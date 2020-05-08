Aylık maske masrafı 300 TL'yi bulacak

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkan Vekili Sinan Vargı, tavan fiyatı 1 lira olarak belirlenen maskeler nedeniyle geçim sıkıntısına bir de maske yükünün eklendiğine dikkat çekti. Yazılı açıklama yapan Vargı, 20 kuruşa mal edilen maskenin her yerde üst sınırdan beş misli fiyata yani 1 liraya satılacağını belirterek, "4 kişilik bir ailenin maske gideri 300 lirayı buluyor" dedi.

Okullar açıldığında 4 kişilik bir ailenin günlük maske ihtiyacının 10’a kadar çıkacağının altını çizen Vargı, "Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı 2 bin 374 liraydı şimdi buna 300 lira maske parasının da eklenmesi gerekecek. Açlık ve yoksulluk sınırı hesaplamalarına korona maskesi de dahil edilsin" değerlendirmesinde bulundu.

Maskelerin ücretsiz dağıtılmasını, bu yapılamıyorsa 50 kuruştan satılmasını isteyen Vargı, tek kullanımlık maskeyi eve gelince yıkayıp yeniden kullananlar olduğunu belirterek, "1 liralık fiyatlandırma koronavirüs yayacaktır" uyarısında bulundu. (HABER MERKEZİ)

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