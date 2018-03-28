Artuklu Rektörü: Demokrasiye inanan tövbe etmezse öldürülebilir

Artuklu Üniversitesi Rektörü Ahmet Ağırakça’nın hazırlattığı İlahiyat Ansiklopedisi’nde skandal ifadeler yer aldı.

Artuklu Üniversitesi Rektörü Ahmet Ağırakça’nın hazırlattığı İlahiyat Ansiklopedisi’nde, “Demokrasi, sosyal demokrasi gibi ideolojilere inanan ‘mürted’dir. Tövbe etmezse öldürülmelidir” ve “Erkeğe itaat etmeyen kadına şiddet uygulanabilir” gibi skandal ifadeler yer aldı.



Akademisyenlere cüppe yerine sarık öneren, cinsiyetçi söylemler ile tehdit eden ve kendisini AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kentteki temsilcisi ilan eden Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Ahmet Ağırakça tarafından hazırlatılan ilahiyat ansiklopedisinde skandal niteliğinde ifadelere yer verildi.



Ağırakça’nın yayın yönetmenliğini yaptığı 6 ciltlik Şamil İslam Ansiklopedisi Şamil Yayıncılık tarafından yayımlandı. Ansiklopedide “Müslümanın dinden çıkması” anlamına gelen “mürted” kelimesinin açıklamasında, “Müslüman’ın dinden çıkıp, irtidat (dönmek-çıkmak) etmesine sebep olan şeyler şunlardır” başlığı altında diğer din mensupları, demokrasi ve komünizm şirk düzeni olarak tanımlandı.

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'DEMOKRASİYE İNANANLAR TÖVBE ETMEZSE ÖLDÜRÜLÜR!

Yine “Kâfirlerin uydukları İslâm dışı ideolojilerin doğru olduğuna inanmak; anıt, mezar ve ölülere tapınmak; Yahudilik, Hristiyanlık, Komünizm, Kapitalizm, Demokrasi, Sosyal Demokrasi vb. şirk düzenlerini doğrulamak. Allah Teâlâ, bunların hepsinin küfür olduğuna hükmetmiştir. Buna göre bunların küfür olduğunu kabul etmeyen, Kuran’ı, Sünnet’i ve icma’ı yalanlamıştır. Müslüman olduktan sonra, bu şekilde düşünmeye başlayan kimse irtidat etmiştir” ifadeleri yer aldı.



Ayrıca ansiklopedide, “Müslüman’ın irtidadı; görülmesi, duyulması, itiraf etmesi veya iki âdil Müslüman tarafından şahitlik edilmesi hallerinde sabit olur. Mürtedin cezası, eğer tövbe etmezse öldürülmektir. Mürtede had uygulanmadan önce, tövbe edip İslâm’a dönmesi telkin edilir. Fakat bunun ne şekilde uygulanacağı hakkında ihtilaf vardır. Alimlerin çoğunluğunun görüşüne göre, üç defa tövbe etmesi istendikten sonra öldürülür” denildi.

İTAAT ETMEYEN KADIN DÖVÜLÜR

Ansiklopedideki “Nüşûz” maddesinin açıklamasında ise kadının, erkeğin “meşru emirleri”ne uymak zorunda olduğu kaydedildi.



İlgili bölümde şu ifadelere yer verildi: “Kocaya karşı itaatsizlik etme; kadının kocasına karşı buğz edip asî olması. Kadın peşin konuşulan mehrini alıp, kocası onun nafakasını sağladığı sürece, kocasının meşru emirlerine uymak zorundadır. Kocasının meşru isteklerine uymayan ve itaat dışına çıkan kadına kocası önce ihtar eder, öğüt verir, onu ikna etmeye çalışır, bundan bir sonuç alınamazsa kadını yatağında, yani odasında yalnız bırakır. Bu da yarar sağlamazsa koca, karısını bir çeşit disiplin cezası olarak te’dib (terbiye etme, cezalandırma) edebilecektir. Ancak koca, karısını bedenini iz bırakmayacak şekilde te’dib edebilir.”

KONU MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Ali Şeker, söz konusu ansiklopediyi Meclis gündemine taşındı. Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde Şeker, “Komünizm, kapitalizm, demokrasi, sosyal demokrasi vb düzenleri savunmak kafirlik olarak tanımlanmakta ve tıpkı IŞİD zihniyeti gibi cezaları ölümdür denmektedir. Hem bu ifadelerin, hem de kadına bakışın IŞİD zihniyetinden bir farkı yoktur. Bu zihniyete gençlerimizi ve üniversiteleri neden teslim ediyorsunuz?” diye sordu.



Şeker’in Başbakan'ın yanıtlaması istemiyle yönelttiği sorular şu şekilde:



“ * Her ile üniversite kurmakla övünen hükümetiniz döneminde açılan ve bilimsel başarıları, araştırmaları, buluşları, yetiştirdiği öğrencileri ile ülke veya dünya kamuoyu gündemine gelen bir üniversite var mıdır?



* 16 yıllık tek parti iktidarınızın eğitim politikalarıyla, dünyadaki en iyi 500 üniversite arasında bulunan 4 üniversitemizin de çıkarılması mı amaçlanmaktadır?



* Şamil İslam Ansiklopedisi baskı için herhangi bir izin almış mıdır? Herhangi bir içerik denetlemesinden geçmiş midir? Şamil İslam Ansiklopedisi, resmi devlet kurumları tarafından satın alınmış mıdır?



* 8 Mart 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bir konuşmada bazı din alimlerini işaret ederek "Dinimizde kesinlikle yeri olmayan bazı içtihatta bulunan kişiler ortaya çıkıyor. Bunlar ya bu asırda yaşamıyorlar, çok farklı bir dünyada yaşıyorlar. Çünkü İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar." dediği ulusal basında, televizyonlarda yer almıştır. Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça Sayın Erdoğan'ın tarif ettiği kapsamda bir rektör müdür? Öyleyse görevden almayı düşünüyor musunuz?”

ELİAÇIK: ÇOK İYİ TANIRIM, IŞİD KAFALI

Birçok kişinin tepki gösterdiği söz konusu durumla ilgili ilahiyatçı İhsan Eliaçık da sosyal medya hesabı üzerinden kısa bir paylaşımda bulundu.



Rektör Ağırakça’yı tanıdığını kaydeden Eliaçık, paylaşımında şu yorumu yaptı: “Şu an Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'yı 90'lı yıllardan çok iyi tanırım. ‘Demokrasi şirktir, oy vermek küfürdür’ ekolünden yani IŞİD kafalı. O şimdi "düzenin rektörü"! Hala Tayyip kafir, tağuti düzenle hükmediyor diyor mu acaba?” (MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mart 2018 13:19

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