İşçilerle  uluslararası desteğe engelleme

Adalet Bakanlığı, uluslararası sendika heyetinin cezaevindeki TÜMTİS yöneticileriyle görüşme talebini ikinci kez reddetti.

Adalet Bakanlığı, uluslararası sendika heyetinin cezaevindeki TÜMTİS yöneticileriyle görüşme talebini ikinci kez reddetti. ITF Başkanı Morales, ‘Yaşananlar kaygı verici’ dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır’ın haberine göre, Avrupa Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ETF) ile Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu’nun (ITF) cezaevinde bulunan Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS) Ankara Şube Başkanı Nurettin Kılıçdoğan ile 3 şube yöneticisini ziyaret talebi Adalet Bakanlığı tarafından 2. kez reddedildi. Türk-İş’e bağlı TÜMTİS’in üyesi olduğu ETF ile ITF temsilcileri cezavindeki sendikacılarla görüşmek için Ankara’ya geldi. İçerisinde ETF Başkanı Frank Moreels ve Genel Sekreteri Eduardo Chagas ile ITF Kara Taşımacılığı Bölüm Başkanı Noel Coard’ın da bulunduğu heyet cezaevinde bulunan TÜMTİS Ankara Şube Başkanı Nurettin Kılıçdoğan ve 3 şube yöneticisini ziyaret etmek istedi.

HAPİS CEZASI ONANDI

TÜMTİS Genel Başkanı Kenan Öztürk, 2007 yılında örgütlenme çalışmaları sırasında işverenlerin şikayeti üzerine 14 sendikacının gözaltına alındıklarını ve 7 ay tutuklu kaldıklarını anımsattı. Sendikacıların 7 ay sonra serbest bırakıldığına işaret eden Öztürk, ancak yargılamanın devam ettiğini söyledi. Daha sonra mahkemenin Ankara Şube Başkanı Nurettin Kılıçdoğan ve şube yöneticileri hakkında “sendikaya üye işçilerin sayısını çoğaltmak” ve işverenin çalışmasına mani olarak “iş ve çalışma hürriyetini engellemek” iddiasıyla hapis cezası verdiğini, Yargıtay’ın da bu kararı onadığını anlatan Öztürk, Kılıçdoğan’ın ve şube yöneticilerinin şu anda cezaevinde olduklarını belirtti. “Bu suçlama skandaldır” diyen Öztürk, sendikacıların görevinin üye sayısını çoğaltmak olduğunu söyledi. Sendikal faaliyetin yargılandığına işaret eden Öztürk, “Bu demokrasinin geldiği yeri gösteriyor. Demokrasi kırıntılarının da ortadan kaldırıldığının kanıtıdır” dedi. Öztürk, cezayı veren hakim ve savcıların hepsinin FETÖ’den ihraç edildiklerine, 3 hakim ve savcının da hapiste olduklarına dikkat çekti. Öztürk, önümüzdeki günlerde bir kez daha Yargıtay’a yeniden yargılama için başvuracaklarını belirtti. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mart 2018 06:41

www.evrensel.net