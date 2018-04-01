Almanya'daki Paskalya yürüyüşünde binlerce kişi barış için yürüdü

Almanya’daki gelenekselleşen Paskalya yürüyüşlerinde binlerce kişi barış için yürüdü.

Ali ÇARMAN

Stuttgart

Almanya’da 1960’lı yıllarda başlayıp günümüze kadar devam eden ve gelenekselleşen Paskalya yürüyüşleri bir çok şehirde yapıldı. Binlerce barış yanlısının katıldığı gösterilerde Almanya’nın yurtdışına silah satmasına karşı pankartlar taşındı, Türkiye’nin Afrin’e operasyonuna tepki gösterildi.

Almanya’nın önemli silah merkezlerinde biri olan Stuttgart’taki miting havaalanı önünde gerçekleşti. Yüzlerce kişinin katıldığı mitingde tiyatral bir gösteri ile katılımcılar dakikalarca yerde uzandılar. İsrail’in Filistin halkına karşı devam ettiği savaş histerisinin Gazze'de nasıl bir yıkıma neden olduğu taşınan dövizlerle dikkat çekildi.

Stuttgart barış hareketi tarafında gerçekleşen ve demokratik kurumların destek verdiği Paskalya gösterisi ise belediye binası önünde başladı.

ALMAN PANZERLERİ NEDEN AFRİN’DE?

Yapılan konuşmalarda Almanya ile Türkiye arasındaki gerginliklere hatırlatılarak, buna rağmen Türkiye’ye silah satışının devam ettiğine dikkat çekildi. “Silah üretimi ve ticareti yasaklansın”, “Alman panzerleri Afrin’de”, “Savaşlara ve NATO’ya hayır”, “Barış hemen şimdi”, “Silahlanma yerine eğitime bütçe”, “Silahsız-savaşsız bir yaşam” dövizlerinin açıldığı mitingde konuşan Almanya’da barış mücadelesinin tanınmış isimlerinde Fedaral Parlamento Milletvekili Tobias Pflüger hukümetin savaş yanlısı politikalarını sert bir şekilde eleştirerek, “İki aydır bombardıman altında olan Afrin de görülen Alman panzerler tam bir skandaldır, yurt dışında bulunan Alman askerleri hemen geri çekilmeli” dedi.

SİLAHSIZ VE SAVAŞSIZ BİR DÜNYA

Şehir merkezinde yapılan yürüyüşün ardında miting alanı Schlossplatz’a gelindi. Burada yapılan konuşmalarda Stuttgart’ta bulunan Amerikan komanda askeri üssü EUCOM-AFRICOM’un kapatılması çağrısı yapıldı. Demokratik İşçi Dernekleri Fedarasyonu (DIDF) adına mitingde bir konuşma yapan sendikacı Sidar Çarman, “Türkiye’de insan hakları ve düşünce özgürlüğü ayaklar altına alındı. Her şeyin tek bir adama bağlandı. Bugün barış için, özgürlükler ve dayanışma için mücadele etmek çok önemli” dedi.

DİĞER KENTLERDEKİ EYLEMLERDEN

Cumartesi günü başkent Berlin’de yapılan Paskalya yürüyüşüne bin kişi katıldı. Yağmur altında gerçekleştirilen yürüyüşte hükümete silah satışını durdurma çağrısı yapıldı. Bielefeld ve Münih’te yapılan yürüyüşlere de biner kişi katıldı. Silah satışlarının durdurulması ve Ortadoğu’da barış için mücadele edilmesi ve Almanya’nın savaş ortaklığından vazgeçmesi gibi talepler öne çıktı.

Köln ve Duisburg’dan katılımla Düsseldorf’ta yapılan Paskalya gösterisine ise 800 kişi katıldı. “Silahlanma yerine silahsızlanma” ,“Nükleer silahlar yok edilsin” ve “Çatışma yerine barış politikası” sloganlarıyla yapılan eylemde konuşan Sol Parti Avrupa Parlamentosu Milletvekili Sabine Lösing AB çapında silahlanmaya dikkat çekti.

Osternmarcsh yürüyüş ve mitingine damgasını vuran konu Ortadoğu’da devam eden savaş ortamı ve Afrin sorunu oldu. Dünyada en fazla silah üreten ve satan Almanya’da Barış için sesleri çoğalmaya devam ediyor.

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Nisan 2018 17:21

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