Nuri Günay: Konuşan herkesi susturmak istiyorlar

Halkevleri Eş Genel Başkanı Nuri Günay, Halkevlerine yapılan gözaltılara ilişkin konuştu: Konuşan herkesi susturmak istiyorlar

Burcu YILDIRIM

Ankara

Halkevleri Eş Genel Başkanı Nuri Günay AKP'nin kendisi gibi düşünmeyen tüm toplumsal kesimlere genel bir saldırı uyguladığını belirterek, “Afrin operasyonuna karşı yapılmış herhangi bir açıklama, küçücük bir söylem bahane edilerek aslında bütün muhalefetin sesi kısılmaya çalışılıyor” dedi.

Halkevleri Eş Genel Başkanı Nuri Günay, Halkevlerine yapılan gözaltılara ilişkin sorularımızı yanıtladı. Aslında bu saldırının genel toplumsal muhalefete yapılan baskının bir parçası olduğunu belirten Günay, “AKP kendisi gibi düşünmeyen, politikalarına itiraz eden Halkevleri de dahil olmak üzere bütün kesimlere saldırıyor” dedi. Kendilerine yönelik saldırının esas olarak Halkevleri'nin bu güne kadar yürüttüğü mücadeleye olduğunu belirten Günay, “Halkevleri bugünlerde 86. yaşını kutluyor. Ve 86 yıldır değişen toplumsal görevlerle ama daima ilerici görevlerle devam ediyoruz. Bugün gerçekten laik demokratik, barış, kardeşlik içinde ve haklarımızı kazandığımız bir biçimde yaşadığımız ülke mücadelesinde bir çizgimiz var. Buna yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Bugün artık ülkede eşitliğin özgürlüğün barışın demokrasinin ve adaletin kırıntısının bulunmadığı günlerden geçiyoruz. Bu mücadeleler o kadar hayati öneme sahip hala geldi ki; bu konuda çıkan her sesi kısmak, konuşan herkesi susturmak gibi bir politikası var, iktidarın” diye konuştu. Söylediklerinin arkasında olduklarını ifade eden Günay, mücadele etmekten vazgeçmeyeceklerini ve AKP'nin saldırgan politikalarında başarılı olamayacağını vurguladı.

Halkevlerine 'barış' operasyonu: 18 gözaltı kararı

'BÜTÜN MUHALEFETİN SESİ KISILMAK İSTENİYOR'

Gözaltına farklı gerekçeler ile alınan Halkevleri üye ve yöneticilerine dair açıklamada bulunan Günay, son dönemde yaşanan Afrin operasyonu ve savaş politikalarının demokratik güçlere saldırı için bahane edildiğine dikkat çekti. Günay, “Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de iktidarın herhangi bir politikası eleştirilebilir. Üstelik sadece eleştirmek değil, buna karşı demokratik bir mücadele de haktır. Afrin operasyonuna karşı yapılmış herhangi bir açıklama, küçücük bir söylem bahane edilerek aslında bütün muhalefetin sesi kısılmaya çalışılıyor” diye değerlendirdi.

'ESAS DERDİMİZ ÜLKENİN DEMOKRATİKLEŞTİRİLMESİ'

Kendilerine yapılan operasyonun TTB'ye yapılan operasyondan farklı olmadığını söyleyen Günay, “Bu konuda bize kulak veren, yanımızda olan o kadar geniş bir kesim var ki! Siyasi partilerden demokratik kitle örgütlerine, dostlarımıza kadar. Bu dayanışmayı kendi adımıza büyütmeye devam edeceğiz” dedi. Dertlerinin sadece Halkevlerine yapılan saldırı olmadığına vurgu yapan Günay, “Biz, bu ülkenin demokratikleştirilmesi için mücadele ediyoruz. Esas derdimiz bu. Bu ülkede barışın, demokrasinin, laikliğin tesis edilme mücadelesidir bu. Bunu sağlamak için herkese görev düşüyor. Bugün ülkenin üstüne çökertilmeye çalışılan bu karabasan ikliminde; çocukların yaşadıkları ortadayken, buna dair çıkartılan, çıkartılması düşünülen yasalara bakınız” dedi.

Halkevleri Kocaeli: Halkevleri eşitlik, özgürlük ve barıştır

Adana'da gözaltına alınan Halkevleri üyeleri serbest

Halkevleri, Kutay Meriç'in tutuklanmasını protesto etti

www.evrensel.net