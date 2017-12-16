HDP Millletvekili Mahmut Toğrul'dan OHAL tepkisi

HDP'li Mahmut Toğrul: OHAL Komisyonu bu gidişle çalışmalarını 26 yılda tamamlayacak.

Sene sonu gelmesine rağmen hâlâ işlemeyen OHAL Komisyonuna dair Başbakan Yıldırım’a bazı sorular yönelten HDP Milletvekili Toğrul, bu gidişle Komisyonun yaklaşık 26 yılda çalışmalarını sonlandıracağına dikkat çekerek, “OHAL komisyonu neden işlemiyor?” diye sordu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Antep Milletvekili Mahmut Toğrul, OHAL Komisyonuna dair Başbakan Binali Yıldırım’dan bazı sorulara yanıt vermesini istedi. Toğrul, Aralık ayının ortasına gelindiğini, OHAL işlemlerini inceleme komisyonunun ilk kararlarının beklendiğini ancak yapılan açıklamalardan komisyon kararlarının ne zaman çıkacağının bilinmediğinin anlaşıldığını kaydetti. HDP’li vekil, hâlâ bir neticenin çıkmamasının, “OHAL Komisyonunun gasbedilen hakların iadesine bir bariyer daha oluşturmak amacıyla kurulduğu, OHAL uygulamalarına dava açılmasına engel olarak konulduğu endişelerini gündeme getirdiğini” belirtti. Toğrul ayrıca OHAL Komisyonunun her bir başvuru için yarım saat ayıracağı ve günde 8 saat çalıştığı varsayımından yola çıkarak da, Komisyonun yaklaşık 26 yılda çalışmaları sonlandıracağına dikkat çekti.

“Geç gelen hukukun hiçbir anlam taşımayacağı açıkça görülmektedir” diyen HDP’li Toğrul, komisyonda yer alacağı belirtilen 6 kişinin AKP hükümetinin etkisi altında kararlar vereceğini ve objektif bir değerlendirmede bulunamayacağını savunarak, Komisyonun maksadını şöyle özetledi: “Haksızlıklara, yoğun hak ihlallerine ve mağduriyetlere infial gösteren kamuoyunu oyalamak. Anayasanın 90. maddesiyle Türkiye’nin imza atıp uymak zorunda olduğu, Anayasa’nın, kanunların ve iç hukukun üstünde olan temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletler arası anlaşma hükümlerini baypas etmek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) kriterlerine göre açılacak davalardan ve tazminatlarından kurtulmak.”

‘ADALET NASIL TESİS EDİLECEK?’

Gazete Karınca’nın haberine göre Toğrul’un, Başbakan Yıldırım’a yönelttiği bazı sorular şöyle: “22.05.2017’de kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, 09.10.2017 tarihine kadar kaç dosyayı incelemiştir. Bunlardan kaçını sonuçlandırmıştır? Hak arama sürecinin hızlandırılması için OHAL komisyonunu etkin bir mekanizmaya dönüştürmek gibi bir girişimiz olacak mı? Adalet nasıl tesis edilecektir? OHAL Komisyonu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) kriterlerine göre açılacak davalardan ve tazminatlarından kurtulmak için mi kuruldu? Komisyonda yer alacağı belirtilen 6 kişinin AKP Hükümetinin etkisi altında kararlar vereceğini ve objektif bir değerlendirmede bulunamayacağı da aşikardır. Komisyon üyelerinin objektif karar alabileceklerini düşünmekte misiniz?” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Aralık 2017 18:08

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