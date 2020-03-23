Korona virüs salgını nedeniyle üniversiteler tatil edilmişti. 16 Mart’ta başlayan tatil sonrası Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ 23 Mart’ta uzaktan eğitime başlayacağını duyurdu.

Denizli Pamukkale Üniversitesinde uzaktan eğitim için sisteme giriş yapmak isteyen öğrenciler sorun yaşadı. Bu sabah duyurulan ders saatinde bilgisayarlarını açan öğrenciler sisteme giriş yapamadı. Sosyal medya üzerinden Rektör Hüseyin Bağ’a alt yapı ile ilgili sitemlerini ileten öğrenciler, yoklamada devamsız olmaktan çekindiklerini dile getirdi.

Rektör Hüseyin Bağ ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sevgili öğrencilerimiz, sisteme yoğun giriş yapıldığı belirli zamanlarda sistem hatası yaşanmaktadır. Aynı anda dersi olan ve sisteme giriş yapması beklenen öğrenci sayısı 10 bin kadardır. Ancak bugün bir saat içerisinde 103 bin oturum açıldığı görülmüştür. Toplam öğrenci sayımız 52 bin iken 103 bin sayısı normalin çok üstündedir. Bu nedenle belirli bir süre sisteme yalnızca hocalar girip derslerini anlatacaklar. Öğrencilerimiz daha sonra sistemden dersleri takip edecekler. Sistemden dersi izlemiş olmak devam olarak kabul edilecektir." (Denizli/EVRENSEL)

3 saattir sisteme giremiyoruz.Sürekli hata veriyor. Mobil yoklamada bile sıkıntı yaşanıyordu şimdi nasıl olacak merak ediyoruz. Ve dersleri çakışan öğrencilerin durumu ne olacak.@huseyinbag @pauburada — Esra (@esraayigit10) March 23, 2020

Sevgili öğrencilerimiz, sisteme yoğun giriş yapıldığı belirli zamanlarda sistem hatası yaşanmaktadır. Aynı anda dersi olan ve sisteme giriş yapması beklenen öğrenci sayısı 10 bin kadardır. Ancak bugün bir saat içerişinde 103 bin oturum açıldığı görülmüştür.

— Hüseyin Bağ (@huseyinbag) March 23, 2020