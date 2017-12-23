Cumartesi Anneleri 665. kez Galatasaray'da buluştu

Kayıpların akıbetini sormak için her Cumartesi Galatasaray Meydanı'nda toplanan Cumartesi Anneleri 665. kez bir araya geldi: Daha ne kadar oturacağız?

Cumartesi Anneleri, kayıplarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 665’inci haftasında da ellerinde kayıplarının fotoğrafları ve karanfillerle Galatasaray Meydanı’nda bir araya geldi. Eylemde açılan “Failler belli, kayıplar nerede?” pankartının üzerine kırmızı karanfiller ile bu hafta akıbeti sorulan İsmail Bahçeci’nin fotoğrafları, kazağı, şiir defteriyle çizmiş olduğu karikatürleri bırakıldı.

Kayıpların fotoğraflarının taşındığı eylemde, bu hafta 24 Aralık 1994’te gözaltına alındıktan sonra kaybedilen Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Öğrencisi ve Türkiye Öğrenci Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Bahçeci’nin akıbeti soruldu.

‘BİZ BURADA NE KADAR OTURACAĞIZ’

Eylemde konuşan İsmail Bahçeci’nin kardeşi Umut Bahçeci, devletin bugüne kadar ağabeyinin kaybedilmesini inkar ettiğini dile getirerek, “Bugüne kadar burada bir çok kez eylem yaptık. Hiçbir şekilde ağabeyime ulaşamadık. Devrimci kişiliği ve önderliği vardı. Bize kazağı, karikatürleri ve şiirleri kaldı. 15 yaşında oğlum var. Adını İsmail koydum. Sesimiz sadece burada yükseliyor. 665 haftadır burada oturuyoruz. Buradan 15 yıldır iktidar olan AKP’ye şu soruyu soruyorum: Biz daha burada ne kadar oturacağız? 15 yıldır iktidarsınız. Faili meçhullerin failleri belli. Mehmet Ağar’ı, Tansu Çiller’i ne zaman konuşturacaksınız? Katiller yargı önüne çıkarılana kadar, karda, kışta burada akıbetlerini sormaya devam edeceğiz” dedi.

BAHÇECİ’NİN HİKAYESİ ANLATILDI

Burada konuşan Meryem Bas, 24 Aralık 1994’te gözaltına alındıktan sonra bir daha akıbeti öğrenilemeyen İsmail Bahçeci’nin hikayesini ve yargı sürecini şu sözlerle anlattı: “İsmail Bahçeci, Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulunda öğrenciydi. Türkiye Öğrenci Dernekleri Federasyonu başkanıydı. Politik kimliği nedeniyle defalarca gözaltına alındı, ağır işkenceler gördü. 1993 yılından itibaren polis tarafından aranmaya başladı.

“Bahçeci ailesinin Avcılar’daki evine polis baskınlar düzenledi. Bu nedenle İsmail evden ayrıldı. Kardeşi İsmail’e acil durumlarda kendisine haber ulaştırması için bir arkadaşının işyeri telefonunu verdi. 24 Aralık 1994 tarihinde Bahçeci ailesini telefonla arayan ve kendisini İsmail’in arkadaşı olarak tanıtan bir kişi, İsmail’in siyasi şube polisleri tarafından gözaltına alındığı haberini verdi. Baba Şehmus Bahçeci hemen Gayrettepe Emniyet Müdürlüğüne ve Devlet Güvenlik Mahkemesi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Ancak İsmail’in gözaltına alındığı inkar edildi.”

(İstanbul/MA)

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