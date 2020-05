EMEP yöneticisi ve cam işçisi Mehmet Kürtül, Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi

Emek Partisi Lüleburgaz İlçe Yöneticisi, Şişecam İşçisi Mehmet Kürtül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle yaşamını yitirdi. Cam işçileri, “Mehmet’in ölümünden çarklar dönecek diyenler sorumludur” derken, EMEP, “Sorumlusu kapitalizmin kâr hırsıdır” dedi.

Koronavirüse yakalanan Şişecam İşçisi Mehmet Kürtül tedavi gördüğü Lüleburgaz Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Evrensel'e konuşan Şişecam işçileri, Kurtul’un fabrikada çalışırken koronavirüse yakalandığını söyledi. Cam işçileri, “Arkadaşımızın ölümüyle daha net anlaşıldı ki bu ölümden sorumlu olanlar çarklar dönecek diyenlerdir. Tekrar anlaşıldı ki bu sistem bu düzen işçi ve emekçilere açlık, sefalet ve ölümden başka bir şey vermiyor. Hem bizim hem Emek Partisinin başı sağ olsun” dedi.

Emek Partisi de yaptığı açıklamada, “Mehmet Kürtül yoldaşı bir iş cinayetine kurban verdik. Koronavirüs vakaları olmasına rağmen çarkların dönmesini insan hayatından daha değerli bulan Kapitalizm bu kadar vahşidir. Elbet bu cinayetlerin hesabını soracağız” dedi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

YOLDAŞIMIZ MEHMET KÜRTÜL’Ü KAYBETTİK

"İşçi sınıfı bugün bir evladını daha sonsuzluğa uğurladı...

Mehmet Kürtül, cam işçisiydi, partimizin üyesiydi. Şişecam patronlarının çıkarı yüzünden öldü.

Mehmet yoldaş, patronlar ve patronların siyasi temsilcisi AKP iktidarının, ‘çarklar dönmeli’ kararı sonucu çalışmaya zorlandı. Enfekte olan onlarca işçiye rağmen üretim sürdürüldü. Çarklar halen dönmeye devam ediyor!..

Bu bir iş cinayetidir. Başta Şişecam patronları olmak üzere, yeşil dolarları, işçi ve emekçilerden, insandan daha çok seven sermaye sınıfı ve siyasi temsilcilerinin işlediği bir iş cinayetidir. İşçi ve emekçileri insan yerine koymayanların, gözü, işçi ve emekçilerin yarattığı ‘artı değer’den başka birşey görmeyenlerin, sömürücülerin, talancıların, rantçıların işlediği bir iş cinayetidir.

İşçi sınıfı ve emekçiler, Mehmet yoldaşı unutmayacaklardır. Her grevde, her yürüyüşte, her hak arama mücadelesinde Mehmet yoldaş, şimdiye kadar olduğu gibi yine elele, omuz omuza onlarla birlikte olacaktır. Ve elbet bir gün işçi sınıfı ve emekçiler, bu cinayetlerin hesabını soracaktır!..

Biz, yine haykırıyoruz!..

Uyguladığınız bu ‘kontrollü sürü bağışıklığı sistemi’nden vazgeçin. İnsan yaşamı, sizin dolarlarınızdan ve iktidarınızdan çok daha değerlidir. Çalışması zorunlu sektörler dışındaki tüm işyerlerinde ve Şişecam’da, çalışmayı durdurun. İşçileri, ücretli izine çıkarın. Yaygın test yapın. Uzun süreli sıkı izolasyon uygulayın. Bilim insanlarının, sağlık örgütlerinin ve sendikaların uyarılarını dikkate alın.

Üzgünüz!.. Bir arkadaşımızı, bir yoldaşımızı kaybettik. Ama söz veriyoruz!.. Elinden hiç bırakmadığı sosyalizm ve parti bayrağını ne pahasına olursa olsun, taşıyacağız!..

Başta ailesi olmak üzere, cam işçilerinin ve tüm işçi sınıfının başı sağolsun.

Kahrolsun sermaye düzeni kapitalizm!..

Yaşasın sosyalizm!.."

SELMA GÜRKAN: ÇARKLARIN DÖNMESİNİ SAĞLAYAN İKTİDAR ÖLÜMLERDEN SORUMLUDUR

EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan da Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Salgın, iktidarın sürü bağışıklığına dayanak yaptığı işçi ve emekçileri öldürmeye devam ediyor. Lüleburgaz ilçe yöneticimiz, cam işçisi #MehmetKurtul Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Salgında kârların devam etmesi için çarkların dönmesini sağlayan iktidar ölümlerden sorumludur" dedi.

GIDA-İŞ: İŞÇİ SINIFI BU CİNEYETLERİN HESABINI SORACAK

DİSK/Gıda-İş Trakya Temsilcisi Cengiz Atlı da “Şişecam İşçisi Mehmet Kürtül arkadaşımızı bir iş cinayetine kurban verdik. Koronavirüs vakaları olmasına rağmen çarkların dönmesini insan hayatından daha değerli bulan kapitalizm bu kadar vahşidir. İşçi sınıfı elbet bu cinayetlerin hesabını soracak” dedi. (Kırklareli/EVRENSEL)

