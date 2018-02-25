Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş ve Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam saat 19.00'da Vodafone Park’ta karşılaşacak.

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş ile Fenerbahçe, bu akşam Dolmabahçe’de karşı karşıya geliyor. Saat 19.00’da Vodafone Park’ta oynanacak 23. hafta maçını FIFA Kokartlı Hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş bu sezon ligde istikrarsız bir görüntü çizerken Şampiyonlar Ligi’ndeki başarısıyla taraftarlarını sevindiriyordu. Siyah beyazlılar hafta içerisinde Devler Ligi’nin 2. turunda Bayern Münih’e deplasmanda 5-0 yenilerek moral bozukluğu yaşadı. Ligde 41 puanla dördüncü sırada bulunan Şenol Güneş’in öğrencileri, Fenerbahçe’yi mağlup ederek şampiyonluk yarışına tüm konsantrasyonuyla ortak olduğunu göstermek istiyor.

BEŞİKTAŞ DOLMABAHÇE’DE YENİLMİYOR

Beşiktaş, galibiyet için en çok Vodafone Park’taki hakimiyetine güveniyor. Siyah beyazlılar, İnönü Stadının yıkılmasından bu yana içeride oynadığı 37 maçta 30 galibiyet 7 beraberlik elde etti. Beşiktaş, bu maçların son 30’unu Vodafone Park’ta oynadı ve 23’ünü kazandı.

FENERBAHÇE 21 MAÇTIR KAYBETMEDİ

Ancak Fenerbahçe de son dönemde “Kaybetmeyen takım” kimliğiyle öne çıkıyor. Fenerbahçe oynadığı son 9 derbiyi kaybetmedi. Beşiktaş’a karşı da 5 maçtır yenilmeyen sarı lacivertliler bu maçlarda 3 galibiyet 2 beraberlik elde etti.

Süper Lig’de 15, tüm resmi maçlarda 21 maçtır yenilmeyen Fenerbahçe, bu süreçte ligde 9 galibiyet 6 beraberlik aldı. Aykut Kocaman’ın öğrencileri 44 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Sarı lacivertliler bu sezon 2 kez mağlubiyet yaşadı ve bu özelliğiyle ligin en az yenilen takımı olarak dikkat çekiyor.

SÜPER LİG’DEKİ 124. RANDEVU

Ligin ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe evinde 2-1 kazanmıştı. Geçtiğimiz yıl Vodafone Park’taki maç ise 1-1 sonuçlanmıştı.

Takımlar, Süper Lig tarihindeki 124. maçlarına çıkacak. Bu maçlarda Fenerbahçe 46, Beşiktaş 38 galibiyet elde etti. Genel toplamda ise Fenerbahçe’nin 129, Beşiktaş’ın 126 galibiyeti var. Beşiktaş evindeki maçlarda rakibine 83-43’lük üstünlük kurmuş durumda.

MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş’ta Pepe ve Talisca kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Domagoj Vida ve Gökhan Gönül’ün durumu da belirsizliğini koruyor. Pepe’yle birlikte Vida da oynamazsa stoperde Tosic ve Medel’in forma giymesi bekleniyor.

Vincent Janssen’in sakatlığı, Hasan Ali Kaldırım’ın ise cezası nedeniyle oynayamayacağı Fenerbahçe’de Mathieu Valbuena’nın yerine Nabil Dirar’ın yeniden ilk 11’e gireceği belirtiliyor. Kaldırım’ın yerine İsmail Köybaşı sol bekte maça başlayacak. Mide rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz hafta oynayamayan Volkan Demirel ise bugün yeniden kaledeki yerini alacak.

Takımların muhtemel 11’leri şöyle:

Beşiktaş - Fabri, Adriano, Caner Erkin, Dusko Tosic, Gary Medel, Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Ryan Babel, Alvaro Negredo.

Fenerbahçe - Volkan Demirel, İsmail Köybaşı, Mauricio Isla, Roman Neustadtder, Luis Neto, Mehmet Topal, Josef de Souza, Nabil Dirar, Aatıf Chahechoue, Giuliano, Fernandao.

GÜNÜN DİĞER MAÇLARI

Süper Lig’de pazar mesaisi 13.30’da Osmanlıspor-Antalyaspor ve Yeni Malatyaspor-Karabükspor maçlarıyla başlayacak. 16.00’da ise Göztepe ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. (SPOR SERVİSİ)

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