalmadığı için susturuldu. Susa susa kendi sonumuzu bekliyoruz. Bir şeyler yapmalıyız, birbirimizle çekişmeyi bir kenar bırakıp yan yana gelmeliyiz” ifadelerini kullandı.

‘KOMİSYON RAPORUNA RAĞMEN KAPASİTE ARTTIRDILAR’

Hamzaoğlu ve ekibinin Dilovası’na dair yaptığı araştırma sonrası kurulan Dilovası Ekoloji ve Sağlık Derneği’nin(Ekos-Der) başkanlığını yapanErcan Teker ise, “Dilovası eskiden böyle değildi” diyerek konuşmasına başladı. 1965 yılından itibaren sanayi tesislerinin Dilovası’na kurulmaya başlandığını ifade eden Teker, “1985’te Dilovası’nda 13 fabrika, 3 bin nüfus vardı. Sonrasında bu fabrikalar hızla artmaya devam etti, OSB’ler kuruldu, nüfus 40 bin oldu. Sanayi kuruluşları Dilovası'na hiç bir değerlendirme yapılmadan yerleşti. Dilovası'nın en güzel, verimli topraklarına devasa fabrikalar kuruldu. Böyle bir ortamda çevre kirliliği ve halka sağlığı adına çeşitli sorunlar gündeme geldi” diye konuştu.

Ekos-Der’in kuruluşundan ve çalışmalarından da kısaca bahseden Teker, “Onur Hoca'nın çalışmasından sonra derneğimizi kurduk, çeşitli paneller, kitlesel eylemler, mitingler yaptık. Dilovası ülke gündemi geldi. Meclis Komisyon Raporu, Dilovası'nın sanayiye duyduğunu söyledi ama sanayiciler buna nispet yaparcasına kapasitelerini arttırdı, 3 tane OSB kuruldu, Kömürcüler OSB bunlardan biri. Büyükşehir Belediyesi’nin çöp tesisi de bunun üstüne eklendi. Anaakım medyanın Dilovası'na bakışı faydadan çok zarar verdi” dedi. Sorunun büyüklüğüne değinen Teker, “Dilovası'ndaki sorun çok büyük bir sorun, yerel bir dernekle, Dilovası halkıyla çözülecek bir sorun değil. Kocaeli halkı sahiplenmeli” diye konuştu.

‘SİYASET YAPILARAK İNSANLARIN KANSERDEN ÖLÜMÜ ÖNLENEBİLİR’

Etkinlikte son sözü Prof. Dr. Cem Terzi aldı. ‘Kapitalizmin Kıskacında Doğa Toplum ve Bilim: Onur Hamzaoğlu Olayı’ başlıklı sunumunu sunan Terzi, “Hamzaoğlu, bu toplumun yetiştirdiği evrensel değerlere sahip nadir akademisyenlerden biri. O, bu ülkenin yüz akıdır ve öyle olmaya devam edecek” dedi. Hamzaoğlu'nun başına gelenlerinin benzerinin dünyada da gerçekleştirdiğini söyleyen Terzi, Dr. IrvingSelikıf, Dr. HelbertNeedleman, Dr. TakeshiNirayama, Dr. Benjamin Santer ve Dr. IgnacioChapela örneklerini verdi. Bu örneklerin doğruyu söylemekten kaçınmadığı gibi çeşitli saldırı ve tacize maruz kaldığını aktaran Terzi, “Selikof, ‘Daha fazla siyaset yapsaydım, daha az genç ölürdü’ dedi ölmeden önce. Onur'u da böyle suçladılar, siyaset yapıyor diye suçladılar. Ancak siyaset yapılarak insanların kanserden ölümü önlenebilir” diye konuştu.

Zalimlerden bir toplumun oluşamayacağını belirten Terzi, “Hakikati, gerçeği reddederek yaşamaya devam ederseniz zalimleşirsiniz. Zalimlik, kanserden ölümlerdir. Hakikatin reddi ise 10 sene önce yazılan rapor için gerekli mevzuatın hayata geçirilmesidir. Zalimlerden bir toplum oluşmaz” dedi.

Etkinlik, dinleyicilerin konuşmacılara yönelttikleri soru ve cevaplarla son buldu. (Kocaeli/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Nisan 2018 18:51

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