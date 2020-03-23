23 Mart 2020 11:40

Pamukkale Üniversitesinin uzaktan eğitim alt yapısı çöktü

Koronavirüs salgını nedeniyle bu sabah uzaktan eğitime başlayacak Pamakkale Üniversitesinin sistemine giriş yapılamadı. Öğrenciler ve akademisyenler ise sosyal medyadan duruma tepki gösterdi.

Fotoğraf: Pamukkale Üniversitesi

Korona virüs salgını nedeniyle üniversiteler tatil edilmişti. 16 Mart’ta başlayan tatil sonrası Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ 23 Mart’ta uzaktan eğitime başlayacağını duyurdu.

Denizli Pamukkale Üniversitesinde uzaktan eğitim için sisteme giriş yapmak isteyen öğrenciler sorun yaşadı. Bu sabah duyurulan ders saatinde bilgisayarlarını açan öğrenciler sisteme giriş yapamadı. Sosyal medya üzerinden Rektör Hüseyin Bağ’a alt yapı ile ilgili sitemlerini ileten öğrenciler, yoklamada devamsız olmaktan çekindiklerini dile getirdi.

Rektör Hüseyin Bağ ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sevgili öğrencilerimiz, sisteme yoğun giriş yapıldığı belirli zamanlarda sistem hatası yaşanmaktadır. Aynı anda dersi olan ve sisteme giriş yapması beklenen öğrenci sayısı 10 bin kadardır. Ancak bugün bir saat içerisinde 103 bin oturum açıldığı görülmüştür. Toplam öğrenci sayımız 52 bin iken 103 bin sayısı normalin çok üstündedir. Bu nedenle belirli bir süre sisteme yalnızca hocalar girip derslerini anlatacaklar. Öğrencilerimiz daha sonra sistemden dersleri takip edecekler. Sistemden dersi izlemiş olmak devam olarak kabul edilecektir." (Denizli/EVRENSEL)

Reklam
EGE HABERLERİ
Pamukkale Üniversitesinin uzaktan eğitim alt yapısı çöktü

Pamukkale Üniversitesinin uzaktan eğitim alt yapısı çöktü

Koronavirüs salgını nedeniyle bu sabah uzaktan eğitime başlayacak Pamakkale Üniversitesinin sistemine giriş yapılamadı. Öğrenciler ve akademisyenler ise sosyal medyadan duruma tepki gösterdi.

Denizli’de Menderes Tekstil üretimi durdurdu, izinler yıllık izinden düşülecek

Denizli’de Menderes Tekstil üretimi durdurdu, izinler yıllık izinden düşülecek

Denizli’de Menderes Tekstil üretimi bir haftalık durdurma kararı aldı. Bir haftalık sürede ise işçilere ücretlerin verileceği ancak yıllık izinden düşüleceği duyuruldu.

CMS’de "bir işçinin Kovid-19 testi pozitif çıktı" iddiası üzerine üretim durduruldu

CMS’de "bir işçinin Kovid-19 testi pozitif çıktı" iddiası üzerine üretim durduruldu

CMS Pınarbaşı'nda çalışan bir işçinin korona pozitif çıktığı iddia edildi. Fabrikada ani iş durdurma kararı alınırken sendika “Pozitif çıktığından haberimiz yok. İşçiye grip teşhisi kondu” dedi.

Almanya’dan geldi, ateşlendi, yine de test yaptıramadı

Almanya’dan geldi, ateşlendi, yine de test yaptıramadı

Almanya'dan gelen ve Manisa Şehir Hastanesine başvuran bir vatandaş hastanede koronavirüs testi yapılmadığı gerekçesiyle evine geri gönderildi. SES, testlerin yeni devreye girdiğini söyledi.

Fabrikalar ‘tedbir’ diyor, işçilerin belirsizliği sürüyor

Fabrikalar ‘tedbir’ diyor, işçilerin belirsizliği sürüyor

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde yer alan EMAS Makine Sanayi fabrikasının üretime ara vermesiyle, üretim yapan Özgür Kablo fabrikasındaki işçilerin ise 15 gün ücretsiz izne çıkarıldığı iddia edildi.

DERİTEKS İzmir Örgütlenme Uzmanı Cihan İşçi: İşçiyi mağdur etmeden önlemler alınmalı

DERİTEKS İzmir Örgütlenme Uzmanı Cihan İşçi: İşçiyi mağdur etmeden önlemler alınmalı

DERİTEKS Sendikası İzmir Şubesi Örgütlenme Uzmanı Cihan İşçi, koronavirüse karşı alınacak her önlemin işçileri mağdur etmemesi gerektiğini söyledi.

Sendikalaşan işçiye ‘virüs’ kıyımı: Hem işten atma, hem ücretsiz izin

Sendikalaşan işçiye ‘virüs’ kıyımı: Hem işten atma, hem ücretsiz izin

Uğur Derin Dondurucu fabrikasında patron 300 işçiyi ücretsiz izne çıkarırken, yerel kamuoyuna izinlerin ‘ücretli’ olduğunu iddia etti. İşçiler ise 300 kişiden çoğunun işten atıldığını söyledi.

Emeğin tarihi ile tarihin emeği arasındaki çelişki

Emeğin tarihi ile tarihin emeği arasındaki çelişki

Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Erkan Kıdak emek tarihine ilişkin yazıları ile ara sıra Evrensel Ege Sayfalarında olacak.

Onlara teşvik verirken bize ellerinizi yıkayın diyenleri unutmayalım

Onlara teşvik verirken bize ellerinizi yıkayın diyenleri unutmayalım

"Deprem, sel hatta kıyamet kopsa bu adamlar bizi çalıştırmak ister, bu hükümet ise patronlara teşvik yasası çıkarır. Sabrımız bittiğinde ya da aramızdan birisine bir şey olduğunda dua etmeyeceğiz."

Zara mağazası çalışanı: Koronavirüsün faturası emekçiye çıkarılıyor

Zara mağazası çalışanı: Koronavirüsün faturası emekçiye çıkarılıyor

"6 aydan kısa süredir çalışan işçiler kendini güvencesiz hissediyor çünkü her an iş akdi feshedilebilir. Özellikle hastalıktan ve ölümden korktuğumuz şu günlerde bir de işsiz kalma korkusu ekleniyor."

Akar Tekstil işçileri: Mücadele etmezsek sermayenin tutumu belli

Akar Tekstil işçileri: Mücadele etmezsek sermayenin tutumu belli

"İşçiler ve sendikalar yaşam hakkı için, ücretli izin hakkı için mücadele etmezse sermaye ve hükümetinin tutumu bellidir."

Tekstil işçileri: Sendikalar işçilere çalışmama çağrısı yapmalı

Tekstil işçileri: Sendikalar işçilere çalışmama çağrısı yapmalı

"Örgütlü örgütsüz, kamu özel ayırmadan salgın karşısında işçilerin hayatının riske atılmasına karşı işçilere çalışmama çağrısı yapmalıdır. "