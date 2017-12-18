LeBron James’ten Donald Trump’a ‘Eşitlik’ mesajı

NBA'de LeBron James, başkent Washington D.C.'deki maça 'Eşitlik' yazılı ayakkabılarla çıkarak ABD Başkanı Donald Trump'a mesaj gönderdi.

NBA yıldızı LeBron James, ABD Başkanı Donald Trump’a karşı son mesajını başkent Washington D.C.’den verdi. Takımı Cleveland Cavaliers’ın Washington Wizards’a konuk olduğu maça “Equality(Eşitlik)” yazan ayakkabılarla çıkan James maç sonrası yaptığı açıklamada “Hepimiz nerede olduğumuzu ve burada idarenin kimin elinde olduğunu biliyoruz. Biz Amerikalılar olarak derinizin rengi, ırkınız, kimliğiniz ne olursa olsun herkesin eşit haklara sahip olduğunu anlamak zorundayız. Bu tartışmayı sürdürmek için gerekeni yapıp gerekeni söylemek önemli” dedi.

NBA’de Trump’a karşı isyanın nedenleri

‘TEK BİR İNSANIN YÖNETMESİNE İZİN YOK’

James sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu konuda çok konuştuğumuz biliyorsunuz. Tek bir insanın bizi yönetmesine izin vermeyeceğiz. Biz Amerikalılar bir halk olarak ne kadar güzel ve güçlü olduğumuzu biliyoruz. Eşitlik, haklarımızın farkına varmakla, neyi savunduğumuzu ve erkek, kadın, siyah, beyaz Hispanik olarak ne kadar güçlü olduğumuzu bilmemizle alakalı. Irkınız ya da başka bir şey önemli değil, burası güzel bir ülke ve hiçbir zaman tek bir kişinin buranın güzelliğini ve gücünü belirlemesine izin vermeyeceğiz.”

LeBron James’ten Trump’a sert eleştiri

‘PLATFORMUMU KULLANACAĞIM’

Şimiden NBA tarihinin gelmiş geçmiş en iyi basketbolcularından biri olarak gösterilen James, sezonun ilk maçına da NFL’de Trump’a karşı yapılan ve ABD’deki eşitsizliğe dikkat çeken eylemlere destek vermek için “Eşitlik” yazılı ayakkabılarla çıkmıştı.

NFL’de Trump’a karşı tarihi dayanışma

“Bu tartışmayı sürdürmek istiyorum” diyen James, “Ülke olarak, dünya olarak neler yaşadığımızı biliyoruz. Daha iyi bir amaç için kullanabileceğim bir platformum var ve bunu kullanmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

LeBron James, Donald Trump'ı solladı

JAMES’TEN YİNE TRIPLE-DOUBLE

James’in takımı Cleveland Cavaliers, deplasmanda Wizards’ı 106-99 yendi. James maçı 20 sayı 12 ribaunt 15 asistle tamamlayarak üst üste üçüncü, son 5 maçtaki 4. triple-double’ına imza attı. Cavaliers böylece son 19. maçındaki 18. galibiyetine imza attı.

ABD spor çevreleri Trump’a karşı birleşti

ABD spor çevrelerinde 'Trump' yansımaları

GECENİN SONUÇLARI

NBA’de gecenin diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle: Toronto Raptors-Sacramento Kings 108-93 * Detroit Pistons-Orlando Magic 114-110 * Brooklyn Nets-Indiana Pacers 97-109. (SPOR SERVİSİ)

Eminem'den Trump'a: Irkçı büyükbaba

www.evrensel.net