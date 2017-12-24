695 ve 696 sayılı KHK ile eğitimciler de ihraç edildi

AKP hükümeti'nin 695 ve 696 sayılı KHK'leri ile ihraç edilen akademisyen, eğitimci ve belediye emekçileri ihraçlara tepki gösterdi

OHAL kapsamında yayınlanan 695 ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 6’sı Barış Akademisyeni olmak üzere 105 akademisyen ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak görev yapan 392 öğretmen ihraç edildi. İhraç edilenler arasında 15’ten fazla KESK’e bağlı Eğitim Sen üyesi eğitimci bulunuyor.

Dicle Üniversitesi’nde barış bildirisi imzacısı 6 akademisyen Prof. Dr.Erhan Ünlü, Yrd. Doç. Dr. Romedi Çelik, Araştırma Görevlileri Hümeyra Yılmaz, Eda Aslı Şeran, Aslı Aydemir, Düzgün Uğur dün yayınlanan KHK ile ihraç edildi. KHK ile ihraç edilen ve işine dönme talebiyle açlık grevi yapan Semih Özakça’nın Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesinden hocası Yrd. Doç. Dr. İrfan Mukul Özakça da ihraç edildi. Geçtiğimiz ay İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından açığa alınan Eğitim Sen üyesi Araştırma Görevlileri Hüseyin Mercan ve İlke Kızmaz yayınlanan KHK ile ihraç edildi. İTÜ’de görev yapan İdari Personeller Arzu Acar, Ekin Demirkan, Cihan Koca ile Eğitim Sen’in Adana ve İstanbul’da tutuklu birer üyesinin de ihraç edildiği öğrenildi.

‘ŞAŞIRMADIK, BEKLİYORDUK’

Gazetemize konuşan Dicle Üniversitesi Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erhan Ünlü ihraçları beklediklerini dile getirerek, “Bu kıyımların devam edeceğini biliyorduk. Diğer arkadaşlarımız hiçbir suçu olmamasına rağmen nasıl ihraç edildilerse benim de bundan ayrı olmam düşünülemezdi. İhraç listesinde ismimizin olmasına şaşırmadık bu yüzden” dedi.

‘TEŞEKKÜR EDERİM!’

KHK ile ihraç edilen akademisyenler sosyal medya üzerinden yayınladıkları mesajlarla tepkilerini dile getirdi. Munzur Üniversitesi’nden Murat Eren Özel, “Munzur Üniversitesi rektörüne, onurlu akademisyenlerden biri olduğumu resmi bir kararla duyurduğu için teşekkür ederim! Bu ihracı bir onur nişanı olarak hep taşıyacağım.” diyerek ihraçlara tepki gösterirken, Dicle Üniversitesi Araştırma Görevlisi Eda Aslı Şeran da “Kendimi yalnız hissetmiyorum, kendimi haksız hissetmiyorum, kendimi umutsuz da hissetmiyorum. Gün döner, karanlık aydınlığa varır. Tarih bizi haklı çıkaracak.” dedi. Dicle Üniversitesi Araştırma Görevlisi Aslı Aydemir de “Benim adımı listeye koyuvermişler küçük kötü adamlar.” ifadelerini kullandı.

‘12 EYLÜL DARBECİLERİNE RAHMET OKUTUYORLAR’

“Hukukun fiilen bitirildiğini, iş güvencesinin kaldırıldığını görüyoruz” diyen Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, gazetemize şöyle konuştu: “Bundan sonra ‘İktidarın öğretmenlerini istihdam edeceğiz’ diyorlar. Sadece ihraçlarla sınırlı değil. Taşeronla ilgili düzenlemede en temel hakkın, geçmişte olan haklardan vazgeçilmesini istiyorlar. Güvenlik soruşturması adı altında torpil ve kadrolaşmanın devam edeceğini görüyoruz. KHK ve OHAL düzeni, yeni Türkiye düzeni inşası bütün yurttaşları vurmaya devam ediyor. OHAL, tüm emekçilere yönelik bir saldırıdır demiştik. Yasama organı olan Meclisini bile fiilen bitirildiği bir süreçten geçiriyoruz. ‘12 Eylül’e karşıyız’ diyenler, 12 Eylül darbecilerine rahmet okutuyor.” (İstanbul-Diyarbakır/EVRENSEL)

695-696 sayılı KHK'lerin tam metni: Taşeron ve tek tip var

İHRAÇ OLAN 169 BELEDİYE ÇALIŞANININ 109’U VAN’DAN

Son yayınlanan KHK’yla birlikte Van Büyükşehir ve ilçe belediyelerinden 109 kişi ihraç edildi. Türkiye genelinde 169 Belediye çalışanı ihraç edilirken bunun 109’u Van belediyelerinden. İhraç edilenler arasında Tüm Bel-Sen sendikası Van Şube Eş Başkanları Eylem Uca, Şükrü Kaçıcı ve Şube Yöneticisi İbrahim Akgül’de bulunuyor.

‘LİSTELER ÖNCEDEN HAZIRLANMIŞ’

İhraçları gazetemize değerlendiren Tüm Bel-Sen Şube Eş Başkanı Eylem Uca, Türkiye geneli Belediye emekçilerinden ihraç edilen 169 kişinin 109’unun Van Belediyelerinden olduğunu kaydetti.

Son yayınlanan KHK’nın Van’a yönelik olduğunu söyleyen Uca, “ Bu listede daha önce bizden istifa edip başka sendikaya geçenlerde var demek ki önceden hazırlanmış bir liste bu. OHAL devam etmeyecek elbette. Bizler dayanışmaya devam edeceğiz. Açlıkla terbiye edeceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar”diye konuştu.

‘İHRAÇLAR SENDİKAMIZA YÖNELİK’

İhraçların sendikalarına yönelik olduğunu söyleyen Şube Eş Başkanı Şükrü Kaçıcı, “ Amaçları Tüm Bel-Sen’den hiç kimsenin Belediyelerde kalmaması. Hiçbir soruşturma geçirmemiş, mahkeme yüzü dahi görmemiş arkadaşlarımız var ihraçlar içerisinde bu sendikamıza yönelik değilse neye yöneliktir? Van’ı bu kadar hedefe koymalarında ki amaç ne? “diye sordu. (Diyarbakır/EVRENSEL)

MUSA ANTER’İN DİCLE ANTER: BİAT ETMEMİZİ İSTİYORLAR YILMAYACAĞIZ

YENİ yayımlanan KHK ile ihraç edilenlerden biri olan Kürt aydın Musa Anter’in oğlu Dicle Anter, “Asla boyun eğmeyeceğiz” dedi.

Olağanüstü Hâl (OHAL) kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazetede yayınlandı. Kamudan toplam 2 bin 766 personel ihraç edilirken, ihraç edilenler arasında Batman Belediyesi Kültür Müdürlüğü’ne bağlı Kütüphanede memur olarak çalışan Kürt aydını Musa Anter’in (Ape Musa) oğlu Dicle Anter’de yer alıyor. Konu ile ilgili Mezopotamya Ajansı’na konuşan “Bizim perişan olup, biat etmemizi istiyorlar ama asla boyun eğmeyeceğiz. Bu dönem bizi hiç bir şey şaşırtmıyor.” dedi. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Musa Anter için sarf ettiği “Musa Anter’in acısını kalbimde hissediyorum” sözlerini hatırlatan Anter “Musa Anter’in acısını kalbinde hissedenler yıllarca Musa Anter’in torununa Kürtçe isim koymamıza izin vermedi. Kızım Asiwa yıllarca kimliksiz yaşadı ve ceza aldık bunun için. Sonrasında da Asiva koyarak kimlik çıkardık. Manasız bir isme sahip oldu kızım, geçen sene 15 yıllık resim öğretmeni eşim Helin Anter memuriyetten ihraç edildi ve 2017’de de ben işsiz bırakıldım” diye belirtti. (Batman/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Aralık 2017 17:25

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