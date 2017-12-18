'Patron kendi adamı olduğu için bizim yanımıza uğramadı'

1 haftadır direnişte olan Sumitomo işçileri, Çankırı’ya gelmesine rağmen görüşme taleplerine cevap vermeyen Başbakan Binali Yıldırım'a tepkili.

Birkan BULUT

Ankara

Çankırı’da DİSK/Lastik-İş Sendikasına üye oldukları için yaşanan işten atmaya karşı bir haftadır direnişte olan Sumitomo işçileri, Çankırı’ya gelmesine rağmen görüşme taleplerine yanıt vermeyen Başbakan Binali Yıldırım’a tepkili. İşçiler, Yıldırım’ın kendileriyle görüşmeme nedenini “Patron kendi adamları” diye açıkladı.

AKP’nin muhtarlara aileleri aratarak, nişanlıları ayırarak engellemeye çalıştığı direniş, şehre gelen Başbakan Binali Yıldırım tarafından görmezden gelindi. AKP Çankırı 6. Olağan İl Kongresinde konuşan Yıldırım’ın “Türkiye’de işsizliğin en az olduğu ilin adı Çankırı’dır” dediği sırada, Sumitomo işçileri arkadaşlarının işe geri alınması, sendikalarının tanınması için fabrika önünde mücadele ediyorlardı.

DİRENİŞİ ENGELLEME GİRİŞİMLERİ SÜRÜYOR

İşçilerin Başbakanın geldiği gün fabrikanın önünde 10 kişi bırakmaları ise kolluk kuvvetleri tarafından fırsat olarak değerlendirildi. İşçilerin ısınmak için lastiklerle yaktığı ateşin ardından odunlarla yaktığı ateş de TOMA tarafından su sıkılarak söndürüldü. Sonra da fabrikanın önüne çıkan yola kontrol noktası kuruldu. İşçilerin fabrika önünde bekleyerek direnişlerini sürdürmelerine türlü engeller çıkarıldı. Kolluk kuvvetlerinin kontrol noktası kurmasının ardından, işçiler fabrika önünden uzaklaştırılarak yolun karşısında beklemeye başladı. Bir işçi engellere ilişkin, 15 Temmuz darbe girişimine atıfta bulundu. Darbe girişimine karşı o gece sokaklara çıktıklarını anlatan işçi, şimdi asker ve polisin ekmekleri için verdikleri mücadeleye engel olduğunu söyledi.

ERBAKAN’IN MÜCAHİTLERİ, AKP’NİN MÜTEAHHİTLERİ

İşçiler Başbakan Binali Yıldırım’ın direnişten haberi olduğunu ancak yanlarına gelmediğini söyledi. Çankırı’ya gelen Başbakanın en azından kendilerini ziyaret edebileceğini söyleyen işçiler, Başbakanın kendilerinden sorunlarını dinlemesi, patrona neden işçileri attığını sorması gerektiğini ifade etti.

Konuştuğumuz genç bir işçi ise tepkili olmakla birlikte Başbakanın yanlarında olmamasını normal olduğunu söyledi. Fabrikanın ortaklarının AKP’li olduğunu ileri süren işçi, “Bunun için Başbakanın da işvereni koruyacağını düşünüyorum. Mesela CHP’nin, İyi Partinin fabrikası olsa gelebilirlerdi. Geçen sohbet ederken bir arkadaşımız çok güzel söyledi. Bunlar Erbakan’ın mücahitleriydi, şimdi AKP’nin müteahhitleri oldular” dedi.

İşçiler Başbakan Binali Yıldırım’ın “Türkiye’de işsizliğin en az olduğu ilin adı Çankırı’dır” sözlerinin de gerçeği yansıtmadığını söyledi. Çankırı’nın nüfusuna oranla işsizlik oranının az gözüktüğünü söyleyen işçi, “Hem Çankırı İstanbul gibi, Ankara gibi eğitim durumu iyi olan bir yer değil. İş beğenmeme gibi bir lüksün olmuyor. Girip fabrikada çalışmak zorundasın” dedi.

‘15 TEMMUZ’DA SOKAĞA ÇIKTIK AMA EŞLERİMİZ HAKLARINI ARAYINCA KARŞILARINDA TOMA BULDU’

Bazı işçilerin aileleri de destek olmak için fabrika önüne geldi. Gazetemize konuşan bir işçi eşi, “Atılan işçileri geri alınmasını istiyoruz. Fabrika hâlâ uzlaşmak için bir teklifte bulunmadı. Bence bu soğukta uzun süre beklemelerin ve kendi istedikleri şartlara razı gelmelerini istiyor patronlar. Eşlerimizi vatan haini ilan ettiler. Muhtarlar köylerde fabrikaya işçi arıyorlarmış. Seçim zamanı oy isterken geziyorlar, 15 Temmuz’da sokağa çıkıyoruz ama eşlerimiz haklarını arayınca karşılarında TOMA’ları buluyorlar” dedi. Küçük kızının okula gidip gelirken “Babam işsiz mi kaldı” diye sorduğunu anlatan işçi eşi, şunları dile getirdi: “Burada başka eşler, çocuklar da var. Bu kış günü eşlerinin yanında duruyorlar. Aralarında hasan anne babası olanlar, 8 aylık bebeği olanlar var. Biz sonuna kadar eşlerimizin yanındayız” dedi.

KAMU EMEKÇİLERİNDEN İŞÇİLERE DESTEK

KESK Ankara Şubeler Platformu da Sumitomo işçilerini ziyaret ettiler. Eğitim Sen Ankara 4 No’lu Şube Başkanı Gülhan Şimşek, gözlemlerini gazetemize aktardı:

“Haberi alınca KESK Ankara Şubeler Platformundan arkadaşlarla yanımıza çay şeker alarak yola koyulduk. Fabrikanın önüne geldiğimizde işçiler direniş ateşini yakmışlar, etrafında ısınıyorlardı. Hemen koyu bir sohbet başladı. Fabrikanın önünde jandarma TOMA ile nöbet tutuyordu. Bir işçi göstererek, ‘Az önce ateşimizi söndürdüler, patronlar lastik kokusundan rahatsız olmuşlar’ dedi. Biz bunu konuşurken bir kamyonet odunla geldi işçi kardeşleri. Direniş ateşi yanmıştı bir kere.

‘UTANMADAN YEMEK PARASI İSTİYORLAR’

Bir işçi ‘Eşlerimizi, annemizi, babamız yanımıza alamıyoruz. Patron sendika terörist dedikodusunu hemen yaymış Çankırı’ya. Eee haliyle Çankırı küçük yer, hemen etkileniyor’ dedi. Söze giren bir başka, işçi ‘Ne terörü, kira olmuş 800 TL. Yakıtı var bunun daha, aldığımız 1700 TL. Bir de utanmadan yemek ve servis parasını da bizden istiyorlar’ dedi. İşçiler onuruyla yaşamak, çalışmak istediklerini söylediler. Sürekli azarlandıklarını, sorunları çok olduğu için Petrol-İş’i defalara çağırdıklarını ama gelmediğini anlatan işçiler, bunun üzerine hep beraber DİSK’e bağlı Lastik-İş’e geçmişler. İşçilerin kararlılığı her hareketinden görülüyordu. KESK Ankara şubeleri olarak dayanışma içinde olmayan devam edeceğiz.”

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