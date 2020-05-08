08 Mayıs 2020 20:44

25 işçide koronavirüs çıktı, testi yaparken bile inşaatı durdurmadılar

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi şantiyesindeki işçilerden 25’inin koronavirüs testi pozitif çıktı. Diğer işçiler sağlık taramasından geçirildiği sırada bile inşaat devam etti. (Fotoğraf: Arşiv)

İnşaat işçisi

Mersin'de 1 Mayıs'ta çalışmak zorunda kalan bir inşaat işçisi | Fotoğraf: Serkan Avcı/AA

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL İŞÇİ-SENDİKA
    • Paylaş

    Meltem AKYOL
    İstanbul

    İstanbul Uluslararası Finans Merkezi şantiyesinde çalışan işçilerden 25’inin koronavirüs testi pozitif çıktı. İnşaatta altyapı yapımını sürdüren Yıldızlar Grup’un alt taşeronu Derece isimli firma bünyesinde çalışan diğer işçilerin sağlık taramasından geçirildiği sırada bile inşaat devam etti. İşçilerin canı pahasına üretime devam edilmesine tepki gösteren Dev Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Karabulut, “Bu şantiyelerin hiçbiri çalışması zorunlu alanlar değil. Başından beri uyardık, şimdi ne yazı ki uyarılarımızın dikkate alınmamasının sonuçlarını görüyoruz” dedi. 

    25 İŞÇİNİN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

    İstanbul Uluslararası Finans Merkezi inşaatı koronavirüse rağmen durmayan inşaatlardan. Salgın öncesi farklı taşeron firmalara bağlı binlerce işçinin çalıştığı firmada, işçiler ‘can güvenliğinin’ olmadığını söyleyerek işten ayrıldı. Yaşanan gelişmeler de işçilerin kaygılarını haklı çıkarır nitelikte. Nitekim Yıldızlar Grup’a bağlı çalışan Derece Taşeron firması bünyesinde 25 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı. 

    SAĞLIK TARAMASI DEVAM EDERKEN BİLE İŞİ DURDURMADILAR

    Derece Firmasında çalışan İnşaat İşçisi Derviş Karadana yaşananları Evrensel'e anlattı. Testi pozitif çıkan 25 işçinin başka bir alana nakledildiğini söyleyen Karadana, “O işçileri karantinaya aldılar. Bugün de diğer işçiler sağlık taramasından geçti, ama sağlık taraması devam ederken de işi durdurmadılar, yani o şekilde çalışmaya devam edildi” dedi.

    Bazı işçilerin "can güvenliğimiz yok" diyerek işi bıraktığını belirten Karadana, “Bazı işçiler ise çalışmaya devam etti. Salgından önce firmaya bağlı yaklaşık 300 işçi vardı. Salgın sürecinde bu sayı 60-70’e düştü. Kalıpçılar ve demirciler falan çalışıyor, testi pozitif çıkanlar da kalıpçılar, aldığım habere göre demircilerde de test pozitif çıkanlar var. Tabii bu söylediğim işçiler sadece bir firmada çalışanlar. Toplam 7-8 firma var, nerden baksan salgından önce 3 bine yakın işçi vardı. Şimdi bu 300-400’e düşmüş durumda” diye konuştu.

    İNŞAAT İŞÇİLERİNİN SESLERİ DUYULMUYOR…

    DİSK’e bağlı Dev Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Karabulut da işçilerin durumunu görüşmek için Yıldızlar Grup Firmasını aradıklarını ancak kimseye ulaşamadıklarını, bunun üzerine ise taşeron firmayı aradıklarını söyledi. Karabulut firmadan kendilerine, “Bize neden soruyorsunuz, zaten varsa orada vardır, şantiyeye gidin” yanıtı verildiğini aktardı. Bu işçilerin büyük bir bölümünün yatılı işçiler olduğunu söyleyen Karabulut, “Ama sadece işçi değil ki risk altında olan. Şantiyeye gelen mühendise de iş güvenlik uzmanına da bulaşma riski yüksek. Günlük ateş kontrolü var. İşçiler birlikte vakit geçiyor, farklı alanlara dolaşıp gelenler sürekli birbirleriyle temas halinde. Sonuç olarak şantiyede canlı bir organizma, tamamen izole edilmiş bir alan değil. Çok acı bir tablo bu: İnşaat işçileri en kötü koşullarda çalışan işçilerden, fakat bu koşullara rağmen test bile yapılmıyor. Net bir tablo göremiyoruz. Şimdi yeni yapılan pandemi hastanelerinden bile aynı bilgiler geliyor. İnşaat işçilerinin sesleri toplum tarafından duyulmuyor, çalışma koşulları görünmüyor” diye konuştu.

    DEVLET PATRONLARI DEĞİL İŞÇİLERİ KORUMALIDIR

    Karabulut devamında şunları söyledi: “Bu şantiyelerin hiçbiri çalışması zorunlu alanlar değil. Başından beri uyardık, şimdi ne yazı ki uyarılarımızın dikkate alınmamasının sonuçlarını görüyoruz. Ücretli izne gönderilmemiz gerekirken ya çalıştırılıyoruz ya da ücretsiz izne gönderiliyoruz. Hadi diyelim ki şantiyeye üretimi durdurduk bu seferde işsizlikle, yoksullukla baş başa kalıyoruz. Bu nedenle üretimin durması, işçilerin ücretli izne çıkarılması gerekiyor. Devlet sermaye korumaktan vazgeçmeli, işçileri korumalıdır.”

    İHALE ‘ADRESE TESLİM’ VERİLMİŞTİ

    İstanbul Uluslararası Finans Merkezi ihalesi verildiği dönemde çok tartışılmıştı.

    Kamu İhale Kanunu’nun sadece deprem, doğal afet gibi olağanüstü haller için öngördüğü, 21b maddesine göre hazırlanan “İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Ortak Altyapı 1 ve 2 Etap İkmal İnşaatı Yapım İşi” ihalesi duyuru ilanına çıkılmadan, özel seçilmiş 5 firmanın katılımıyla gerçekleşmişti.

    509 milyon liralık ihale özel olarak davet edilen Yıldızlar İnşaat’a verilmişti.

    İnşaat işçileri, koronavirüs kapan işçi arkadaşlarıyla birlikte 3 gündür aynı araçta

    İnşaat işçileri, koronavirüs kapan işçi arkadaşlarıyla birlikte 3 gündür aynı araçta

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Diyarbakır'da eylem yapan Surlular: Sözünüzü tutun, evimizi verin
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    ‘Darbe’ ve ‘erken seçim’ tartışmaları kime hizmet ediyor?

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Suriye'ye yaptırım, Hizbullah'a yasak, İran'a kuşatma!

     Sevda KARACA
    Sevda KARACA

    Diyanet, eşcinsellik, darbe, aile vd...

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    75. yılında 8 Mayıs 1945'e sahip çıkmak

     Murat BİRDAL
    Murat BİRDAL

    Türk Lirasına saldırı

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    ‘Virüs komplosu!’

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    LGS ve YKS: Zaman ve zamanlama maddi nitelikli bir sorundur, rejim sorunudur ve toplum olma sorunudur

     Özcan YAMAN
    Özcan YAMAN

    Korona günlerinden ders çıkarmak…

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Şimdi değilse ne zaman?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Taksi genelgesi: Aynı anda 3'ten fazla müşteri binemeyecek, maske zorunlu olacak
    Taksi genelgesi: Aynı anda 3'ten fazla müşteri binemeyecek, maske zorunlu olacak

    Ticari taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecek, müşteriler araçlara maskesiz binemeyecek, şoförler de maske kullanacak.

    25 işçide koronavirüs çıktı, testi yaparken bile inşaatı durdurmadılar
    25 işçide koronavirüs çıktı, testi yaparken bile inşaatı durdurmadılar

    İstanbul Uluslararası Finans Merkezi şantiyesindeki işçilerden 25’inin koronavirüs testi pozitif çıktı. Diğer işçiler sağlık taramasından geçirildiği sırada bile inşaat devam etti. (Fotoğraf: Arşiv)

    Diyarbakır'da eylem yapan Surlular: Sözünüzü tutun, evimizi verin
    Diyarbakır'da eylem yapan Surlular: Sözünüzü tutun, evimizi verin

    Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 2015 yılında uygulanan sokağa çıkma yasaklarında çatışmalardan zarar gören ve evleri yıkılan mülk sahipleri evlerini geri istiyor.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: 3 bin 689 ölüm | Öne çıkan tüm gelişmeler (8 Mayıs)
    Türkiye'de koronavirüs: 3 bin 689 ölüm | Öne çıkan tüm gelişmeler (8 Mayıs)

    Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

    Son 24 saatte Koronavirüs sebebiyle 48 kişi yaşamını yitirdi
    Son 24 saatte Koronavirüs sebebiyle 48 kişi yaşamını yitirdi

    Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 48 kişi yaşamını yitirdi ve toplam can kaybı 3 bin 689'a çıktı.

    Antep’te koronavirüs vakalarının olduğu fabrikalarda üretim devam ediyor
    Antep’te koronavirüs vakalarının olduğu fabrikalarda üretim devam ediyor

    Antep'de koronavirüs vakası görülen ve üretime devam eden fabrikalardaki işçilerle görüştük: Ölüm tehlikesiyle burun buruna yaşamak istemiyoruz.

    Sağlık çalışanları nöbet ücretlerinin ödenmesini istiyor
    Sağlık çalışanları nöbet ücretlerinin ödenmesini istiyor

    SES İzmir Şube Yöneticisi Hülya Ulaşoğlu ve Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi SES İşyeri Temsilcisi Fatma Aydın ile nöbet ücretlerinin ödenmemesini konuştuk.

    Birleşik Metal-İş Gebze 2 No'lu Şube: Her işçiye ücretsiz Kovid-19 testi yapılmalı
    Birleşik Metal-İş Gebze 2 No'lu Şube: Her işçiye ücretsiz Kovid-19 testi yapılmalı

    Gebze Organize Sanayi Bölgesinde çalışan işçilere Kovid-19 testinin 30 lira karşılığında özel laboratuvarlarda yapılacağı iddiasına DİSK Birleşik Metal-İş Gebze 2 No'lu Şube tepki gösterdi.

    Futbol kulübünden mahalle tiyatrosuna İspanya’dan bir yerel dayanışma örneği
    Futbol kulübünden mahalle tiyatrosuna İspanya’dan bir yerel dayanışma örneği
    Yerli Dedektif Ziya Bey’in gizemli hikayesi
    Yerli Dedektif Ziya Bey’in gizemli hikayesi
    Banksy’den ikinci karantina çalışması: Süper kahraman sağlık emekçisi
    Banksy’den ikinci karantina çalışması: Süper kahraman sağlık emekçisi
    Karikatürcüler Derneği: Ey güzel üç’ler! Ardınızdan matem tutmuyoruz…
    Karikatürcüler Derneği: Ey güzel üç’ler! Ardınızdan matem tutmuyoruz…
    Türkiye’de radyo yayıncılığı 93 yaşında
    Türkiye’de radyo yayıncılığı 93 yaşında
    Edirne'de, 1400 yıllık Kakava ateşi koronavirüs nedeniyle sembolik yakıldı
    Edirne'de, 1400 yıllık Kakava ateşi koronavirüs nedeniyle sembolik yakıldı
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Deriteks İzmir Şubesi SF’den atılan kadın işçiler için kampanya başlatacak
    Deriteks İzmir Şubesi SF’den atılan kadın işçiler için kampanya başlatacak

    SF Trade fabrikasında sendikalaştıkları için işten atılan 4 kadın işçi için Deriteks Sendikası İzmir Şube yarın Twitter'da #4kadınişçiyeadalet etiketi ile kampanya başlatacak.

    GÜNCELLENDİ
    Emek Partisi Çiğli örgütü Denizleri andı
    Emek Partisi Çiğli örgütü Denizleri andı

    Emek Partisi Çiğli İlçe Örgütü, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın anmak üzere açıklama yaptı.

    Celal Bayar öğrencileri salgın tehlikesinde sınavlar için Manisa'ya dönmek istemiyor
    Celal Bayar öğrencileri salgın tehlikesinde sınavlar için Manisa'ya dönmek istemiyor

    Salgın döneminde eğitimdeki sıkıntılara Celal Bayar Üniversitesinin 15 Haziran’da yapacağı final sınavlarını duyurmasıyla öğrencilerin kaygıları da eklendi.

    Sağlık çalışanı anne: Haftalardır çocuklarımızdan ayrıyız
    Sağlık çalışanı anne: Haftalardır çocuklarımızdan ayrıyız

    SES İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi İşyeri Temsilcisi Başak Edge Gürkan, sağlık emekçisi kadınların koronavirüs salgınında yaşadıkları sorunları değerlendirdi.

    Bağırsak gazlarının kültür tarihi-3: Selam söyle o yare!..
    Bağırsak gazlarının kültür tarihi-3: Selam söyle o yare!..

    Esas olarak bağırsak gazlarının insan fizyolojisi ile pek ilgisi yok. İlgi, insan ile bağırsak gazlarının oluşumunu sağlayan bağırsak florası arasındaki simbiyotik ilişkide.

    BES İzmir Şube Başkanı Güven: Emekçilerin her alandaki kutlaması yol gösterici oldu
    BES İzmir Şube Başkanı Güven: Emekçilerin her alandaki kutlaması yol gösterici oldu

    "1 Mayıs, tüm emekçilerin ortak umudu olarak, daha büyük meydanları doldurmadan önce bize damlamanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi."