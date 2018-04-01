Galatasaray’ın evinde bileği bükülmüyor

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında bu akşam Trabzonspor’u ağırlayacak. Türk Telekom Stadında saat 19.00’da başlayacak.

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında bu akşam Trabzonspor’u ağırlayacak. Türk Telekom Stadında saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi Hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus’un yardımcılıklarını ise Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu ve Özgür Yankaya üstlenecek. Ligde 54 puanla en yakın rakibi Medipol Başakşehir’in 1 puan önünde lider durumda bulunan sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor maçını kazandığı taktirde liderliğini sürdürecek.

Son olarak derbi maçta Fenerbahçe’ye konuk olan Galatasaray, ardından ise Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ile evinde önemli müsabakalara çıkacak.

GALATASARAY İLE 90’INCI RANDEVU

Trabzonspor ile Galatasaray, bu akşam oynayacakları maçla birlikte ligde 90’ıncı kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 89 maçta Trabzonspor’un 29, Galatasaray’ın 39 galibiyeti bulunuyor. 21 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 98 gol atarken, kalesinde 114 gol gördü.

FERNANDO REGES CEZALI

Galatasaraylı tecrübeli Orta Saha Oyuncusu Fernando Reges, Trabzonspor karşısında oynayamayacak.

Fenerbahçe deribsinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Fernando, bu akşam takımdaki yerini alamayacak.

Öte yandan, milli takımlarda sakatlık yaşayan oyunculardan Selçuk İnan ve Serdar Aziz’in durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Martin Linnes’in durumu ise henüz kesinleşmedi.

KADRODA TEK DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Bordo-mavililerde sarı kart cezalısı olan Onazi’nin yanı sıra sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Esteban, Durica, Castillo ile Bero bu maçta forma giyemeyecek. Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın ligde son oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının 11’ini büyük oranda koruması bekleniyor. Deneyimli teknik adamın sadece cezalı Onazi’nin yerine Hubocan’a görev vereceği belirtildi. Milli takımdan sakat dönen ve saha çalışmalarına başlayan Okay’ın da bu akşamki karşılaşmada oynama ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

7 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Trabzonspor’da Galatasaray karşılaşması öncesi 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Durica ile Bero’nun yanı sıra Onur, Mustafa, Okay, Olcay ve N’Doye Galatasaray mücadelesinde kart görmeleri durumunda ligin 28’inci haftasında oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

GOMİS KARİYERİNİN ZİRVESİNDE

BAFETİMBİ Gomis, bu sezon sarı-kırmızılı forma altında skorer performansıyla iki rekor kırdı. Kariyerinde daha önce Saint-Etienne, Olympique Lyon, Swansea City ile Olympique Marsilya formalarını giyen Gomis, sarı-kırmızılı takımda kariyerinin en skorer sezonunu geçiriyor. Geçen sezon Olympique Marsilya ile ligde 31 maçta 20 kez ağları sarsarak kariyerinde zirve yapan Gomis, Süper Lig’in 26 haftalık bölümünde 25 gole ulaşarak, rekorunu geliştirdi.

Bafetimbi Gomis, ligdeki 25 gollük performansıyla 22 golle Mario Jardel’e ait olan Galatasaray tarihinin bir sezonda ligde en çok gol atan yabancı oyuncusu unvanının da yeni sahibi oldu. Galatasaray, 32 yaşındaki santrforun bu sezon gol attığı 15 lig maçının 13’ünü kazandı. Sarı-kırmızılı takım, Gomis’in ağları havalandırdığı lig maçlarında 13 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrıldı.

BURAK YILMAZ GALİBİYET GETİRİYOR

Trabzonspor, Süper Lig’de daha önce iki kez gol krallığı yaşan Burak Yılmaz’ın bu sezon gol attığı maçlarda 8 galibiyet elde etti. Bordo-mavili takımın ligdeki 45 golünün 20’inde imzası bulunan 32 yaşındaki futbolcu, 14 maçta skoru değiştirdi.Trabzonspor, Burak Yılmaz’ın ağları havalandırdığı maçlarda 8 galibiyet, 5 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı.

EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

TRABZONSPOR’u sahasında ağırlayacak Galatasaray’ın iç saha performansı oldukça iyi.

Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor maçı öncesi Türk Telekom Stadında yaptığı son 19 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi.

Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 19 resmi maçtan 17 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray, evinde oynadığı son 15 lig maçında ise 14 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY: Muslera, Serdar Aziz, Maicon, Nagamoto, Mariano, Selçuk İnan, Ryan Donk, Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Bafetimbi Gomis

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Hubocan, Novak, Okay, Kucka, Olcay Şahan, Sosa, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

GÜNÜN MAÇLARI

Spor Toto Süper Lig

13.30 Göztepe - Kasımpaşa

13.30 Osmanlıspor FK - Atiker Konyaspor

16.00 Akhisarspor - Medipol Başakşehir

19.00 Galatasaray - Trabzonspor

Türkiye - Spor Toto 1. Lig

13.00 Elazığspor - Manisaspor

15.30 İstanbulspor - Çaykur Rizespor

18.00 Denizlispor - MKE Ankaragücü

18.00 Eskişehirspor - Balıkesirspor Baltok

(SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Nisan 2018 04:35

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