Hayat pahalılığı gibi işsizlik de feci: İşsiz sayısı arttı

TÜİK'in aralık 2017 işsizlik verilerini değerlendiren Evrensel Ekonomi Editörü Bülent Falakaoğlu, öne sürüldüğü gibi işsizliğin azalmadığını belirtti.

Bülent FALAKAOĞLU

Enflasyon çift hanelerde. İnsanlar hayat pahalılığından şikayetçi.

En az hayat pahalılığı kadar bir sorun daha var: İşsizlik!

İstatistik Kurumu aralık 2017 işsizlik verilerini açıkladı.

Yine, ‘İşsizlik geriledi’ müjdeleri verildi.

Açıklanan rakamlara göre...

Aralık 2017’de bir önceki yılın aynı dönemine (2016 aralık) göre işsiz sayısı 581 bin kişi azaldı.

Aynı dönemde...

İşsizlik oranı 2.3 puan azalarak yüzde 10.4 oldu.

Görünüşte, işsiz sayısı azalmış, işsizlik oranı düşmüş.

Oysa bir önceki aylara bakıldığında vaziyet hiç de öyle gözükmüyor.

Bakalım.

Aralık işsiz sayısı 3 milyon 291 bin

Kasım işsiz sayısı 3 milyon 275 bin

Görüldüğü üzere işsiz sayısı 16 bin kişi artmış.

Aynı şekilde işsizlik oranı da, aralıkta, bir önceki aya (kasım) göre 0.1 puan arttı. Aralıkta 10.4 olan işsizlik oranı kasım ayında 10.3’tü.

ÜÇ AYDA ÇALIŞAN SAYISI HIZLA DÜŞTÜ

Son açıklanan verilere göre...

İstihdam edilen kişi sayısı 28 milyon 288 bin.

Ekim ayında bu sayı 28 milyon 645 bin.

Aradaki fark 357 bin

İşi gücü olduğu var sayılan 357 bin kişi istihdamdan silinmiş.

Aynı şekilde iş gücü (istihdamdakiler ile işsizlerin toplamı) de azalmış,

Eylülde iş gücü 32 milyon 215 bin kişi

Aralıkta iş gücü 31 milyon 579 bin kişi

Aradaki fark 636 bin kişi

Görüldüğü üzere 600 binin üzerinde insan iş gücü piyasasından çekilmiş. Buralara bakıp işsizlik azaldı demek, sadece gerçeğin üzerini örtmeye yarıyor.

Kasım ayına göre aralıkta işsizlik 16 bin kişi artmış gözükse de aslında daha fazla. Çünkü; Kasım ayında

istihdamdaki kişi sayısı 28 milyon 515 bin kişi.

Aralıkta ayında istihdamdaki kişi sayısı 28 milyon 288 bin kişi.

Aradaki fark 227 bin kişi.

İstatistik Kurumu istihdam çekilen 211 bin kişiyi işsiz saymadığı için işsiz sayısı 227 bin değil 16 bin kişi artmış gözüküyor.

SORUN BÜYÜK!

Rakamların ayrıntılarına bakıldığında işsizlik sorununun büyüklüğü çok daha net gözüküyor.

Ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin toplam genç nüfusa oranı yüzde 23.1’dir. Her dört gencimizden biri üretim faaliyetlerinin içinde olmadığı gibi, bir eğitim kurumuna da kayıtlı değil.

Genç işsizliği yüzde 19.2.

Toplamda her beş gençten sadece biri iş aramakta ancak iş bulamamakta.

Genç kadın işsizliği yüzde 24.1.

Ne eğitim ne istihdamda olan kadınların oranı yüzde 32.1.

İş başında eğitim adı altında çırak, stajyer, kursiyerler ve bursiyerler ucuz iş gücü deposu olarak kullanılıyor.

Türkiye’de kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yıla göre yüzde 0.6 arttı. Her üç çalışandan biri kayıt dışı çalışıyor.

Ekonomi büyüme rekorları kırıyor ama işsizlik oranı düşmüyor sabit kalıyor.

Patronlara istihdam teşviklerinin artarak süreceğinin ilan edilmesiyle birlikte istihdamda güvencesiz istihdam artışı da sürüyor.

Sadece stajyer, bursiyer olarak değil. Kayıt dışı çalışanların oranı da artıyor.

Ekonomi büyüyor, sanayinin çarkları dönüyor ama bunlar yeteri kadar istihdam yaratmadığı gibi... Yaratılan istihdam da niteliksiz oluyor.

Ülkede işsizlik kronik bir sorun haline getirdi. Tıpkı hayat pahalılığı gibi!

GERÇEK İŞSİZ SAYISI 6 MİLYONU GEÇİYOR

DİSK-AR gerçek işsiz sayısını açıkladı.

İşsiz sayılmayan umudu olmayanlar, mevsimlik işçiler, kısmi zamanlı çalışanları dahil ederek hesapladığı geniş tanımlı (gerçek) işsizlik oranı yüzde 18.3.

Gerçek işsiz sayısı 6.1 milyon kişi.

Gerçek işsizlik rakamlarını değerlendiren CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu şu tespiti yaptı: “İşsizliği düşük göstermek için yaptıkları makyaj artık tutmuyor. Yıllık cari açığın yaklaşık 52 milyar dolar olduğu bir ülkede büyümenin dolayısıyla da istihdamın çok daha artmış olması gerekirdi.”



Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mart 2018 15:17

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