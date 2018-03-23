Çin'den ABD'ye 3 milyar dolarlık gümrük vergisi tehdidi

Çin, Trump'ın Çin mallarına 50 milyar dolarlık gümrük vergisi kararına misilleme olarak ABD ürünlerine 3 milyar dolar vergi getirmeyi planlıyor.

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin mallarına 50 milyar dolarlık gümrük vergisi kararına misilleme olarak, ABD ürünlerine 3 milyar dolar vergi getirme planlarını açıkladı.

Domuz eti, şarap, meyve ve kabuklu yemişler ile paslanmaz çelik, bu ürünler arasında.

Dün Trump, ABD'ye her yıl yüz milyarlarca dolar maliyeti olan 'fikri mülkiyet hırsızlığı' yapmakla suçladığı Çin'e karşı yaptırımların gerekli olduğunu söylemişti. Trump, Çin'in ticari anlaşmaların yeniden görüşülmesi gerektiği ülkelerden biri olduğunu da sözlerine eklemişti.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Çin Ticaret Bakanlığı ise, bu hamleye iki aşamalı bir gümrük planıyla karşılık vermeyi tasarladıklarını duyurdu.

ABD'ye ikili ticari ilişkileri "tehlikeli bir noktaya getirmemesi" çağrısı yapan bakanlık yetkilileri, planlarını şöyle açıkladı:

Taze meyze ve şarap dahil 1 milyar değerindeki 120 ürüne, yüzde 15 gümrük vergi

Hurda alüminyum dahil 8 ürüne, yüzde 25 vergi

Trump, "ticaret savaşını" kazanacağından emin. Çin ise, ticaret savaşı istemediklerini ama böyle bir savaşa girmekten korkmayacaklarını söylüyor.

Çin, bu planın ilk adımını hayata geçirmeden önce, ABD'nin anlaşmaya yanaşıp yanaşmayacağına bakacak.

Çin’in bir diğer planı da Dünya Ticaret Örgütü üzerinden Trump'ın geçen ay duyurduğu çelik ve alüminyuma gümrük vergisi getirme kararı hakkında yasal yollara başvurmak.

'OLASI BİR TİCARET SAVAŞINDAN KORKMUYORUZ'



Çin Ticaret Bakanlığı Çin’in olası bir “ticaret savaşından korkmadığını” duyurdu.

Piyasa analistleri, Trump'ın kararı ile getirilen önlemlerin küresel ekonomi için "çok ciddi olumsuz sonuçları olabilecek bir ticaret savaşına" dönüşebileceği uyarısını yaparken, Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ABD gümrük vergilerinin “küresel çıkarlara elverişli” olmadığı vurgulanırken, ayrıca Çin’in “olası bütün zorluklarla başa çıkmada kabiliyetli ve kendinden emin olduğu”nun altı çizildi.

Bakanlık açıklamasında, “Çin kendi meşru hak ve çıkarları tehlikedeyken boş durmayacak. Meşru çıkarlarımızı savunmaya hazırız” uyarısı yapıldı. (DIŞ HABERLER)



Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 2018 11:14

www.evrensel.net