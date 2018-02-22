Halkevlerine 'barış' operasyonu: 18 gözaltı kararı

Ankara'da düzenlenen ev baskınlarında Halkevleri Eş Genel Başkanı Dilşat Aktaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Halkevleri Eş Genel Başkanı Dilşat Aktaş'ında arasında olduğu 18 kişiye Ankara'da operasyon düzenlendi. Halkevlerinin Afrin operasyonuna karşı barış çaprısı, gözaltına alınan TTB yöneticilerine verilen destek gibi gerekçelerle gözaltına alınan Halkevleri üyelerine emek ve demorkasi güçleri destek verdi.

Ankara'da Halkevleri Eş Genel Başkanı Dilşat Aktaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda Halkevleri üyesinin evlerine polis baskını düzenlendi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda evlerde arama yapılırken, Halkevleri Eş Genel Başkanı Dilşat Aktaş ve Halkevleri üyeleri Ali İmam Aydoğan, Gülşah Öztürk, Furkan Bircan, Necla Vuranok, Durak Soyaslan, Cumhur Yavuz, Eren Çakırtaş, Öğrenci Kolektifleri’nden Tankut Serttaş, Sedat Çakmak, Meziyet Yıldız ve Eylem Esen Arabacı evlerine düzenlenen baskınların ardından gözaltına alındı.

Halkevleri Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Kutay Meriç sosyal medya paylaşımlarında barışı savunması nedeniyle tutuklanmıştı. Bunun üzerine Ankara Meriç'in serbest bırakılması için 20 Şubat'ta yapılan eyleme polis saldırmıştı. Gözaltına alınan Halkevleri üyeleri o gece serbest bırakılmışlardı.

GEREKÇE BARIŞI SAVUNMAK

Halkevleri Hukuk Dairesi'nden Avukat Sercan Aran, hakkında yakalama kararı çıkarılan 18 kişiden 12'sinin gözaltına alındığını aktardı. Dosyada gizlilik olduğunu ve kendilerine yakalama tutanağı dahi verilmediğini belirten Aran, gözaltı sebebinin ise savaşa karşı barışı savunmak olduğunu söyledi. Üç gerekçe olduğunu anlatan Aran, bunları “Halkevleri'nin Afrin operasyonuna yönelik açıklaması, binalarındaki 'savaşı savunmak suçtur' afişleri ve Halkevleri Eş Genel Başkanı Dilşat Aktaşın TTB önündeki konuşmasında 'Tayyip Erdoğan diktatör olsun diye sağlık hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz' sözleri” olarak sıraladı.

AVUKATIN EVİNDE ARAMA YAPILDI

Halkevleri avukatlarından Deniz Özbilgi evinde olmamasına rağmen polis arama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özbilgi, “Duruşma ve cezaevi ziyareti için geldiğim Antalya’da hakkımda yakalama kararı olduğunu, ailemin ve kendi evimin arandığı öğrendim. Yoldayım, geri geliyorum Ankara’ya... Yeni Türkiye’nin yeni özel yetkili yargısı ile yüzleşmek lazımsa yüzleşiriz... sıkıntı yok... Görüşmek üzere..” ifadelerini kullandı.

SENDİKALAR, ODALAR VE PARTİLERDEN DESTEK

Operasyona tepki gösteren birçok sendika, meslek odası ve siyasi parti temsilcileri dayanışma için Halkevleri üyeleri ile bir araya geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, milletvekilleri Selin Sayek Böke, İlhan Cihaner, Ali Şeker, Orhan Sarıbal, Murat Emir, Şenal Sarıhan Halkevleri Genel Merkezi'nin önünde yaptıkları açıklama ile gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istediler.

Polisin sokakta açıklama yapılmasını engellemesi üzerine Mimarlar Odası binasına geçildi. Burada yapılan basın toplantısına katılım yoğun oldu. Halkevleri GYK üyesi Candaş Türkyılmaz bu gözaltıların nafile olduğunu söyledi. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan bir taciz vakasının ardından polise ve adliyeye giden bir kadının kendisiyle ilgilenilmeyince Halkevleri'ne başvurduğunu aktaran Türkyılmaz, “Halkevleri olarak bu memleketin dört bir yanında dersini, doğasını, eğitimini, sağlığını savunduk. Onlar rahatsız olmaya devam etsinler” dedi.

'TEK ADAM REJİMİNE SUSMAYACAĞIZ'

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Türkiye'de tek adam tek parti rejimi inşası için muhalefet üzerine operasyonlar yapıldığını belirterek, Halkevleri'nin 86 yıldır kamunun özelleştirilmesine, kentsel dönüşüme karşı mücadele ettiğini söyledi. Bozgeyik, “Türkiyedeki tek adam tek parti rejimine karşı mücadele edeceğimizi, susmayacağımızı ifade ediyoruz” dedi.

TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, “İktidarın toplumu teslim almak, örgütlü kesimleri baskı altına almak için yapılan bu gözaltılar kınıyoruz” dedi. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Kim ağzını açarsa, bu gidişattan rahatsızlığını ifade ederse sabah polisler kapısını çalıyor. Arkadaşlarımız sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınıyorsa biz gözaltına alındık aslında. Gözaltına alınan arkadaşlarımızın paylaşımları bu memleketin satılmaması içindir” dedi.

'MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ'

Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan, ifade ve düşünce özgürlüğünün ayaklar altında olduğu bir dönemin yaşandığını dile getirdi. “Bu mücadeleden ne biz ne bu salondakiler vazgeçecek” diyen Doğan, baskı ve gözaltıların bundan sonra da kendilerini yıldırmayacağını söyledi.

HDP Parti Meclisi üyesi Ali Özkan, ülkeyi yönetenlerin Ortadoğuda yeni savaş maceralarına sürüklenerek iktidarını sürdürmeye çalıştığını söyledi. Özkan, buna karşı tek yolun demokratik güçlerin en geniş birlikteliği olduğunu vurguladı.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, “Yerli ve milli diyerek şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı mücadele edecek Halkevleri üyelerini gözaltına alıyorlar. Halkevlerini susturamazsınız ve biz de onlara destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

BARIŞ YOKSA İNSAN HAKKI DA OLMAZ

İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan ise, uluslararası tüm şartlara göre barışı savunmanın bir insan hakkı olduğunu söyledi. Barışın olmadığı yerde hiçbir insan hakkından bahsetmenin mümkün olmadığını ifade eden Türkdoğan, bu nedenle siyasi iktidarın her türlü keyfi baskısının mümkün olduğunu söyledi. Türkdoğan bu nedenle barışı her zaman savunmaya devam edeceklerini söyledi.

Demokrasi İçin Birlik adına konuşan Prof. Dr. Nejla Kurul ise OHAL koşullarında etkin muhalefeti kaldıracak her yola başvurulduğunu söyledi. “Cumhur” adı altında AKP-MHP ittifakının ilan edildiğine dikkat çeken Kurul, “Bu salonun bileşimi de Türkiye muhalefetini yansıtmaktadır” dedi.

ANKARA KADIN PLATFORMU'NDAN HALKEVLERİ İLE DAYANIŞMA

Ankara Kadın Platformu, bu sabah Halkevleri ve Üniversiteli Kadın Koleftifi üyesi kadınlar ile birlikte 18 kadının gözaltına alınmasına ilişkin basın toplantısı düzenledi. BES Ankara Şubesi'nde bir araya gelen platform üyesi kadınlar, “Kadın mücadelesini susturamazsınız”mesajı vererek dayanışma çağrısı yaptı. HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve HDP Ağrı Miiletvekili Dirayet Taşdemir'in de katıldığı basın toplantısında platform adına açıklamayı okuyan Dilek Yalçın, “Mücadele etmekten geri durmayacağız”dedi.

Dayanışma ve mücadele çağrısı yapan Ankara Kadın Platformu üyesi Dilek Yalçın, gözaltıların gerçek amacının kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesini bastırmak olduğunu söyledi.

8 MART ARİFESİNDE KADINLARA TOPLU GÖZALTI

Yalçın, “8 Mart'a günler kala kadın özgürlük mücadelesini devlet, polis, erkek iktidarı eliyle kontrol altına alıp etkisiz hale getirmeyi hedefleyen bu hukuksuz ve keyfi gözaltılar derhal son bulmalıdır”diye konuştu. Ülkenin OHAL ve KHK'larla yönetildiğini vurgulayan Yalçın, en ufak muhalif sese tahammül edilmediğine dikkat çekti. Yalçın,“Biz kadınları gözaltı ve tutuklamalarla susturamayacaklar. Kadın cinayetlerine, tacize, tecavüze, son 10 yılda 700 kat artan çocuk istismarlarına, OHAL'e, KHK'lara, savaşa karşı; eşitlik, özgürlük, barış ve demokrasi mücadelemizden bir adım geri atmayacağız”şeklinde konuştu.

Ankara Kadın Platformu olarak arkadaşlarının yanında olduklarını açıklayan Yalçın, “Arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha yineliyor, tüm kadınları baskılara karşı bir arada olmaya ve dayanışmaya çağırıyoruz”dedi. (Ankara/EVRENSEL)

BATIKENT’TE HALKEVLERİNE YAPILAN OPERASYONA TEPKİ

Batıkent Dayanışması Platformu, Halkevleri Eş Genel Başkanı Dilşat Aktaş'ın arasında bulunduğu Halkevleri yönetici ve üyelerinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Batıkent Halkevleri önünde topanan dayanışma üyeleri, burada basın açıklaması düzenledi. Açıklamayı okuyan Batıkent Halkevleri Şube Başkanı İlknur Çevik, yapılan baskıların, gözaltıların ve tutuklamaların kendilerini yıldıramayacağını ve daha çok bir arada olmaya devam edeceklerini söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

Halkevleri, Kutay Meriç'in tutuklanmasını protesto etti

Antalya'da 2 kişi 'Cumhurbaşkanına hakaretten' tutuklandı

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Şubat 2018 19:26

www.evrensel.net