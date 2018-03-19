Kitap fuarlarına katılım ve ilgi her yıl artıyor

Bursa Kitap Fuarında konuşan Türkiye Yayıncılar Birliği İkinci Başkanı Aral, kitap fuarlarına katılım ve ilginin her yıl daha da arttığını söyledi.

Bursa 16. Kitap Fuarında konuşma yapan Türkiye Yayıncılar Birliği İkinci Başkanı Fahri Aral, kitap fuarlarına katılım ve ilginin her yıl daha da arttığına dikkat çekti. 2016 yılından 2017’ye gelindiğinde İstanbul, Adana, Samsun, Bursa, Erzurum ve İzmir’de gerçekleştirilen kitap fuarlarının toplam ziyaretçi sayısında görülen yüzde 17’lik artışın, 2018 yılında da devam etmesini umduklarını dile getirdi.

Aral, Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’na katılan yayınevi sayısının bir yılda yüzde 2.5, ziyaretçi sayısının yüzde 20 artış gösterdiğini, diğer kitap fuarlarında da benzer artışların söz konusu olduğunu aktardı. Aral, bu yıl 16.sı düzenlenen Bursa Kitap Fuarı’nı 2016 yılında 168.829 kişi ziyaret ederken, 2017’de bu rakamın yüzde 56.4’lük bir artışla 265.639 olduğunun altını çizdi.

Bu yıl çocukların ve yetişkin okurların katılımıyla bu sayının daha da artmasını dilediklerini ifade eden Fahri Aral, kitap üretimi ile ilgili rakamlara da dikkat çekti. Kültür yayınlarında görülen artışın sevindirici olduğunu dile getiren Aral, öte yandan yasadışı korsan ve fotokopinin zarar verdiği akademik yayıncılıkta, sınavların iptal edilmesi gibi değişikliklerin yaşandığı eğitim yayıncılığında ve inanç kitaplarında yaşanan düşüşün ise düşündürücü ve dikkate değer olduğunu vurguladı.

SINAV DEĞİŞİKLİKLERİ EĞİTİM YAYINCILIĞINA ZARAR VERİYOR

Aral, sınav değişikliklerinin eğitim yayıncılığına verdiği zarar nedeniyle Türkiye Yayıncılık Sektörü’nün büyüklüğünün 2,126 milyar dolardan 1,591 milyar dolara, Türkiye’nin dünya yayıncılık sektöründe ise 11. sıradan 16. sıraya gerilediğine dikkat çekti. Aral, eğitimin genel kalitesi sıralamasında Türkiye’nin 145 ülke arasında 2008-2009 yıllarında 77’inci iken 2016-2017’de 104’üncü sıraya gerilediğini de sözlerine ekledi.

Kitap okumayan çocukların normal bir cümleyi 45 saniyede, kitap okuma kültürü edinmiş çocukların ise 13 saniyede anlayabildiğini ifade eden Aral; ilk kez İstanbul Kitap Fuarı’nın açılışında Birlik Başkanı Kenan Kocatürk’ün dile getirdiği çağrıyı yineleyerek ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, ülkemizin büyük şirketleri, yazar ve yayıncılarını Okuma Kültürü Seferberliği için birlikte harekete geçmeye davet etti. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mart 2018 10:18

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