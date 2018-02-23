Halkevleri Kocaeli: Halkevleri eşitlik, özgürlük ve barıştır

Halkevleri Kocaeli Şubesi, aralarında Eş Genel Başkanları Dilşat Aktaş'ın da bulunduğu gözaltılara tepki gösterdi.

Ankara'da düzenlenen ev baskınlarında Halkevleri Eş Genel Başkanı Dilşat Aktaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor.

Eğitim-Sen Kocaeli Şubesinde yapılan açıklamada konuşan Halkevleri Kocaeli Şube Başkanı Tolga Köse, halkın haklarını savunmaktan vazgeçmeyeceğini söyledi. Gözaltıların Halkevleri'nin mücadelesine engel olamacağını belirten Köse, "Halkevleri; eğitimden sağlığa, barınmadan enerjiye, halkın hakları, insanca yaşam mücadelesi, ülkenin dört bir yanında doğanın ve kentlerin korunması mücadelesidir. Bu halk haklarını savunmaktan, doğasını, yaşamını korumaktan vazgeçmeyecektir.

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Halkevleri, kadınların özgür ve eşitlik mücadelesi, çocukların özgürce yaşama ve mutluluk hakkının savunulmasıdır. Kadınlar kimseye itaat etmeyecek, bu halk çocuklarının mutluluğunu, güvenliğini canı pahasına koruyacaktır. Halkevleri, laiklik, eşitlik, özgürlük ve barıştır. Kimsenin kuşkusu olmasın, bu halk yeni bir ülkeyi bu değerler etrafında kuracaktır" dedi.

Afrin operasyonuna karşı barış çağrısı, gözaltına alınan TTB yöneticilerine verilen destek gibi gerekçelerle gözaltına alınan Halkevleri üyeleri ile ilgili basın açıklamasına CHP, HDP, EMEP, SYKP, ÖDP, Kocaeli Dayanışma Akademisi ile emek ve demorkasi güçleri destek verdi. (Kocaeli/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 23 Şubat 2018 01:27

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