Verdiğinden fazlasını alıyor

Farklı bölümlerde okuyan üniversiteli arkadaşlarımıza sıkıntılarını sorduk.

Oylum SARI

Berfin ÇALI

Kocaeli Üniversitesi

Türkiyede okumak da yaşamak da pahalılaşıyor. Öğrenciler okurken yaşamayı ve ülke şartlarında geçinme sıkıntısını düşünüyor. Devletin bu konuda yetersizliği bir kez daha karşımıza çıkıyor. Farklı bölümlerde okuyan üniversiteli arkadaşlarımıza sıkıntılarını sorduk.

“BURS ALIYORUM AMA GEÇİNEMİYORUM”

Aynı konular üzerine bu kez Sakarya Üniversitesi Sağlık Yönetimi 1. sınıfta okuyan Fatma arkadaşımızla konuşuyor. Burs mu kredi mi aldığını sorduğumuzda Fatma burs aldığını söylüyor ve geçinebilme sorununa değiniyor. “Burs miktarı yeterli değil, öğrenci olarak paraya ihtiyacımız var. Ailemizden uzağız ve hepimiz belli bir yaşa geldik artık, ailemize yük olmak istemiyoruz ama ihtiyaçlarımız sebebiyle kendimize harçlık ayıramıyoruz ve ailemizden para isteme durumunda kalıyoruz. Zaten verilen bursun çoğunu yurda ödüyorum ve benim elime kalan burstan sadece 150 TL.” diyor.

Burs ve kredi miktarının ne kadar olması gerektiğini sorduğumuzda ise “Bana göre en az 600 lira olmalı; çünkü maddi durumu kötü olup çocuğuna hiç harçlık veremeyen aileler var ve birçok öğrenci bu parayla geçinmeye çalışıyor. Maddi zorluklar içinde okumak öğrencinin hayatını zorlaştırıyor. Burs verilecek insanlar ise yine maddi duruma göre belirlenmeli; ama bu konuda daha hassas davranılıp insanların hakkı yenmemeli. Burs alması gerekene kredi veren hatalı bir sistem var.” şeklinde yanıtlıyor sorumuzu.

“İŞİME YARAMAYAN KAYITLAR YÜZÜNDEN KREDİ ALIYORUM”

Sakarya Üniversitesi Coğrafya Bölümü 1. sınıf öğrencisi olan Dilan arkadaşımız kredi aldığını söylüyor ve “Kredi alıyorum ama ailemin maddi durumu iyi değil. Sadece hiçbir yararı olmayan bir kaç şey babamın üzerinde gözüküyor diye kredi verdiler bana. Halbuki malı, mülkü başkasının üzerine yapıp kendini maddi açıdan eksik gösterip benim gibilerin haklarını yiyen insanlar burs alıyor. Bu adalet mi?” diyor. Verilen para miktarının yeterli olup olmadığını sorduğumuzda üniversiteyi ailesinden ayrı okuyan bir genç olarak yeterli olmadığını söylüyor. Ek bir gelir yoksa bu parayla geçinmenin mümkün olmadığını ekliyor.

“SADECE MECBURİ İHTİYAÇLARIMI KARŞILAYABİLİYORUM”

Sorularımız Kocaeli Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi okuyan bir kadın arkadaşımıza yöneltiyoruz ve o da burs parasının kendisine yettiğini, çok harcama yapmadığını söylüyor. Ama yarı zamanlı iş aradığına da değiniyor. Bir kadın olarak sadece mecburi ihtiyaçlarımı karşılayabildiğini söyleyerek kış için alışveriş yapmanın onun durumunda lüks olduğunu ekliyor. Burs verilecek öğrencilerin ailesinde gelire katkı sağlayan kişilerden vefat eden, gazi, engelli ya da bakıma muhtaç ebeveynleri olup olmadığı, ebeveynlerin gelir düzeyi, işe devamlılığı, kardeş sayısı, ders başarısı ve şehir dışında okuyup okumadığı dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğini düşünüyor.

Gördüğümüz gibi öğrencinin sıkıntılarına kimse ses vermiyor. Doğru bir eğitim için gerekli ortamı, kaynağı sağlayamayan bu sistem, bir de verdiğinden fazlasını alıyor hepimizden . Çoğumuz buna ses çıkarıyoruz ama bu sefer de sesimiz kesilmeye çalışılıyor. Maddi manevi sıkıntılar içinde yaşamaya çalıştığımız bu ülkede bizim sesimizi kesmeye çalışmayın, bizim sesimizi yükseltin, bizi dinleyin sonra bir şey yapın . Yapın ki hepimiz yararlı insanlar olalım.

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