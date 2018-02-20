Halkevleri, Kutay Meriç'in tutuklanmasını protesto etti

MYK üyeleri Kutay Meriç'in tutuklanmasını protesto eden Halkevleri üyeleri Ankara ve İstanbul'da eylem yaptı, 'Memleketi susturamayacaksınız' dedi.

Halkevleri MYK Üyesi Kutay Meriç'in 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklanmasını Ankara ve İstanbul'da protesto eden Halkevleri üyeleri "Tutuklasanız da, gazlasanız da susturamayacaksınız!" dedi. Karara ilişkin açıklama yayınlayan Halkevleri ise "Bu tutuklama kararı iktidardan gelen talimatla alındı. Bu talimat, memleketi susturma talimatıdır" dedi.

KADIKÖY'DE EYLEM: HALKEVLERİ SUSMAZ

Sendika.Org'un haberine göre Halkevleri’nin 86. kuruluş yıldönümü nedeniyle Kadıköy Halkevi’nde yapılması planlanan etkinlik, Halkevleri MYK üyesi Kutay Meriç ile Barış Akademisyeni Serdar Başçetin’in sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle Antalya’da tutuklanması ve tutuklama kararını protesto edenlere yönelik polis saldırısında aralarında Halkevleri MYK üyesi Betül Öztürk’ün de olduğu 9 kişinin gözaltına alınması üzerine bir tepki eylemine dönüştü.

Kadıköy sokaklarında yürüdükten sonra Khalkedon Meydanı’na gelen Halkevciler, yaptıkları konuşmalarda Kutay Meriç’in “Savaşa hayır” dediği için tutuklandığını, ancak Halkevcilerin laiklik, eşitlik, özgürlük ve barış mücadelesinden vazgeçmeyeceğini söyledi. Halkevciler, tutuklama talimatlarının tek adam rejimine “Hayır” diyenlere yönelik olduğuna dikkat çekti, tek adam rejimine karşı herkesi Halkevleri ile mücadeleye çağırdı.

'TUTUKLASANIZ DA GAZLASANIZ DA SUSTURAMAYACAKSINIZ'

Ankara'da Sakarya Caddesi’nde buluşup “Halkevleri memlekettir! Memleketi susturamazsınız!” diyerek sloganlarla yürüyen Halkevciler polisin biber gazı ve plastik mermili saldırısına maruz kaldı. Daha sonra Konur Sokak’ta Halkevleri Genel Merkezi önünde “Barışı savunmak suç değildir” yazılı dövizlerle toplanan Halkevcilere seslenen Halkevleri Eş Genel Başkanı Dilşat Aktaş, “Halkevleri 86 yıldır süren mücadelesinde bugün eşitliği, özgürlüğü, kardeşliği, barışı savunuyor. Kutay Meriç de bu nedenle tutuklandı” diye konuşurken polis yeniden saldırıya geçti.

Sakarya Caddesi girişinde gerçekleşen saldırıda 7 Halkevci ve Seyri Sokak Muhabiri Oktay İnce gözaltına alındı. Saldırı sırasında Şahintepe Halkevi eski Başkanı Tevfik Kızgınkaya gazdan etkilenerek baygınlık geçirdi.

Aktaş’ın konuşmasına yapılan saldırının ardından Halkevleri Genel Merkez’de beklemeye devam eden Halkevcilere polis bir kere daha saldırdı. Saldırıda bir kişi polisin yakından sıktığı plastik mermi nedeniyle başından yaralandı.

Halkevciler daha sonra Meşrutiyet Caddesi’nde yolu trafiğe kapatarak “Kutay Meriç yalnız değildir!” sloganlarıyla yürüdü. Yürüyüşe saldıran polis 1 Halkevciyi gözaltına aldı.

HALKEVLERİ: TEK ADAM REJİMİNE HAYIR

Kutay Meriç’in tutuklanmasının memleketi susturma talimatı olduğunu belirten Halkevleri “Memleketi susturamayacaksınız, ‘Tek adam rejimine hayır’ diyen milyonları susturamayacaksınız, Halkevleri’ni susturamayacaksınız!” açıklaması yaptı. Açıklama şöyle

"Talimatlarınız kendi çıkarının peşinde koşanlara geçer

Sizin talimatlarınız ancak korkusundan kaçacak yer arayanlara, kendi çıkarının peşinde koşanlara, koltuğunu koruma derdinde olanlara geçer. Talimatlarınız, tarihini ve bugününü memleket sevgisi ile yazanlara; emekçi halkın ortak çıkarından başka çıkar tanımayanlara; derdi doğasıyla, insanıyla, çocuğuyla, tüm zenginlikleri ile bu güzel ülkeyi talandan, yağmadan korumak; eşit, özgür, laik, barış içinde bir ülke kurmak olanlara sökmez.

Memleketi susturamayacaksınız!

Kutay Meriç Halkevleri’dir. Halkevleri bu memleket!

Memleketi susturamayacaksınız, “Tek adam rejimine hayır” diyen milyonları susturamayacaksınız, Halkevleri’ni susturamayacaksınız!

19 Şubat günü, 86. yaşımızı kutlarken dediğimiz gibi Halkevleri bu toprakların ilerici birikimi, bu ülkenin mutlu geleceğinin güvencesidir. Türkiye halkları ne tarihsel birikim ve kazanımlarından ne geleceğini kendi elleri ile yaratma kararlılığından vazgeçecek.

Buradayız, varız. Eşitlik, özgürlük, laiklik ve barış için mücadeleye devam edeceğiz!

Antalya'da 2 kişi 'Cumhurbaşkanına hakaretten' tutuklandı

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Şubat 2018 22:44

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