‘IŞİD ne zamandır terör örgütü?’ sorusuna aylardır cevap yok!

IŞİD’in ne zaman terör örgütü ilan edilip edilmediğine dair hükümete yöneltilen soru önergelerinin tamamı yanıtsız bırakıldı.

Hayri DEMİR

IŞİD’in ne zaman terör örgütü ilan edilip edilmediğine dair hükümete yöneltilen soruların tamamı yanıtsız kaldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, IŞİD’in derneği olduğu belirtilen kuruluşa yapılan operasyon sonucunda 12 kişi gözaltına alınırken dernekten çok sayıda ateşli silahın çıktığı açıklandı. Bu gelişme üzerine Türkiye’nin ve dünyanın pek çok noktasında katliamlara imza atan örgüte yönelik, “Türkiye IŞİD’i ne zaman terör örgütü olarak kabul etti” sorusu bir kez daha gündeme geldi. Konuyla ilgili çok sayıda soru önergesi yanıtlanmayan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın aynı konuya dair araştırma önergesi de gündeme alınmadı.

Konuyla ilgili konuşan Bakan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman’a seslenerek, “Polis operasyon yapmaya devam ediyor ancak IŞİD’in resmen ne zaman terör örgütü ilan edildiğini açıklamıyorsunuz ve araştırılmasının önünü açmıyorsunuz” dedi.

‘YANIT ALAMIYORUZ’

OHAL süresince 1412 dernek ve 139 vakfın kapatıldığını hatırlatan Bakan, “IŞİD’e militan kazandıran, karargah gibi kullanılan dernekler hâlâ faaliyette. Hem MİT raporlarında hem iddianamelerde isimleri geçen kimi derneklerle ilgili IŞİD’e militan gönderdiklerine dair ciddi iddialar var. Hatta IŞİD’li sanıklar mahkeme salonlarında bu derneklerle bağlantılarını yüksek sesle ifade ediyor. Peki bunlarla ilgili iktidar hangi adımları atıyor? Defalarca sorduk yanıt alamıyoruz” dedi.

‘RESMİ GAZETE’DE DUYURULMADI’

CHP’li Bakan ile birlikte İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da dahil olmak üzere pek çok isim, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu tarafından, “2013 yılının ekim ayında Türkiye IŞİD’i terör örgütü olarak ilan etti” açıklamalarını gündeme getirerek çeşitli soru önergeleri sunmuştu. Başbakan Binali Yıldırım’ın ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle sunulan soru önergelerinde, “2013 yılının ekim ayında yayımlanan Resmi Gazete sayılarında IŞİD’in terör örgütü ilan edildiğine ilişkin herhangi bir ifade yer almamaktadır” denildi ve örgütün tam olarak ne zaman ‘terör örgütü’ olarak kabul edildiği soruldu. Son olarak Bakan’ın aralık ayında IŞİD’in hangi tarihte “terör örgütü” ilan edildiğine dair Başbakan Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi yanıtsız bırakıldı ve Meclis kayıtlarına “Süresi içinde cevaplandırılmadığından gelen kağıtlarda yayımlandı” şeklinde geçti.

KILIÇDAROĞLU DA AYNI SORUYU YÖNELTMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da IŞİD’in ne zaman terör örgütü olarak ilan edildiği sorusunu hükümete yöneltmiş ve “Kamuoyunu bu konuda bilgilendirin” demişti. Kılıçdaroğlu, 2016 yılındaki bir konuşmasında, “IŞİD’in bir terör örgütü olduğunu MGK, ne zaman karara bağlamıştır?” diye sordu. IŞİD’in Türkiye’deki eylemlerinde güvenlik zafiyetinin olup olmadığını da soran Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de yaşayan herkes bu soruların cevabını merak ediyor, ben de cevap bekliyorum, beşikteki çocuk da cevap bekliyor, manav da cevap bekliyor, herkes cevap bekliyor” ifadelerini kullanmıştı. (Ankara/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mart 2018 17:13

www.evrensel.net