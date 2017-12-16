Zorlu bir parkur: KYK yurtları

Devletin bir kurumu olan KYK bizlere kalacak yer sağlıyor, evet ama bu yerin ne kadar verimli, sağlıklı ve düzenli olduğu meçhul.

Samiha Ayverdi Yurdundan Öğrenciler

Kocaeli

KYK’ya bağlı yurtlarda ne yaşıyoruz? Hepimiz farklı şeyler yaşıyoruz yurtta. Farklı sorunlarla karşılaşıyoruz, kendimizce çözümler üretmeye çalışıyoruz.

Devletin bir kurumu olan KYK bizlere kalacak yer sağlıyor, evet ama bu yerin ne kadar verimli, sağlıklı ve düzenli olduğu meçhul. Ben KYK’nın yurdunda kalan üniversiteli bir genç kadın olarak kendi sorunlarımı ve çevremdeki arkadaşlarımın sorunlarını anlatmak istiyorum.

Kaldığım yer oldukça büyük bir yurt. İki tane müdürlüğü var, herhangi bir evrak gerektiğinde ana müdürlüğe gidip yurt müdürüne evrağı imzalatmamız gerekiyor. Bu işlemi yapmak için ise 200 basamaklı bir merdiven inip çıkmamız gerekiyor. Kış şartlarında buzlu 200 basamak… Bunlar ayağımız kaydığında ciddi yaralanmalara ve hatta ölüme yol açabilecek merdivenler. Bu merdivenlerden düşüp kuyruk sokumu kemiğini kıran bir arkadaşımız var. Peki çözüm üretildi mi? Hayır.

YEMEK YİYEBİLENE AŞK OLSUN

Üç blok hariç her bloğun kendine ait kantini var; bu bloklar bir tane kantini ortak kullanıyorlar. Kahvaltıda kantinde sıra bekleme derdimiz bitmiyor. Çoğu zaman kahvaltımızı derse yetişemeyeceğimiz için yapmıyoruz. Verdikleri 3.50 TL sözde kahvaltı fişi boşa gidiyor. 7.50 TL’lik akşam yemeği fişinde de benzer sıkıntılar yaşıyoruz. Özellikle kış aylarında bu bursu kullanmak çok zor çünkü yine yemekhaneye inmek için 200’e yakın basamak inip çıkmamız gerekiyor. Yemek yemeye bir şekilde indiğimizde ise düzgün bir yemek alamıyoruz. Bir tane etli yemek ile fişin %90’ı bitmiş oluyor. %10’luk kısmıyla ise ancak bir su ya da ayran alınıyor. Yani doğru düzgün bir yemek için cebimizden para çıkması şart. Halbuki çoğumuz paramız olmadığı için, maddi zorluklar çektiğimiz için yurtta kalmak zorundayız.

Sınırsız internet var diyorlar ama o interneti kullanabilen öğrenci yok. Wi-Fi hataları, bağlantı sorunlarıyla karşılaşıyoruz. Eve gideceğimiz zaman izin almamız gerekiyor ama gencizbiz sayfası hata veriyor, izin alamıyoruz. Sonra hakkımızda bizim hatamız olmayan konular için disiplin işlemi başlatılıyor. Bizim ise bundan başlatıldıktan sonra haberimiz oluyor. Daha öncesinden bir bilgilendirme olmaması ayrı bir eksiklik.

Peki sadece bunlar mı? Hayır.

PATATESİ TARTIP ALABİLİYORUZ

Çamaşırhaneden temizliğine hatta çalışanlarında bile sıkıntı var bu yurtların.

Kantinden aldığımız her şeyin %100 zamlı olması ayrı bir alem. Sabah ve akşam aldığımız yarım patates bile birbirinden farklı. Sabah aldığımız mı yarım patates yoksa akşam aldığımız mı? Daha kimse bilmiyor. Çözüm olarak “Akşam çalışan kadınlar fazla veriyor patatesi” diyerek tartı getirdiler. Patatesi tartıp öyle alıyorsunuz.

HİÇ YOKTAN İYİ MİDİR?

Peki bu yurtlarda kalmak için her ay ne kadar ödüyoruz biliyor musunuz? Tam 258 TL. Tekrar hatırlatmakta fayda var, burası devlet yurdu. Bunları yapabilmelerinin tek sebebi ise bizi karşılarında bir güç olarak görmemeleri. Keyiflerine göre yönetiyorlar yurtlarımızı, yaşamlarımızı. Bizler kat kat, oda oda bir araya gelsek, sorunlarımıza beraber çözüm arasak ve birlikte hareket ederek tepkimizi koysak bu dediklerimin hepsi 1 haftaya düzelir.

Kimilerimiz “özel yurtlarda bile bu imkanlar yok”, “hiç yoktan iyidir” gibi şeyler söylüyor. Peki normal yaşanılabilir bir ortamın bu standartların üstünde olması gerekmiyor mu? Hepimizin bu kadar sorunu, sıkıntısı varken bu yurtlarda niye yetiniyoruz? Neden şükür etme derdine düşüyoruz? Hakkımız olanı almamız gerekmiyor mu? Birleşmemiz gerekmiyor mu?

ÖZELYURTLAR ÇOK MU FARKLI?

Sohbetimize Samiha Ayverdi yurdundan iki arkadaşımızla başladık. Devlet yurtlarındaki koşullar bir tarafa özel yurtlarda da sorunlar bitmiyor. Bu yurtların fiyat performans açısından öğrencilerin beklentilerini karşıladığını söyleyebilmemiz güç. Öğrenciler ve aileler fahiş fiyatlar ödemelerine rağmen aldıkları hizmetten tatmin değiller. Özel Ata Kız Öğrenci Yurdunda kalan arkadaşımız on aylık 7500 lira verdiğini ve imkanları açısından maddi olarak verdiği paranın karşılığını alamadığını, bu ücretin onu zorladığını ve çevredeki diğer özel yurtlara göre gereğinden fazla ücret verdiğini söylüyor. Yurdun ücretine yemeğin dahil olup olmadığını sorduğumuzda ise sadece sabah kahvaltısının dahil olduğunu, akşam yemeğinin ücretinin ise 7 lira olduğunu öğreniyoruz. Yani o kadar paraya rağmen bir akşam yemeği dahi yiyemiyorlar. Aynı yurttan diğer arkadaşımız söze giriyor. Yurda kayıt olurken görevli kahvaltı için çok çeşit bulunduğunu söylemiş fakat gel gör ki hayaller 15 çeşit; hayatlar peynir, zeytin, çay. Yurda giriş ve çıkış saatleri arkadaşlarımızın yakındığı bir diğer konu. Hafta içi giriş saati 23.30 hafta sonu ise 23.45. Geç kaldıkları taktirde ailelerine telefon ile ulaşıldığını öğrendik. Bu yurdu ise KYK yurt başvuruları okulun açılışından bir hayli sonra açıklandığı için seçmek zorunda kalmış. Diğer arkadaşımız söze girerek canlarını sıkan bir diğer konunun oda ve çalışma alanlarının küçük olması ve sosyal alanların yetersizliği olduğunu söylüyor. Spor salonu olduğunu, fakat burada 3 tane koşu bandının ikisinin bozuk olduğunu diğer banda en fazla on dakika binebildiklerini söylüyor.

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Aralık 2017 01:43

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