İzmir Karabağ halkından 'kentsel dönüşüme' itiraz

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının halka rağmen sürdürdüğü 'kentsel dönüşüm' projesine karşı Karabağlar halkı kentin dört bir yanında imza topluyor.

Metehan UD

İzmir

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karabağlar’da halka rağmen sürdürdüğü kentsel dönüşüm projesinde 2. etap için ihaleye çıkarken bölge halkı kentin dört bir yanında kentsel dönüşüme karşı destek imzası toplamaya başladı.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde riskli alan kapsamına alınarak kentsel dönüşüm süreci başlatılan 540 hektarlık bölgenin 101 hektarlık kısmındaki konut inşaatları için Ankara yeni adım attı. Daha önce ‘boş arazide kentsel dönüşüm’ başlığı tartışma konusu olan hazineye ait alan için İller Bankası ihaleye çıktı. Toplamda 65 bin metrekarelik alanı kapsayan ve projenin devamı niteliğinde konutların inşaatı için bin konut yapılması planlanıyor. Toplamda 129 bin metrekarelik inşaatların ihalesi kat karşılığı gerçekleşecek ve yapılan konutların yarısı inşaat şirketlerine devredilecek.

16 mahallede 100 bine yakın insanı kapsayan kentsel dönüşüm projesi mahalle dernekleri tarafından defalarca yargıya taşınmasına rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının geçtiğimiz yıl temellerini attığı konutların inşaat faaliyetleri ilerliyor. Bu yıl tamamlanması planlanan yüksek fiyatlı konutlara kimin taşınacağı ise soru işareti.

KARABAĞLILAR VAZGEÇMİYOR

Dönüşümü kabul etmeyen ve bakanlığın uzlaşma tutanaklarına imza atmayan Karabağlılar yerleşim yerlerinden vazgeçmeyeceklerini dile getiriyor. Mahalle derneklerinin kurduğu Karabağlar Mahalleler Birliği, İzmir’in dört bir yanında açtıkları masalarla nasıl bir kentsel dönüşüm süreci istediklerini anlatıyor ve İzmirlilerden mücadelelerine destek istiyor. Üçkuyular, Üçyol, Konak ve Buca’da açılan stantlarda toplanan imzalar Ankara’ya götürülecek. Kentsel dönüşüm sürecindeki diğer illerdeki dernek temsilcileriyle birlikte gerçekleşecek siyasi parti ziyaretlerinde talepler bir kez daha anlatılacak. Görüşmeler, grup toplantıların yapılacağı salı günü olacak.

‘AFETE HAZIRLIK İÇİN DÖNÜŞÜM’

Karabağlar halkının talepleri arasında riskli alan kararlarının kaldırılması, kentsel dönüşümün ranta dayalı değil, afetlere hazırlık amacıyla yapılması, proje süreçlerinin tamamına halkın katılımının sağlanması, parsel bazlı dönüşüm önünün açılması, yerleşik alanlardaki rezerv yapı kararlarının kaldırılması, kontrolsüz kentsel dönüşümün önüne geçilmesi ve mülkiyet haklarının tapuya dönüştürülmesi yer alıyor.

‘İZİN VERMEYECEĞİZ’

Gazetemize konuşan Karabağlar Kentsel Dönüşüm Hak Arayanlar Derneği Yöneticisi Songül Gürsel, kampanyalarının 20 gündür sürdüğünü söyleyerek “Amacımız 100 bin imza toplamak. Burada yapılan, haksız, hukuksuz bir uygulama var ve biz vatandaş olarak bundan rahatsızız. Yaşadığımız yerlere 50-60 yılımızı verdik ve bedel ödedik. Birilerinin gelip buraları elimizden almasına izin vermeyeceğiz. Çünkü biz buralarda sefalet içinde, susuz ve aç yaşarken kimsenin aklına gelmedik. Şimdi yerlerimiz değerlendiği için göz diktiler ve ‘Buralar size fazla geldi’ diyorlar” dedi.

‘BİZLERİ YOK SAYAMAZSINIZ’

“Bizi yok saymalarına ve bize sürgün hayatı dayatmalarına izin vermeyeceğiz” diyen Gürsel dünyanın hiçbir yerinde böyle bir kentsel dönüşüm süreci görülmediğini belirterek “Heyelan bölgesine yapı izni veriyorlar ve bizim kayalık bölgelerimizi afet riski kapsamına alıyorlar. Soruyorum ‘Nerede risk var?’ Şu anda inşaatların sürdüğü yerde ağaç bile dikilemiyor. Bizlerin itirazlarını ve odaların raporlarını dinlemiyorlar. Oralara da bizleri taşımayı düşünüyorlar. Bizler yerlerimizde kalmak istiyoruz. Çünkü yerlerimizi çok zor şartlarda çalışarak didinerek kazandık.”



Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mart 2018 04:52

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