Gıda-İş Rize Temsilcisi Ramazan Küçükasrı: Üreticinin ve işçinin sesine kulak verin

Ramazan KÜÇÜKASRI

DİSK/Gıda-İş Rize Temsilcisi

Merhaba değerli Evrensel okurları...

Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum ama işi aşı olmayanın mutlu olması imkansız, sağlıklı olması için işi, aşı olması lazım.

ÇAYKUR’daki mevsimlik işçi arkadaşlarımız da mutlu değil. ÇAYKUR’daki beylere sesleniyorum. Rahatsınız, sizde sıkıntı olmaz, ay başı gelince maaşlar cebe girer ve sizin gözünüz kulağınız başkasının sıkıntısını görmez, duymaz.

Mevsimlik işçi arkadaşlar neden işe başlatılmıyor, ne bekliyorsunuz? İşçileriniz işsiz, ekmeksiz, aç durumda. Siz işçilerin 5 ayda ürettiği çayları depolara koyun, satın, dolgun maaşlar alın, keyfinize bakın. Peki aileleriyle birlikte 40 bin kişi ne yapsın? Gece evinizde gittiğinizde bu aklınıza geliyor mu? İşsizlik ya da kısa çalışma ödeneği almayan bu işçiler bu zor süreçte ne yapıyorlar, temel ihtiyaçlarını nasıl karşılıyorlar, bunları hiç düşündünüz mü? ÇAYKUR’da mevsimlik çalışan işçilerin sorununun çözülmesi gerekiyor. Bunun için bugünden itibaren işçiler derhal işe başlatılmalı ve başladıkları gün bir aylık ücret artı ikramiyeleri ödenmelidir.

Buradan yandaş sendikaya da bir lafım var; mevsimlik işçilerin sorunlarının çözümü için adım atmayan sendikacılığa da lanet olsun.

Ayrıca Rizeli çay üreticileri hasat sezonu yaklaştıkça, “Çayımız bahçede mi kalacak” sorusunu sormaya başladı. Bu soruya yanıt verecek muhatap bulamıyorlar. Buradan ilgililere sesleniyoruz; Çay üreticisi de ÇAYKUR’da mevsimlik çalışanlar da üretmek, işine gelmek istiyor. Bu sese kulak verin!

Çay üreticisi endişeli: İlk hasat alınmazsa bu sene çay tarlada kalır