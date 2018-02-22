Adana'da gözaltına alınan Halkevleri üyeleri serbest

Aralarında Eş Genel Başkan Dilşat Aktaş'ında olduğu Halkevleri üyelerinin gözaltına alınmasına dair basın açıklaması yapmak için toplandıkları sırada polisin saldırısı sonrası gözaltına alınan Adana Halkevi üyeleri Sulh Ceza Hâkimliği'den serbest bırakıldı.

Bu sabah Adana Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 12 Halkevi üyesi ve olay yerinde görüntü aldığı için gözaltına alınan bir kişi Savcılık tarafından tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi, polis şiddetine tepki gösterdiği için gözlatına alınan kişi serbest bırakıldı.

‘VALİLİK YASAĞI HUKUKA AYKIRI’

Gözaltına alınan Halkevleri üyeleri basın açıklamasına başlamadan polisin kendilerine saldırdığını, yaka paça gözaltına alındığını söylediler. Müdafi avukatlar savunmalarında özetle Valilikçe alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, imza standı gibi her türlü etkinliğin Valilik iznine bağlanması kararının hukuka uygun olmadığını belirterek OHAL'e dayanılarak çıkarılan genelgenin temel insan haklarını sınırladığını söylediler. Polise mukavemet ve yasadışı gösteriye katılma ve organize etme iddiaları ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 13 kişi haftada iki gün imza şartı ile serbest bırakıldı.



Dün Halkevlerine yönelik operasyonu protesto etmek için İnönü Parkı’nda bir araya gelen Halkevleri üyelerine OHAL gerekçe gösterilerek basın açıklaması yapmanın izne tabi olduğunu söyleyen polis demokratik hakkını kullanmakta ısrar eden Halkevleri üyelerini yaka paça gözaltına almıştı. Saldırıda 11 Halkevleri üye ve yöneticisi ile polisin şiddetine tepki gösteren bir kişi ile telefonuyla fotoğraf çeken bir kişi daha gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında Birgül Şahin, İlter Ok, Sinan Hüdür, Mehmet Özürk, Nurşerif Mengen, Ünsal Bolat, Turgut Sayılkan bulunuyor.

Halkevlerine 'barış' operasyonu: 18 gözaltı kararı

Müdahaleye tepki göstermek için açıklamaya desteğe gelenlerle birlikte Adana Halkevi binasında basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasını okuyan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Adana Şube Başkanı Şükrü Şahin, “Halkevleri, bu memleketin tüm ilerici birikiminin, düşünceyle, sanatla, kültürle yarattığı aydınlanma değerleri; halkın yüzlerce yıllık tebaadan yurttaşlığa geçiş mücadelesidir. Bu halk yarattığı hiçbir zenginlikten vazgeçmeyecek, kimsenin tebaası olmayacak. Halkevleri, laiklik, eşitlik, özgürlük ve barıştır. Kimsenin kuşkusu olmasın bu halk yeni bir ülkeyi bu değerler etrafında kuracaktır” dedi. (Adana/EVRENSEL)

BEŞİKTAŞ'TA HALKEVLERİ ÜYELERİNİN GÖZALTINA ALINMASINA PROTESTO

Beşiktaş'ta toplanan Halkevleri üyeleri, Halkevleri Eş Genel Başkanı Dilşat Aktaş Halkevleri üyelerinin gözaltına alınmasını protesto etti.

Akşam saat 19.30'da CHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı önünde toplanan aralarında Halkevleri, CHP Beşiktaş İlçe başkanlığı üyeleri, KESK, Eğitim-Sen, Birleşik Haziran Hareketi'nin de olduğu bir grup basın açıklaması yaptı.

Halkevleri Eş Genel Başkanı Nuri Günay'ın okuduğu açıklamada, "Bu sabah saatlerinde Ankara'da Halkevleri Eş Genel Başkanı’mız Dilşat Aktaş ve 8 üyemiz polis operasyonuyla gözaltına alındı. Aynı saatlerde öğrenci Kolektiflerinden 4 üniversiteli de gözaltına alındı. Ortada bir suç olmadığını biz biliyoruz. İktidar da biliyor. Halkevleri susmaz, bu memleket susmaz. Bu memleketi susturamayacaklarını tüm dost kurumlar ve mücadele arkadaşlarımızla göstereceğiz" denildi. (DHA)



Son Düzenlenme Tarihi: 23 Şubat 2018 22:56

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