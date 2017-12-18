İstanbul Şehir Tiyatrolarında bu hafta

İstanbul Şehir Tiyatroları, Aralık ayının 3. haftasında 17 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.

İstanbul Şehir Tiyatroları, Aralık ayının 3. haftasında 17 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.

“Bizim Aile”, “Geç Kalanlar”, “Bak Bizim Şarkımızı Çalıyorlar”, “Hisse-i Şayia”, “Martı”, “Çingeneler Gökyüzünde Yaşar”, “Yangın Yerinde Orkideler” isimli oyunlar 20-24 Aralık tarihleri arasında sahnelenecek. “Dedektif Köpek Cash”, “Bir Kümes Hikayesi”, “Pollyanna, Bisküvi Adam”, “Palyaço Prens, Harikalar Mutfağı”, “Yaşasın Barış”, “Define Adası”, “Üç Kardeş ve Muhteşem Kurt”, “Elma Kurdu Kırtık” ise bu hafta sahnelenecek çocuk oyunları.

BAK BİZİM ŞARKIMIZI ÇALIYORLAR

Oyunda, şöhretli ancak takıntılı bir besteci olan Vernon ile ona hayran, çılgın ve yetenekli bir söz yazarı olan Sonia’nın yaratıcı iş birliği ve fırtınalı duygusal ilişkileri anlatılıyor. Bu macerada kahramanların içlerindeki “öteki benler” de ona eşlik ediyor. Neil Simon’un yazıp Ersin Umulu’nun yönettiği oyunda; Ali Mert Yavuzcan, Özge Özder, Köksal Ünal, Evrim Artut, Müge Gülgün ve Çağrı Büyüksayar rol alıyor. Oyun, 21-23 Aralık tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesinde.

MARTI

Anton Çehov’un yazdığı Behçet Necatigil’in çevirdiği oyun Yıldırım Fikret Urağ rejisiyle Şehir Tiyatroları’nda seyirciyle buluşuyor. Oyunda; Jülide Kural, Mert Tanık, Pelin Abay, Nazif Uğur Tan, Yeşim Koçak, Mert Asutay, Rozet Hubeş, Ersin Sanver, Hakan Arlı, Mert Aykul, Kamer Karabektaş ve Z. Bahar Çebirol rol alıyor. Oyun, 20-23 Aralık tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesinde.

ÇİNGENELER GÖKYÜZÜNDE YAŞAR

Dünya edebiyatının önemli isimlerinden Maksim Gorki’nin ilk öyküsü “Makar Çudra”dan uyarlanan oyun, bir çingene obasındaki deli dolu, gururlu, genç sevdalıların asla vazgeçemeyecekleri iki şey -aşk ve özgürlük- ile nasıl sınandıklarını anlatıyor. Uğruna yaşanacak en önemli şeyin “özgürlük” olduğuna işaret eden oyunda, bütün maddi değerlerin ötesinde insan onurunun yüceliğine vurgu yapılıyor. Oyun, 21-23 Aralık tarihleri arasında Ümraniye Sahnesinde izlenebilir. (KÜLTÜR SERVİSİ)

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