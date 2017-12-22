Üniversite stadyumunun tuvalet kapılarında cübbe ve türban

Akdeniz Üniversitesi Stadyumunun tuvaletlerine türbanlı kadın ile fesli ve şalvarlı erkek simgeleri yerleştirildi.

Yusuf YAVUZ

Antalya

Akdeniz Üniversitesi Stadyumunun tuvaletlerine türbanlı kadın ile fesli ve şalvarlı erkek simgeleri yerleştirildi. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan Antalyalılar, uygulamaya tepki gösterdi. ‘İslam için ilk kanı akıtan okçu’ olarak bilinen Sad Bin Ebi Vakkas’ı kendilerine pir olarak seçtiğini duyuran Antalya Okçular Tekkesi’nin açılışını Bilal Erdoğan yapmıştı.

AÇILIŞINI BİLAL ERDOĞAN YAPMIŞTI

Antalya’daki Akdeniz Üniversitesi Stadyumu’nun batı türbini, Antalya Okçular Tekkesi Gençlik ve Spor Kulübü adıyla 2015 yılında kurulan kulübe tahsis edildi. Stadın açılışını, geçtiğimiz Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yanı sıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal yapmıştı.

Çalışmalarını Antalya Büyükşehir Belediyesi himayesinde sürdüren Okçular Tekkesi’ne tahsis edilen Akdeniz Üniversitesi Stadyumunun tuvaletlerinde şeriatla yönetilen ülkelerde görülen uygulama hayata geçirilince Antalyalılar tepki gösterdi. Stadyum tuvaletlerinde kadınlar bölümünde tesettürlü bir kadın simgesi yerleştirilirken, erkekler bölümüne ise fesli ve şalvarlı kıyafet içinde betimlenen erkek figürü yerleştirildi.

KULÜP BAŞKANI UÇAR’IN SİLAH MERAKI

Kulübün başkanlığını yürüten Sümeyye Gamze Uçar’ın paylaştığı silahlı fotoğraf ise, çocuklarını bu kulübe gönderen onlarca aile açısından bir hayli düşündürücü. Uçar, Geçtiğimiz Ağustos ayında gerçekleşen Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü kutlamalarında çekildiği sanılan silahlı fotoğrafta, güvenlik güçlerine mensup personelle bir arada görülüyor.

‘OKÇULUK KUTSAL AMAÇLARLA BÜTÜNLEŞMİŞTİR’

‘İslam için ilk kanı akıtan okçu’ olarak bilinen Sad Bin Ebi Vakkas’ı kendilerine pir olarak seçen kulübün okçulukla ilgili çalışmalarının, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı ile koordineli olarak yürütüldüğü öğrenildi. Ayrıca Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Okçular Tekkesi arasında yapılan protokol ile ‘Türk Okçuluğu’ dersi seçmeli ders olarak müfredata alındı.

‘SPOR OKÇULUĞU SAVAŞ HAZIRLIĞI SAYILIYOR’

Kulübün resmi internet sitesinde yer verilen bilgilerde, ok ve yayın dinî önemi ile ok atmanın fazilet ve sevabına dair 40 kadar hadis-i şerif bulunduğu belirtilerek, şu ifadelere yer veriliyor:

“İslâm inancına göre, ok yarıştırmak haram sayılmayan birkaç oyundan biridir. Okçuluğa hem bir ibâdet hem de savaş hazırlığı gözüyle bakılır. Harp okçuluğu yanında, bir savaş hazırlığı sayılarak spor okçuluğuna da aynı kutsal önemin tanındığı görülmektedir. Nitekim menzil okçuluğu gibi, koşu okçuluğu da sünnettir. Gerek menzil gerek koşu atışlarında oklar hep ‘Yâ Hak!’ nidasıyla ‘gaza niyetine’ atılır.

‘OSMANLI OKÇUSU İDMANLARINI BİLE GAZA NİYETİNE YAPMIŞTIR’

Savaş okçuluğu terk edildikten sonra, spor okçuluğunun öncelikle manevî bir disiplin sayılıp, yüzyıllar boyu sürdürülmesinde bu dinî inanç önemli rol oynamıştır. Yine bu inanca dayanılarak ok meydanlarına, cennetten bir köşe diye bakılmış, sınırına tecavüz edilmesine, sarhoş, abdestsiz ve pabuçla girilmesine izin verilmemiş, yetkili kişisine şeyh denilmiş, cihat, yağmur ve âfet duâlarında hep bu meydanlarda toplanılmıştır. Ok meydanına girişte menzil atılacağında ona da salât-ü selam okumak kaide olmuştur. Osmanlı okçusu idmanlarını bile ibadet şuuruyla ve gaza niyetine yapmıştır.”

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Aralık 2017 15:11

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