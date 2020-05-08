08 Mayıs 2020 11:40

İran'dan karpuz ithali yerli üreticiye zarar verdi

İran'dan karpuz ithali yerli çiftçinin emeğinin karşılığını alamamasına neden oldu.

Karpuz

Fotoğraf: DHA

  • ANASAYFA
  • EKONOMİ
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    Adana Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, İran'dan ithal edilen karpuzun, aralık ayından bu yana yüksek maliyetlerle ürün yetiştiren ve hasada hazırlanan yerli çiftçinin emeğinin karşılığını alamamasına neden olduğunu belirterek, fiyatlarda gerilemeler olacağını kaydetti.

    Türkiye'nin karpuz ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayan Adana'nın Akdeniz kıyısındaki Karataş ilçesinde, kumluk alanlarda hasat bir hafta sonra başlayacak. Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, ovada 98-100 bin dönüm arasında turfanda karpuz yetiştiriciliği yapıldığını belirterek, Antalya'nın ardından Adana'da hasadın başlayacağını kaydetti.

    Havaların serin olması nedeniyle hasadın 1 hafta geciktiğini anlatan İncefikir, "Hasat yapıldıktan sonra 10 gün içerisinde tüm Türkiye'ye kamyonlarımızla ürünleri dağıtmaya başlayacağız" dedi.

    Koronavirüs salgını sürecinde restoranların, kısıtlama zamanlarında marketlerin kapalı olması nedeniyle taleplerde bir miktar düşüş beklediklerini dile getiren İncefikir, İran'dan ithal edilen karpuzun fiyatları geri çekmesine de neden olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

    "İran'dan gelen ürün hijyenik olarak hem sağlıklı değil hem de Aralık'ta bu ürünleri yetiştirmeye başlayan yerli çiftçinin emeğinin karşılığını alamamasına neden oluyor. Yurt dışından ürün getirilmesi, turfandacılık, erkencilik özelliğinin yitirilmesine neden oluyor. Önümüzdeki günlerde bizim doğal karpuzlarımız dağıtılmaya başlanacak. İthal ürünlerde şöyle de bir sorun var. Biz kendi ektiğimiz ürünlerin ne olduğunu biliyoruz, bakanlığın denetiminde yapılıyor. Hangi ilaçlar kullanılıyor, tutanağı, çizelgesi belli. Fakat yurt dışından gelen karpuzun ne olduğunu, yetiştirilirken ne atıldığını, hangi işlemden geçtiğini bilmiyoruz." (HABER MERKEZİ)

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