Üniversite öğrencilerinin yüzde 14'ü online dersleri takip edemiyor

Ankara Üniversitesi öğrencilerinin yaptığı araştırmaya göre, koronavirüs salgını döneminde eğitimlerine uzaktan ve sanal ortamda devam eden 100 öğrenciden 65’i kaygı bozukluğu yaşarken, yüzde 14'ü ise online dersleri çeşitli nedenlerle takip edemiyor.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri, online eğitimin teknik işleyişini değerlendirmek ve öğrencilerin salgın sürecinde eğitime devam etmeye çalışırken yaşadıkları sorunları ve talepleri araştırmak üzere anket çalışması gerçekleştirdi. “Ankara Üniversitesi Online Eğitim Süreci Anket Raporu” başlıklı araştırmaya toplamda 874 öğrenci katıldı. Ankete katılan öğrencilerin yaklaşık yüzde 65’i uzaktan eğitimde birçok sorun görmekte, öğrencilerin yaklaşık yüzde 25’i ise tamamen verimsiz olduğunu düşünüyor.

YÜZDE 14,6 DERSLERİ HİÇ TAKİP EDEMİYOR

Ankete göre, Ankara Üniversitesi öğrencilerinin büyük bölümü ise online dersleri sürekli olarak takip edemiyor. Öğrencilerin yüzde 11,1’i dersleri devamlı takip ettiğini söylerken, yüzde 28,3’ü dersleri zaman zaman takip edebildiklerini belirtiyor. Öğrencilerin yüzde 14,6’sı ise dersleri hiç takip edemediklerini söylüyor. Öğrencilerin derslere devam edememe sebeplerinden biri de kendilerine ait bilgisayarlarının bulunmaması. Araştırmaya katılan öğrencilerden çoğunluğunu oluşturan yüzde 47,7’sinin kişisel bilgisayarları bulunurken, yüzde 37.9’u bilgisayarı ailesi ile ortak kullanıyor. Yüzde 13,8’sinin ise hiç bilgisayarı yok.

AİLELER EKONOMİK ZORLUK YAŞIYOR

Ankete katılan öğrencilerin yüzde 50’si vize ödevlerini yapamamışken söz konusu katılımcılar yine de final sınavları için ödev sistemini tercih ediyor. Öğrencilerin yüzde 15’i ödev sisteminin adil olduğunu düşünürken, öğrencilerin yaklaşık yüzde 36’sı büyük oranda sistemin adaletsiz olduğunu ifade ediyor. Öğrencilerin yüzde 65’e yakın kısmı pandemi sebebiyle kaygı bozukluğu yaşadıklarını ifade ederken, yüzde 84’ü online eğitime odaklanma konusunda sorun yaşadıklarını belirtti. Öte yandan korona virüsü salgını sürecinde uzaktan eğitime devam eden öğrencilerin yüzde 21’i ailelerinde gelir kaybı olduğunu, yüzde 62’si de ekonomik zorluk yaşadıklarını belirtiyor.

"YÖK ÖĞRENCİLERİ MAĞDUR ETMEYİ BIRAKMALI"

Uzaktan eğitime ilişkin yapılan araştırma sonunda Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ve üniversite yönetimini işaret edilerek, “YÖK ve üniversite yönetimi kendi sorumluluklarını öğrencilerin üzerine yükleyerek öğrencileri mağdur etmeyi bir an önce sonlandırmalıdırlar. Öğrencilerin online eğitim süreci boyunca ihtiyaçları karşılanmalıdır. Okul yönetimi akademik takvim ve sınavların yapılış şekline dair alınan kararları, öğrencilerin sorun ve taleplerini göz önünde bulundurarak tekrar değerlendirmelidir” ifadelerine yer verildi. (Ankara/MA)

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