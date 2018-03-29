Elazığ’da bir okulda ‘Aidatlarınızı getirin’ tartışması

Elazığ’da Fevzi Çakmak İlkokulunda okul müdürünün ‘Aidatlarınızı getirin beni sınıflara çıkarmayın’ demesine velilere tepki gösterdi.

Orhan KURUL

Elazığ

Elazığ’da Fevzi Çakmak İlkokulunda Okul Müdürü Ramazan Talay’ın geçtiğimiz cuma günü okul çıkışında yapılan törende ‘Aidatlarınızı getirin beni sınıflara çıkarmayın’ dediği iddia edildi. Okul Müdürü Talay, bugüne kadar hiçbir veliyle ve öğrenciyle tehditkar bir konuşma yapmadığını söyledi.

Elazığ’da Fevzi Çakmak İlkokulunda Okul Müdürü Ramazan Talay’ın geçtiğimiz 23 Mart cuma günü okul çıkışında yapılan törende ‘Aidatlarınızı getirin beni sınıflara çıkarmayın’ dediği iddia edildi. Okul Müdürünün öğrenci ve velilerin de bulunduğu törende söz konusu sözleri söylediğini söyleyen öğrenci velilerinden Orhan Konak, yaşanan duruma tepki gösterdi.

VELİ: İSTENİLEN PARA HUKUKA AYKIRI

Yaşananlar üzerine okul müdürüyle görüşmeye gittiğini belirten Konak, “İstenilen bu paraların hukuka aykırı olduğunu söyledim. Müdür, ‘Okul aile birliği kararı almış böyle gerekiyor’ dedi. Bu işlemin yasal olmadığını ve madem bağış ben de bu bağışı vermeyeceğimi söyledim” diye konuştu. Okul Müdürünü Milli Eğitim Müdürlüğüne şikayet ettiğini belirten Konak, müdür hakkında yasal işlem başlatıldığına dair kendisine mesaj geldiğini söyledi. Bu olayın yaşanmasının ardından eşinin okula gittiğini söyleyen Konak, “Eşime müdür yardımcısı ‘Durumu iyi olmayanlar vermeyebilirler’ demiş. Ben onların istediği paranın miktarında değilim. Mesele, yasal olmayan bir şey istiyorlar ben buna karşı çıkıyorum. Ayrıca maddi durumu iyi olmayan aileler bile sırf okul müdürü istedi diye daha fazla sıkıntı yaşayıp ödeyeceklerdir” dedi.

OKUL MÜDÜRÜ İDDİAYI KABUL ETMEDİ

Konuyu görüştüğümüz Okul Müdürü Ramazan Talay, okul aile birliğinin aldığı kararların yasal kararlar olduğunu söyledi. Kendisinin üç yıldır Fevzi Çakmak İlkokulunda görev yaptığını belirten Talay, mahalle halkı ve öğrenciler tarafından sevilen bir idareci olduğunu savundu. “Öğrencileri ve velileri tehdit etme” iddiasını kesin bir dille reddeden Talay, bugüne kadar hiçbir veliyle ve öğrenciyle tehditkar bir konuşma yapmadığını da söyledi. Okul aile birliğinin aldığı kararların kendi kararları olmadığını söyleyen Talay “Üstelik ben maddi durumu iyi olmayanlar gelip benimle konuşsunlar dedim. Bu şekilde gelip benimle konuşanlara da yardımcı oldum” dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mart 2018 04:52

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