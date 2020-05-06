Üretici destek istiyor, esnaf batma tehlikesinde

Eren ÖNER

Bursa

Ekonomik krizle birleşen pandemi günleri işçi ve emekçiler için yaşam koşullarını ağırlaştırdı. Bütün bunların sonucu olarak beklenen gıda krizine önlem olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, çiftçilerin üretimine devam etmeleri yönünde telkin ve açıklamalarda bulundu.

Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Esence Mahallesi’ndeyiz. Önce mahallenin eski muhtarı şimdi ise yumurta ve zeytin üretimi gerçekleştirerek yaşamını idame eden Mehmet Eker üretici köylünün masraflarının arttığını ve üreticiden üretmesini istemekle bu işin çözülmeyeceğini belirterek “Üreticilerin maliyetleri geçen seneye oranla ciddi bir artış gösterdi. Bunun yanında üreticinin üreteceği ürünün kaça satabileceğinin garantisi yok. Bu durum köylüleri ciddi anlamda kaygılandırıyor” dedi.

"ÜRETİCİ ÜRETTİĞİNİ DEĞERİNE SATMALI"

Bütün bunlarla birlikte semt ve köy pazarlarının koronavirüs salgını gerekçesiyle kapanmasının üretici, esnaf ve halkta bütün kesimlerine ciddi sorunlar yaşattığını belirterek “Pazar esnafının tezgahını kapatıyorlar, üretici kendi malını belki de en değerinde verdiği pazar esnafına malını satamaz hale geldi. İnsanları sağlık gerekçesiyle büyük marketlere yönlendiriyorlar. Çok büyük pazar alanlarından insanları alıp 20 metrekare alanda bir araya getirerek sosyal mesafe gözetmeksizin alışverişe zorluyorlar” dedi. Bu olaylardan yoksul ve emekçi sınıfların tamamının olumsuz etkilendiğini, zaten borç içinde yaşayan bu insanların salgının sonunu göremeyeceğini belirten Eker “Pazar esnafı her geçen gün daha büyük maddi sıkıntıya sürükleniyor. Üretici ürettiğini değerine satmalı, bunun için yerel yönetimler bir hamle yapmalı” dedi.

"ÜRETİM İSTENİYORSA, BU CAZİP HALE GETİRİLMELİ"

Mudanya’nın bir başka mahallesine doğru yola çıkıp soluğu Eğerce’de alıyoruz. Burada bizi pazar esnafları karşılıyor. Esnaflar satışlarının ciddi manada düştüğünü, elinde pazarlar kapatılmadan önce aldığı malları geriye neredeyse yarı parasına satmak zorunda bırakıldıklarını anlatıyor. Açılan az sayıda pazarda ise birçok sıkıntıyla yüzyüze kaldıklarını belirten esnaf, “Bu gidişat hep kötüye, ülkeyi yönetenlerin bir şey yapması gerekiyor’ dedi. Esnaflar salgın günlerinde devlet desteğinin olmaması halinde pazarlarda birçok esnafın batacağını ve pandemi bittikten sonra tezgah açamayacağını söyledi. “Esnaf tezgah açamazsa küçük üretici köylü nasıl geçinecek nasıl yaşayacak?” diye sordu. Hem pazar esnafı hem de üretici olduğunu söyleyen bir köylü ise “Üretim isteniyorsa, bu cazip hale getirilmeli, üretici maddi anlamda desteklenmeli” dedi

"MARKET FİYATLARINA GÖRE BÜTÇE YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Bunun ardından şehir merkezine dönerek açık bir pazar yerinde işçilere ve kadınlara fiyatları ve süreci soruyoruz. Bir fabrikada çalıştığını söyleyen Mustafa, “Pazarlarda seçenek azaldı. Markette fiyatlar pahalı biz zaten sağlıklı beslenemiyoruz. Şimdi bir de ucuz gıdaya da ulaşamıyoruz” dedi. Latife Çiftçi isimli kadın ise “Eve tek maaş giriyor, üç çocuğa bakıyorum. Pazarlarda en azından daha ucuza sebze, peynir ve yumurta alabiliyorduk, şimdi market fiyatlarına göre bütçe yapmaya çalışıyoruz” dedi.