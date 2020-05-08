25 işçide koronavirüs çıktı, testi yaparken bile inşaatı durdurmadılar

Meltem AKYOL

İstanbul

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi şantiyesinde çalışan işçilerden 25’inin koronavirüs testi pozitif çıktı. İnşaatta altyapı yapımını sürdüren Yıldızlar Grup’un alt taşeronu Derece isimli firma bünyesinde çalışan diğer işçilerin sağlık taramasından geçirildiği sırada bile inşaat devam etti. İşçilerin canı pahasına üretime devam edilmesine tepki gösteren Dev Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Karabulut, “Bu şantiyelerin hiçbiri çalışması zorunlu alanlar değil. Başından beri uyardık, şimdi ne yazı ki uyarılarımızın dikkate alınmamasının sonuçlarını görüyoruz” dedi.

25 İŞÇİNİN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi inşaatı koronavirüse rağmen durmayan inşaatlardan. Salgın öncesi farklı taşeron firmalara bağlı binlerce işçinin çalıştığı firmada, işçiler ‘can güvenliğinin’ olmadığını söyleyerek işten ayrıldı. Yaşanan gelişmeler de işçilerin kaygılarını haklı çıkarır nitelikte. Nitekim Yıldızlar Grup’a bağlı çalışan Derece Taşeron firması bünyesinde 25 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

SAĞLIK TARAMASI DEVAM EDERKEN BİLE İŞİ DURDURMADILAR

Derece Firmasında çalışan İnşaat İşçisi Derviş Karadana yaşananları Evrensel'e anlattı. Testi pozitif çıkan 25 işçinin başka bir alana nakledildiğini söyleyen Karadana, “O işçileri karantinaya aldılar. Bugün de diğer işçiler sağlık taramasından geçti, ama sağlık taraması devam ederken de işi durdurmadılar, yani o şekilde çalışmaya devam edildi” dedi.

Bazı işçilerin "can güvenliğimiz yok" diyerek işi bıraktığını belirten Karadana, “Bazı işçiler ise çalışmaya devam etti. Salgından önce firmaya bağlı yaklaşık 300 işçi vardı. Salgın sürecinde bu sayı 60-70’e düştü. Kalıpçılar ve demirciler falan çalışıyor, testi pozitif çıkanlar da kalıpçılar, aldığım habere göre demircilerde de test pozitif çıkanlar var. Tabii bu söylediğim işçiler sadece bir firmada çalışanlar. Toplam 7-8 firma var, nerden baksan salgından önce 3 bine yakın işçi vardı. Şimdi bu 300-400’e düşmüş durumda” diye konuştu.

İNŞAAT İŞÇİLERİNİN SESLERİ DUYULMUYOR…

DİSK’e bağlı Dev Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Karabulut da işçilerin durumunu görüşmek için Yıldızlar Grup Firmasını aradıklarını ancak kimseye ulaşamadıklarını, bunun üzerine ise taşeron firmayı aradıklarını söyledi. Karabulut firmadan kendilerine, “Bize neden soruyorsunuz, zaten varsa orada vardır, şantiyeye gidin” yanıtı verildiğini aktardı. Bu işçilerin büyük bir bölümünün yatılı işçiler olduğunu söyleyen Karabulut, “Ama sadece işçi değil ki risk altında olan. Şantiyeye gelen mühendise de iş güvenlik uzmanına da bulaşma riski yüksek. Günlük ateş kontrolü var. İşçiler birlikte vakit geçiyor, farklı alanlara dolaşıp gelenler sürekli birbirleriyle temas halinde. Sonuç olarak şantiyede canlı bir organizma, tamamen izole edilmiş bir alan değil. Çok acı bir tablo bu: İnşaat işçileri en kötü koşullarda çalışan işçilerden, fakat bu koşullara rağmen test bile yapılmıyor. Net bir tablo göremiyoruz. Şimdi yeni yapılan pandemi hastanelerinden bile aynı bilgiler geliyor. İnşaat işçilerinin sesleri toplum tarafından duyulmuyor, çalışma koşulları görünmüyor” diye konuştu.

DEVLET PATRONLARI DEĞİL İŞÇİLERİ KORUMALIDIR

Karabulut devamında şunları söyledi: “Bu şantiyelerin hiçbiri çalışması zorunlu alanlar değil. Başından beri uyardık, şimdi ne yazı ki uyarılarımızın dikkate alınmamasının sonuçlarını görüyoruz. Ücretli izne gönderilmemiz gerekirken ya çalıştırılıyoruz ya da ücretsiz izne gönderiliyoruz. Hadi diyelim ki şantiyeye üretimi durdurduk bu seferde işsizlikle, yoksullukla baş başa kalıyoruz. Bu nedenle üretimin durması, işçilerin ücretli izne çıkarılması gerekiyor. Devlet sermaye korumaktan vazgeçmeli, işçileri korumalıdır.”

İHALE ‘ADRESE TESLİM’ VERİLMİŞTİ

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi ihalesi verildiği dönemde çok tartışılmıştı.

Kamu İhale Kanunu’nun sadece deprem, doğal afet gibi olağanüstü haller için öngördüğü, 21b maddesine göre hazırlanan “İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Ortak Altyapı 1 ve 2 Etap İkmal İnşaatı Yapım İşi” ihalesi duyuru ilanına çıkılmadan, özel seçilmiş 5 firmanın katılımıyla gerçekleşmişti.

509 milyon liralık ihale özel olarak davet edilen Yıldızlar İnşaat’a verilmişti.

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