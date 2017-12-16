Eşine işkence eden erkek: Seni Özgecan vakası yapacağım

Eşine şiddet uygulayıp kaynar suyla işkence yapan Ali Yıldız eşine ‘Bu Mersin’de seni ikinci Özgecan vakası yapacağım’ dedi.

Mersin’de cezaevinden izne gelen Düzgün Ali Yıldız’ın, eşi Gündüz Yıldız’a şiddet uygulayarak kaynar su ile işkence ettiği bildirildi. İmkanlarıyla hastaneye giden Yıldız, “‘Bu Mersin’de seni ikinci Özgecan vakası yapacağım” diyen Düzgün Ali Yıldız’ın yeniden cezaevine döndüğünü belirtti.

Mersin’in Toroslar ilçesinde bulunan Halkkent mahallesinde yaşayan Gündüz Yıldız, Osmaniye Açık Cezaevi’nde kalan ve izne gelen eşi Düzgün Ali Yıldız’ın şiddetine uğradı. Uyuşturucu kullanmak ve satmak suçundan cezaevinde bulunan Yıldız’ın çeşitli bahanelerle eşine şiddet uygulayıp kaynar su dökerek işkence yaptığı belirtildi. Gündüz Yıldız kendi imkanlarıyla gittiği Mersin Şehir Hastanesi’nde 1. dereceden yanık teşhisiyle Yoğunbakım Ünitesi’ne kaldırıldı. Yıldız eşi hakkında şikayette bulunurken Düzgün Ali Yıldız’ın cezaevine geri gittiği belirtildi.

O ANLARI ANLATTI

2 gündür Mersin Şehir Hastanesi’nde müşahede altında tutulan Gündüz Yıldız, hayli zorlanmasına rağmen yaşadıklarını Mezopotamya Ajansı’na (MA) aktardı. Eşinin son 1 yıldır 3 ayda 1 izne geldiğini ve son geldiği seferde kendisine şiddet uyguladığını belirten Gündüz Yıldız, başta her şeyin normal olduğunu ancak sonra eşinin kendisine diz çöktürerek “Seni yakacağım” dediğini aktardı.

Yıldız, maruz kaldığı şiddeti şöyle anlattı: “Beni kemerle dövüp boğarak öldürmeye çalıştı. Sonra da ‘Seni bir kerede öldürmeyeceğim, acı çektire çektire öldüreceğim’ diyerek sobanın üzerindeki kaynar suyu üzerime döktü. Sonra benden yeniden su ısıtmamı istedi. Suyu ısıtmaya giderken odaya kilitledim kendimi. Camı açıp yardım istemek için bağırdım ama sesimi kimseye duyuramadım. Bu sırada eşim kapıyı kırıp içeri girdi. Beni saçlarımdan sürükleyerek salona getirdi ve orada ellerimi ayaklarımı bağladı. Bağırmayayım diye de ağzımı bantladı. Bu sefer suyu su ısıtıcısıyla ısıtıp ısıtıp üzerime döktü. Sonra yorulduğunu söyleyip sabaha devam edeceğini söyleyerek işkenceye ara verdi.”

KIZINA DA ŞİDDET UYGULADI

Tüm bu vahşetin evde bulunan 8 yaşındaki kızının E.’nin gözleri önünde yaşandığını dile getiren Yıldız, “Kızım ağlayarak babasına yapmaması için yalvardı. Bunun üzerine onu da kemerle döverek bir kenara çekti ve kaynar su dökmekle tehdit etti. Kızım olayın yaşandığı gece ve sonrasında altını ıslatmaya başladı. Çocuğun psikolojisi harap olmuş durumda” diye ifade etti.

‘SENİ ÖZGECAN VAKASI YAPACAĞIM’

İşkence sırasında eşinin kendisine sürekli olarak tehditler yağdırdığını aktaran Yıldız, “Bana işkence ederken ‘Bu Mersin’de seni ikinci Özgecan vakası yapacağım’ diyordu” dedi.

‘YAŞAM GÜVENCEM YOK’

İşkencenin gecenin geç saatlerine kadar sürdüğünü ifade eden Yıldız, “Eşim yorulduğunu söyledikten sonra önüme bir makas atarak işkenceye devam edeceğini söyleyerek uyumaya gitti. Kendimi makas ile çözdükten sonra kızım ile beraber sabaha kadar öylece bekledik. Sabah okul saatinin gelmesiyle birlikte erkenden okulun yolunu tuttum. Okul müdürüne, öğretmenlere yardım etmeleri için yalvardım ama kabul etmediler” diye ifade etti. Yıldız, yaşam güvencesi olmadığı için tedavi ardından kentten ayrılacağını belirtti.

ABLA YILDIZ: BAR BU ÖZGECAN’IMIZA SAHİP ÇIKALIM

Yıldız’ın ablası Ayten Yıldız da, yaşanan durumlardan kaynaklı tedirgin olduklarını ifade ederek kardeşine bunu yapanın biran önce cezalandırılmasını istedi. Kardeşinin eşinin ailesinin sürekli olarak hastane önüne gelerek kendilerine şikayetten vazgeçmelerini istediğini dile getiren Yıldız, ailenin yeğenini kendilerinden aldığını belirterek yetkililere yardım çağrısı yaptı. Yıldız, “Bir Özgecen katledildi bari bu Özgecan’ımıza sahip çıkalım” dedi.



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