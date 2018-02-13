‘Hakkında soruşturma yokken açığa alındı’

Eğitim Sen Ankara 4 No’lu Şube Sekreteri Müjgan Bilgisel, hakkında herhangi bir soruşturma ya da kovuşturma olmamasına rağmen açığa alındı.

Eğitim Sen Ankara 4 No’lu Şube Sekreteri Müjgan Bilgisel, hakkında herhangi bir soruşturma ya da kovuşturma olmadığı halde açığa alındı. Bilgisel, daha önceden çalıştığı okulda benzer iddialarla hakkında soruşturma yürütüldüğünü ancak hiçbir ceza almadığını belirterek, uygulamanın haksız ve hukuksuz olduğunu söyledi.

Eğitim Sen Ankara 4 No'lu Şube, açığa alınan şube şube sekreteri Müjgan Bilgisel’in durumuna ilişkin basın toplantısı düzenledi. Şube binasında gerçekleşen toplantıya Bilgesel de katıldı. Açıklamayı yapan Şube Başkanı Gülhan Şimşek, yarıyıl tatilinin başlamasıyla Şube Yürütme Kurulu üyeleri Müjgân Bilgisel’in Sincan Kaymakamlığı’nın kararıyla iki aylık süreyle açığa alındığını söyledi. Şimşek, “Müjgân Bilgisel hakkında yürütülen bir kovuşturma yoktur, herhangi bir kovuşturma yürütüldüğüne dair de bir bilginin Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gelmediğini, Müdürlükle yaptığımız görüşmeden öğrenmiş bulunmaktayız. Hatta ortada bırakınız mahkemece bir kovuşturmanın olmasını savcılıkça hazırlanmış bir iddianame ya da idari bir soruşturma da yoktur. Çok açıktır ki bu uygulama hukuka aykırı bir uygulamadır. Yürütme kurulu üyemizi rencide etmek, toplum nazarında kriminalize etmeye yönelik son dönemlerde sıkça benzerine rastladığımız bir uygulamadır” dedi.

‘ESKİ OKUL MÜDÜRÜ ŞİKAYET ETMİŞ’

Bilgesel’in MEB tarafından daha önce soruşturululduğunu ancak hiçbir ceza verilmediğini kaydeden Şimşek, “Şube Sekreterimiz Müjgân Bilgisel’in daha önce çalıştığı okul olan Cemal Yüksel İlkokulu Müdürü Erünsal Öztok yalan tanıklara başvurarak, kişisel facebook sayfasından paylaştığı ‘katıldığı sendikal faaliyetlere dair fotoğrafları’ kullanarak asılsız iddialarla yaptığı şikâyetlerin ilgili ifadede de tekrar edilmiş olduğunu görüyoruz” dedi.

Somut hiçbir gerekçeye dayanmadan bir öğretmenin hayatı ile oynamanın kabul edilemez olduğunu belirten Şimşek, Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sincan Kaymakamlığının bu tutumlarıyla kendilerini tartışılır hale getirdiğini söyledi. Şimşek, bu uygulamaya ilişkin olarak tüm yasal yollara başvurarak dava açacaklarını belirtti.

‘HUKUKSUZ AÇIĞA ALMA VE GÖZALTILARA SON VERİLMELİ’

Şimşek, açıklamada 7 gündür gözaltında bulunan KESK MYK Üyesi Elif Çuhadar’ın da serbest bırakılmasını istedi. OHAL’in temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmak, muhalefeti korkutmak ve sindirmek için kullanıldığını vurgulayan Şimşek, “2014 yılında izin verilen, tamamen düşünce ve ifade özgürlüğü, barışçıl gösteri ve toplanma hakkı kapsamında yapılan bir etkinliğin gerekçe gösterilerek Yürütme Kurulu üyemizin sabah saatlerinde evinin basılarak, bakmakla yükümlü olduğu kanser tedavisi gören annesinin gözleri önünde gözaltına alınması ne hukuki ne insanidir” dedi. OHAL uygulamalarının emek, demokrasi ve barış mücadelesinden alıkoyamayacağını belirten Şimşek, darbe girişiminin bir fırsata dönüştürülerek demokrasinin ve hukukun askıya alınmasına, korku ikliminin yaratılmasına izin vermeyeceklerini kaydetti. Şimşek, “Müjgân Bilgisel derhal görevine geri döndürülmeli, gözaltına alınan KESK MYK üyesi Elif Çuhadar derhal serbest bırakılmalıdır. Hukuksuz gözaltına alınan, tutuklanan, açığa alınan, ihraç edilen tüm arkadaşlarımıza hakları iade edilmelidir. Arkadaşlarımız özgürlüklerine kavuşmalıdır” dedi.

‘HAKKIMDA SORUŞTURMA YOKKEN AÇIĞA ALINDIM’

Açığa alınan şube sekreteri Müjgân Bilgisel de Cemal Yüksel İlkokulunda çalıştığı dönemde benzer suçlamalarla hakkında soruşturma yürütüldüğünü ancak hiçbir ceza almadığını belirtti. Cemal Yüksel İlkokulunda artık çalışmamasına rağmen aynı okul tarafından MEB’e hiçbir somut delile dayanmadan şikayette bulunulduğunu kaydeden Bilgisel, “Bu şikayet sonucunda hakkımda soruşturma yokken ‘Soruşturmanın selameti açısından’ idari tedbir olarak 22 Ocak’ta açığa alındım. Üç dönemdir çalıştığım okuldan hiçbir yönüyle şikayet olmadığı ve idari soruşturma olmadığı halde neyin tedbiri alınmıştır. Haksız ve hukuksuzça olan bu uygulamanın mağduru öğrencilerim velilerim ve benim. Hakkımı her platformda aramaya devam edeceğim” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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