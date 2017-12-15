Maastricht’te bıçaklı saldırı: 2 Suriyeli öldü, 3 yaralı var

Hollanda'nın Maastricht şehrinde Suriyelilerin aile arasındaki kavgasında 2 ayrı yerde bıçaklı saldırı gerçekleşti, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Perşembe akşamı, Maastricht’te bıçaklı saldırı sonucunda Suriyeli 2 kişi yaşamını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Polisin olay sonrası araştırmasına göre önce saat 21.00’de Botsaartsstraat başlayan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı saldırının ardından 10 dakika sonra, birkaç sokaka uzaklıktaki

Joseph Postmesstraat’ta ikinci bıçaklama olayı gerçekleşti. Yabancı medyalarda çıkan “terör saldırısı” açıklamalarını reddeden polis, olayın “kesinlikle terörist bir saldırı olmadığını” bildirdi.

Bir görgü tanığının anlattıklarına göre, birbirlerinden ayrı yaşayan Suriyeli bir ailede “baba ve anne” ayrı evlerde kalmaktaydılar. “Baba” Weustenraadstraat’ta bulunan bir Faslıcamisinde (El-Fath Moskee) bir kavgadan sonra evine döndükten bir süre sonra kapısının zilini çalan bir grup Suriyeli genç kapıyı açan adamı bıçak darbeleriyle öldürdüler. Hemen ardından 1 km kadar uzaklıktaki (Joseph Postmesstraat’ta) “anne”nin kaldığı eve giderek kadının kapısını çaldılar. Kapıyı açan kadının boğazını keserek öldürdüler. Bıçaklanarak öldürülen “baba” ve “anne”nin ardından, ailenin kızı ve oğlu ile kavgaya girişerek onları da sopalar ve kesici aletlerle yaraladılar.

Görgü tanıklarından biri olan 29 yaşındaki Michael Kicheleer, kadının öldürüldüğü eve 3 bina yakında oturmakta. Anlattıkları: “Önce sokakta çilgın bağrışmalar duydum. Bir grup insan histerik çığlıklar atarak bağrışıp duruyorlardı. Dışarı çıkıp olay terine yaklaştığımda genç bir kadının evin önünde kaldırımda yatmakta olduğunu gördüm. Daha dikkatlice eve baktığımda ise holde yaşlı kadının kanlar içinde uzanmış olduğunu gördüm. Ortalık kan gölü gibiydi.”

Polis, olaydan sonra camide, “baba”yı öldürenlerden biri olan ve cinayeti kışkırttığı söylenen Arapça konuşan bir kişiyi gözaltına aldı. Saldırıya uğrayan ailenin akrabası olduğu iddia edilen ve polisçe gözaltına alınan kişinin üstünde kan izleri ve saldırıda kullanıldığı düşünülen bir bıçak da bulunmaktaydı. Görgü tanıklarının anlatımına göre bu kişi önce elinde bıçakla camiye girerek kişilere bıçakla saldırdı, bir kişiyi bacağından bıçakladı. Ancak bu olay polise bildirilmeyip orada bulunanların aralarında kapatılamak istendi. Başka bazı görgü tanıkları, geceyarısına doğru camide yeniden bir kavga çıktı ve bir kişi de orada yaralandı.

Olayı Brükselde devam etmekte olan AB zirvesinde öğrenen Başbakan Rutte, “korkunç bir haber” diye tepki gösterdiği bu durumun “Maastricht için üzücü olduğunu kabul etmeliyiyiz” diyerek “Maastricht yöneticileri ile telefon görüşmesi yapacağını” da belirterek ve ölenlerin aile yakınlarına baş sağlığı” dileğinde bulundu.

Olayın, polis soruşturmasına bağlı olarak önümüzdeki günlerde daha da açıklık kazanacağı bekleniyor. (Amsterdam/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 15 Aralık 2017 06:32

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