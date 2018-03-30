ÇGD'den Doğan ve Demirören gruplarına sorumluluk çağrısı

Çağdaş Gazeteciler Derneği, Doğan Holding ve Demirören Holding'e 'gerekli sorumlulukla davranma' çağrısı yaptı.

Çağdaş Gazeteciler Derneği, Doğan Holding ve Demirören Holding'e satın alma konusunda yaptığı çağrıda, “Alışverişini yaptıkları kuruluşların basın kuruluşu olduğunu fark ederek, gerekli sorumlulukla davranmaya ve basın kuruluşları için olmazsa olmaz güvenirlilik ilkesini dikkate alarak, sürecin politik nedenleri, sonuçları, bünyelerinde çalışan basın emekçilerinin hakları konusunda vakit geçirmeksizin, şeffaf bir anlayışla kamuoyunu bilgilendirmeye çağırıyoruz” denildi.

Doğan Holding ile Demirören Holding arasında gerçekleşen basın kuruluşu alışverişine, Türkiye’de son 30 yıldır yaşanan ve doğrudan halkın haber alma hakkına müdahale, gazetecilik mesleğinin ticari faaliyetler çerçevesinde kimliksizleştirilmesi, gazetecilerin hak kayıplarına yol açan tarihi sürecin parçası olarak ortaya çıktığı ifade edildi. Holdingci anlayışların bankacılıktan inşaata kadar çeşitli sektörlerdeki ticari faaliyetlerinin devamı için siyasi iktidarlarla ilişki sağlama aracı gördüğü basın kuruluşlarının basit bir ticarethane satışı kadar dahi ciddi bir alışverişin konusu olamadığı belirtilen açıklamada, “Satışı yapılan Doğan Medya Grubu bünyesindeki kuruluşlarda binlerce basın emekçisinin çalıştığı göz önüne alındığında, aileleriyle birlikte on binlerce insan, yarın işbaşı yapıp yapamayacağı kaygısı içindedir. Buralarda çalışan basın emekçilerinin işlerine devam edip etmeyeceği, iş akitlerine son verilecekse özlük haklarının hangi şartlarda teslim edileceği; yeni işverenin, grup şirketleri üzerinde nasıl değişiklikler yapacağı konuları bizler açısından, satışla birilerinin cebine giren parayla hiçbir şekilde ölçülemeyecek önemdedir” denildi.

SATIN ALMA, ZAM İPTALİNE BAHANE OLDU

Sürecin Milliyet ve Vatan gazetelerinde çalışan Demirören Holding A.Ş.’nin basın emekçileri açısından da belirsiz olduğuna dikkat çekilen açıklamada, nasıl bir istihdam politikası izleneceği; gazeteler, televizyonlar ve ajansın ortak bir havuzda toplanacağı dedikodularının çalışanları endişelendirdiği belirtildi. Söz konusu grupta çalışanların maaşlarına 4 yıldır herhangi bir zam yapılmazken, bu yıl için planlanan zammın da bu satın alma sürecinin ardından iptal edildiği kaydedilen açıklamada, yeni bir yayın politikası izlenip izlenmeyeceği konusunda da çalışanlara açıklama yapılmadığı ifade edildi.

İki gruba da çağrıda bulunulan açıklamada, “Doğan ve Demirören grubu sahiplerini, alışverişini yaptıkları kuruluşların basın kuruluşu olduğunu fark ederek, gerekli sorumlulukla davranmaya ve basın kuruluşları için olmazsa olmaz güvenirlilik ilkesini dikkate alarak, sürecin politik nedenleri, sonuçları, bünyelerinde çalışan basın emekçilerinin hakları konusunda vakit geçirmeksizin, şeffaf bir anlayışla kamuoyunu bilgilendirmeye çağırıyoruz” denildi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mart 2018 21:59

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